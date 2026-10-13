The Oscars

A Akamai se uniu à Brightcove, à NAGRA e à BuyDRM para entregar uma solução de marca d'água forense para a Sala de exibição da Academia. Com esse novo e valioso recurso, a Academia agora pode controlar a pirataria em sua plataforma por meio de auditoria de conteúdo, além de rastrear roubo de conteúdo e distribuição de conteúdo roubado. Qualquer pessoa com acesso ao portal de streaming para membros é proibida de participar de atividades piratas, como gravação de conteúdo de tela, gravação com outros dispositivos e remoção de clipes de vídeo. “Isso demonstra como as tecnologias de vídeo evoluíram para incluir funcionalidades de segurança essenciais que protegem contra a pirataria”, disse BEV Kite, diretor de informações da Academia, sobre a marca d'água forense. “A Academia pode continuar a entregar conteúdo aos nossos membros, ao mesmo tempo que reforça as medidas de segurança para manter a confidencialidade e proteger os artistas e a propriedade intelectual.”