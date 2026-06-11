1927년에 설립된 Academy of Motion Picture Arts and Sciences는 영화 업계의 발전을 위해 일하는 대표적인 단체입니다. Academy는 영화 제작의 각 부문을 대표하는 회원들로 구성됩니다. 가장 높은 수준의 영화적 예술성을 유지하는 동시에 보편적인 스토리텔링의 언어로 창의적인 커뮤니티에 영감을 주고 있습니다. 최고의 시상식인 The Academy Awards®는 연기, 감독, 기타 영화 제작 분야에서의 뛰어난 성과를 기념합니다.

저작권 침해로부터 보호

Academy의 국제 회원들은 스트리밍 플랫폼인 Academy Screening Room을 통해 다가오는 시상식 시즌에 후보로 오른 영화를 시청합니다. 광범위한 배포 플랫폼을 사용하기 때문에 Academy에서 소유한 콘텐츠의 보안을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 또한, 수년 동안 영화 업계와 기타 콘텐츠 제공업체에 영향을 미치고 있는 불법 복제 행위에 대한 강력한 방어 체계를 갖추는 것도 중요합니다.

포렌식 워터마크

Akamai는 Brightcove, NAGRA, BuyDRM과 협력하여 Academy Screening Room을 위한 포렌식 워터마크 솔루션을 제공합니다. Academy는 이 유용하고 새로운 기능을 통해 콘텐츠를 감사하고 도난된 콘텐츠와 배포를 추적하여 플랫폼 전체에서 불법 복제를 차단할 수 있습니다. 회원 스트리밍 포털에 접속할 수 있는 모든 사람은 화면 녹화 콘텐츠, 다른 디바이스로 녹화, 비디오 클립 제거와 같은 불법 복제 활동을 할 수 없습니다. Academy의 CIO 베브 카이트(Bev Kite)는 포렌식 워터마크에 대해 "비디오 기술이 발전하면서 불법 복제를 차단하는 보안 기능까지 제공한다는 것을 보여줍니다. Academy는 회원들에게 콘텐츠를 계속 제공하는 동시에 기밀을 유지하고 아티스트와 지적 재산을 보호하기 위한 보안 조치를 강화할 수 있습니다."라고 말했습니다.

긴밀한 협업

Akamai와 Brightcove의 파트너십은 Academy를 위한 보안 솔루션을 만드는 과정에서 핵심적인 역할을 했습니다. Akamai의 스토리지 기반 및 세션 기반 A/B 워터마크 엣지 기능과 상영 콘텐츠 전송은 포렌식 워터마크 패턴을 유지하면서 각 사용자에 대한 고유한 ID를 생성하고 불법 복제를 차단합니다. Akamai의 미디어 제품 수석 매니저인 아미트 카스투리아(Amit Kasturia)는 "Academy의 포렌식 워터마크 구축은 Brightcove, NAGRA, Akamai, BuyDRM이 시청자들이 기대하는 고품질 경험을 유지하면서 전체 콘텐츠 전송 워크플로에서 강화된 보안을 지원하는 생태계를 어떻게 형성할 수 있는지 보여줍니다."라고 말했습니다.

Academy 뿐만 아니라 전체 업계에 필요한 솔루션

비디오 기술은 불법 복제를 실질적으로 차단할 수 있는 핵심 보안 기능을 제공하는 수준으로 발전했습니다. 이는 Academy 뿐만 아니라 전 세계 영화 업계에 실질적인 발전이 이루어졌음을 의미합니다. 콘텐츠의 도난과 오용은 끊임 없이 수익성을 악화시키는 원인입니다. 또한, 이 기술은 개인 제작자와 기여자들의 지적 재산권을 보호하고 걱정 없이 작업할 수 있도록 지원합니다.

할리우드 프로덕션부터 내부 기업 메시징에 이르기까지 비디오 콘텐츠의 무결성과 보안은 Brightcove의 가장 중요한 요소입니다. Brightcove는 가장 정교한 스튜디오 급 콘텐츠 보호 기능과 고급 보안 기능을 지원합니다. 세계 최대의 기업들이 민감한 비디오 콘텐츠를 안전하게 전송할 수 있도록 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences 정보

Academy of Motion Picture Arts and Sciences는 영화 업계에 종사하는 9,000명 이상의 뛰어난 남성 및 여성으로 구성된 세계 최고의 영화 관련 단체입니다. Academy의 사명은 영화 예술 및 과학 분야의 우수성을 인정하고 유지하며, 상상력을 자극하고, 영화 매체를 통해 세상을 연결하는 것입니다. Academy는 문화, 보존, 교육, 기술의 발전을 위해 창의적인 리더들 간의 협력을 증진하고, 세계에서 가장 유명한 엔터테인먼트 이벤트인 Oscar 시상식을 통해 뛰어난 업적을 기념하며, 기술 연구에 대한 협력 및 방법과 장비의 개선을 장려합니다. 또한, 다양한 영화 관련 제작을 위한 공동의 포럼과 공통 영역을 제공하며, 영화의 실질적인 제작자 관점을 대변하고 전문 커뮤니티와 대중을 위한 교육 활동을 장려합니다.