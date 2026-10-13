La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) es la organización relacionada con el cine más importante del mundo, y está integrada por más de 9000 hombres y mujeres que dedican su talento a trabajar en este arte. La misión de la Academia es reconocer y apoyar la excelencia en las ciencias y artes cinematográficas, inspirar la imaginación y conectar al mundo a través del cine. La Academia impulsa la cooperación entre los creadores más importantes para el avance en el terreno de la cultura, la educación, la tecnología y la conservación; reconoce los logros más destacados a través de la celebración de los Óscar, el evento de entretenimiento más prestigioso del mundo; fomenta la cooperación en la investigación técnica y la mejora de los métodos y los equipos; abre un foro y un entorno de encuentro para las diversas labores relacionadas con el cine; representa el punto de vista de los verdaderos creadores de la cinematografía, y promueve actividades educativas para la comunidad profesional y el público.