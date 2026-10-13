美国电影艺术与科学学院成立于 1927 年，是致力于电影产业的全球著名机构。学院会员代表着电影制作产业的方方面面，学院始终秉承最高的电影艺术水准，竭力激发创作灵感，让他们能用电影艺术这种不分国界的手法讲述精彩故事。Academy Awards® 是一场巅峰奖颁奖典礼，旨在表彰表演、导演及其他电影制作领域的杰出人才和作品。
通过与 Akamai、Brightcove、NAGRA 和 BuyDRM 通力合作，学院得以持续向会员提供内容，同时加强安全措施以保持机密性，并保护艺术家和知识产权。美国电影艺术与科学学院首席信息官 Bev Kite
奥斯卡金像奖
防范盗版
学院的国际会员使用其流媒体平台“Academy Screening Room”来观看电影，为即将开启的颁奖季做准备。在使用涉及如此广泛的内容分发平台的过程中，学院必须竭力保证其拥有的内容的安全性。此外，他们还需要竭尽全力抗击盗版，这也是多年来一直困扰着电影业和其他内容提供商的一大难题。
取证水印
Akamai 与 Brightcove、NAGRA 和 BuyDRM 通力合作，为 Academy Screening Room 提供了取证水印解决方案。借助这项宝贵的全新功能，学院现在可以对内容进行审核，并且跟踪被盗内容及其分发情况，从而有效控制整个平台上的盗版问题。有了这项功能，有权访问会员流媒体门户的任何人都无法参与盗版活动，例如录制屏幕内容、使用其他设备转录以及移除视频剪辑。谈到取证水印，学院首席信息官 Bev Kite 表示："这项功能充分展现了视频技术如何演进并融入关键的安全功能，从而有效遏制盗版行为。学院将持续向会员提供内容，同时加强安全措施以保持机密性，并保护艺术家和知识产权。”
强强协作
Akamai 和 Brightcove 之间的合作关系是为学院打造这一安全解决方案的关键。Akamai 基于存储和会话的 A/B 水印边缘功能搭配上放映内容的交付能力，能够保持取证水印图案，从而形成每一位用户特有的唯一身份，同时也形成了一道盗版屏障。Akamai 高级媒体产品经理 Amit Kasturia 总结道：“学院的取证水印实施项目展现了 Brightcove、NAGRA、Akamai 和 BuyDRM 如何构建一个完善的生态系统，支持在整个内容交付工作流中提供更强大的安全性，同时维持观众所期望的高品质观影体验。”
惠及整个电影产业，而不仅仅是这所学院
视频技术现已非常成熟，可以提供不可或缺的安全功能，真正有效地抵御盗版。对于学院及全球电影产业来说，这是一项实质性的技术进步，可以帮助他们有效地制止不断侵蚀其利润的内容盗窃和滥用问题。对于行业内的个人创作者和贡献者来说，这项技术不仅能保护他们的知识产权，还能让他们更加放心。
Brightcove 一直都高度关注视频内容的完整性和安全性——不论是好莱坞鸿篇巨制，还是公司内部的视频资讯。凭借对最复杂的演播室级内容保护的支持以及先进的安全功能，Brightcove 持续提供值得信赖的可靠解决方案，可以帮助全球最大规模的公司安全、自信地提供敏感的视频内容。
美国电影艺术与科学学院简介
美国电影艺术与科学学院是全球卓越的电影产业机构，拥有 9,000 多名在电影行业颇有成就的专业或资深人士。学院的使命是认可并支持电影艺术与科学领域的卓越成就，激发从业人员想象力，通过电影这种媒介将全世界紧密相连。学院帮助创意领袖之间建立合作关系，推动文化、保护、教育和科技方面的发展进步；通过全球声名卓著的娱乐盛事“奥斯卡颁奖典礼”来表彰杰出成就；鼓励各界合作开展技术研究，力求改进方法和设备；为各类电影相关技术提供一个共同的讨论平台和相聚之所；表达真实电影创作者的观点；并为专业社区和公众开展教育活动。
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