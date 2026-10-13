인도 구르가온에 기반을 둔 Yatra Online, Inc는 Yatra Online Pvt. Ltd.의 모회사로, 인도의 대표적인 기업 출장 서비스 제공업체입니다. 700곳 이상의 기업 고객을 보유하고 있으며 인도를 대표하는 소비자 여행 업체 중 한 곳입니다. Yatra는 "행복한 여행자 만들기"라는 사명을 위해 계속 노력하고 있습니다. 당사 웹사이트인 www.yatra.com, 모바일 애플리케이션, 기타 관련 플랫폼을 통해 레저 및 비즈니스 여행객은 다양한 서비스를 탐색, 연구, 가격 비교, 예약할 수 있습니다. 여기에는 국내선 및 국제선 항공권 발권, 호텔 예약, 홈스테이, 휴가 패키지, 버스 발권, 철도 발권, 활동 및 여행 요구에 맞는 보조 서비스가 포함됩니다.



Yatra의 고객은 모든 주요 인도 및 국제선 항공사의 항공편을 검토 및 예약할 수 있으며, 인도 내 1,300개가 넘는 도시의 101,000개 이상의 호텔 및 전 세계 1,000,000개 이상의 호텔에서 숙박을 예약할 수 있습니다. Yatra의 서비스가 여행객들을 위한 진정한 "원스톱 매장"이 되도록 1,000개 이상의 홀리데이 패키지와 43,000개 이상의 액티비티에 대한 접속을 고객에게 제공합니다. Yatra의 브랜드는 인도 온라인 여행 업계뿐만 아니라 인도의 모든 인터넷 상거래에서 가장 잘 알려진 브랜드 중 하나입니다.

충성도 높은 대규모 기존 고객층, 포괄적인 서비스 제공, 경험 많은 관리 팀, 멀티채널 전략을 바탕으로 Yatra는 급성장 중인 인도 여행 시장에서 수익을 창출하는 유리한 입지를 확보하고 있다고 생각합니다.