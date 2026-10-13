视频技术现已非常成熟，可以提供不可或缺的安全功能，真正有效地抵御盗版。对于学院及全球电影产业来说，这是一项实质性的技术进步，可以帮助他们有效地制止不断侵蚀其利润的内容盗窃和滥用问题。对于行业内的个人创作者和贡献者来说，这项技术不仅能保护他们的知识产权，还能让他们更加放心。



Brightcove 一直都高度关注视频内容的完整性和安全性——不论是好莱坞鸿篇巨制，还是公司内部的视频资讯。凭借对最复杂的演播室级内容保护的支持以及先进的安全功能，Brightcove 持续提供值得信赖的可靠解决方案，可以帮助全球最大规模的公司安全、自信地提供敏感的视频内容。