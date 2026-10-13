Die Oscars

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences zählt mehr als 9.000 versierte Filmschaffende zu ihren Mitgliedern und ist die weltweit angesehenste Organisation der Filmbranche. Die Academy hat es sich zum Ziel gesetzt, herausragende Leistungen in den Bereichen der Filmkunst und -wissenschaft anzuerkennen und zu fördern, Kreativität anzuregen und die Welt über das Medium des Films zu vernetzen. Die Academy stärkt die Zusammenarbeit zwischen führenden kreativen Köpfen, fördert den Fortschritt in den Bereichen Kultur, Bewahrung, Bildung und Technologie und würdigt herausragende Leistungen bei ihrer Oscar-Verleihung, der weltweit renommiertesten Veranstaltung der Unterhaltungsbranche. Sie unterstützt die Zusammenarbeit bei der technischen Forschung und der Verbesserung von Verfahren und Ausrüstung und bietet ein gemeinsames Forum und einen Treffpunkt für verschiedene filmbezogene Berufe. Sie repräsentiert den Standpunkt der Kreativen in der Branche und fördert Bildungsaktivitäten für die Berufsgemeinschaft und die Öffentlichkeit.