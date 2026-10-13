La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, creada en 1927, es la organización líder a nivel mundial en la industria del cine. Esta institución está integrada por miembros que representan todos los aspectos de la producción cinematográfica y mantiene los más altos estándares artísticos, a la vez que inspira a la comunidad creativa en el lenguaje universal de la narración de historias. Su principal presentación de premios, los Premios de la Academia®, celebra los logros más notables en el ámbito de la actuación, la dirección y otros aspectos de la producción cinematográfica.
Como resultado de nuestro trabajo con Akamai, Brightcove, NAGRA y BuyDRM, la Academia puede seguir distribuyendo contenido a sus miembros, a la vez que se fortalecen las medidas de seguridad para mantener la confidencialidad, así como proteger a los artistas y la propiedad intelectual.Bev Kite, directora de Tecnologías de la Información de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
Los Óscar
Protección contra la piratería
Los miembros internacionales de la Academia utilizan su plataforma de streaming, Academy Screening Room, para ver las posibles películas candidatas a los premios de la siguiente temporada. Con una plataforma de distribución tan amplia, resulta crucial que la Academia proteja la seguridad de su propio contenido. Además, es importante mantener una defensa firme ante la piratería, un problema que lleva años afectando a la industria del cine y otros proveedores de contenido.
Marca de agua digital
Akamai se asoció con Brightcove, NAGRA y BuyDRM para brindar una solución de marca de agua digital para Academy Screening Room. Con esta nueva y valiosa función, la Academia ahora puede controlar la piratería en toda su plataforma mediante la auditoría de contenido, así como con el seguimiento del contenido robado y su distribución. Cualquier persona con acceso al portal de streaming para miembros tiene prohibido participar en actividades de piratería, como la grabación de contenido en pantalla, grabación con otros dispositivos y eliminación de clips de vídeo. "Demuestra cómo han evolucionado las tecnologías de vídeo para incluir funcionalidades de seguridad críticas que protegen contra la piratería", comenta Bev Kite, directora general de Tecnologías de la Información de la Academia, sobre las marcas de agua digitales. "La Academia puede continuar distribuyendo contenido a sus miembros, a la vez que fortalece las medidas de seguridad para mantener la confidencialidad, así como proteger a los artistas y la propiedad intelectual".
Una asociación poderosa
La asociación entre Akamai y Brightcove fue clave en la creación de esta solución segura para la Academia. La funcionalidad de marcas de agua digitales con conmutación A/B basada en la sesión y el almacenamiento en el borde de Internet de Akamai mantiene el patrón de marca de agua digital, lo que dota de una identidad única a cada usuario, al mismo tiempo que crea una barrera contra la piratería. Amit Kasturia, jefe sénior de Productos de Medios de Akamai, lo resume de este modo: "La implementación de la marca de agua digital por parte de la Academia demuestra cómo Brightcove, NAGRA, Akamai y BuyDRM pueden formar un ecosistema que permita una mayor seguridad en todo el flujo de trabajo de distribución de contenido y, al mismo tiempo, mantener la alta calidad de la experiencia que los espectadores esperan".
No solo la Academia, todo el sector
La tecnología de vídeo ha avanzado para ofrecer características esenciales de seguridad que proporcionan una auténtica defensa contra la piratería. Para la Academia, así como para la industria cinematográfica de todo el mundo, esto representa un verdadero avance a la hora de impedir el robo y el uso indebido de contenido que amenaza constantemente los resultados financieros. Y en cuanto a los creadores y colaboradores particulares del sector, esta tecnología protege su propiedad intelectual y les permite trabajar con menos inquietud y preocupaciones.
Desde producciones de Hollywood hasta la mensajería corporativa interna, la integridad y seguridad del contenido de vídeo es de suma importancia para Brightcove. Con compatibilidad con la protección de contenido más sofisticada de calidad de estudio, además de funciones de seguridad avanzadas, Brightcove sigue siendo una solución fiable y eficaz, ya que capacita a las mayores organizaciones del mundo a distribuir contenido de vídeo confidencial con seguridad y confianza.
Acerca de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) es la organización relacionada con el cine más importante del mundo, y está integrada por más de 9000 hombres y mujeres que dedican su talento a trabajar en este arte. La misión de la Academia es reconocer y apoyar la excelencia en las ciencias y artes cinematográficas, inspirar la imaginación y conectar al mundo a través del cine. La Academia impulsa la cooperación entre los creadores más importantes para el avance en el terreno de la cultura, la educación, la tecnología y la conservación; reconoce los logros más destacados a través de la celebración de los Óscar, el evento de entretenimiento más prestigioso del mundo; fomenta la cooperación en la investigación técnica y la mejora de los métodos y los equipos; abre un foro y un entorno de encuentro para las diversas labores relacionadas con el cine; representa el punto de vista de los verdaderos creadores de la cinematografía, y promueve actividades educativas para la comunidad profesional y el público.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.