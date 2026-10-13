Criada em 1927, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é a organização líder mundial dedicada à indústria do cinema. Com membros que representam todas as facetas da produção cinematográfica, a Academia mantém os mais altos padrões de arte cinematográfica enquanto inspira a comunidade criativa na linguagem universal de contar histórias. Seu prêmio principal, o Academy Awards®, homenageia realizações notáveis na atuação, direção e em outras áreas da produção cinematográfica.
Como resultado de nosso trabalho com a Akamai, a Brightcove, a NAGRA e a BuyDRM, a Academia pode continuar entregando conteúdo aos nossos membros, ao mesmo tempo em que reforça as medidas de segurança para manter a confidencialidade e proteger os artistas e a propriedade intelectual.Bev Kite, diretor de informações, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas
The Oscars
Proteção contra a pirataria
A associação internacional da Academia usa sua plataforma de streaming, a Sala de exibição da Academia, para assistir a filmes e decidir quais serão considerados para a próxima temporada de premiação. Com uma plataforma de distribuição tão ampla, é crucial que a Academia mantenha a segurança do seu conteúdo. Além disso, é importante ter uma defesa firme contra a pirataria, um problema que tem impactado a indústria cinematográfica e outros fornecedores de conteúdo há anos.
Marca d'água forense
A Akamai se uniu à Brightcove, à NAGRA e à BuyDRM para entregar uma solução de marca d'água forense para a Sala de exibição da Academia. Com esse novo e valioso recurso, a Academia agora pode controlar a pirataria em sua plataforma por meio de auditoria de conteúdo, além de rastrear roubo de conteúdo e distribuição de conteúdo roubado. Qualquer pessoa com acesso ao portal de streaming para membros é proibida de participar de atividades piratas, como gravação de conteúdo de tela, gravação com outros dispositivos e remoção de clipes de vídeo. “Isso demonstra como as tecnologias de vídeo evoluíram para incluir funcionalidades de segurança essenciais que protegem contra a pirataria”, disse BEV Kite, diretor de informações da Academia, sobre a marca d'água forense. “A Academia pode continuar a entregar conteúdo aos nossos membros, ao mesmo tempo que reforça as medidas de segurança para manter a confidencialidade e proteger os artistas e a propriedade intelectual.”
Uma colaboração poderosa
A parceria entre a Akamai e a Brightcove foi fundamental para a criação dessa solução segura para a Academia. O recurso de marca d'água A/B na Edge baseado em sessão e em armazenamento e a entrega do conteúdo de exibição da Akamai mantiveram o padrão da marca d'água forense, formando uma identidade exclusiva para cada usuário e criando uma barreira contra a pirataria. Amit Kasturia, gerente sênior de produtos de mídia da Akamai, resumiu desta maneira: “A implementação da marca d'água forense da Academia mostra como a Brightcove, a NAGRA, a Akamai e a BuyDRM podem formar um ecossistema que apoia a segurança aprimorada em todo o fluxo de trabalho de entrega de conteúdo, mantendo a alta qualidade de experiência que os espectadores desejam.”
Não apenas a Academia, toda a indústria
Agora, a tecnologia de vídeo avançou para entregar recursos de segurança essenciais que fornecem uma verdadeira defesa contra a pirataria. Para a Academia, bem como para a indústria cinematográfica mundial, isso representa um progresso real para interromper o roubo e o uso indevido de conteúdo que ameaçam constantemente os resultados finais. E para os criadores individuais e colaboradores do setor, essa tecnologia protege sua propriedade intelectual e permite que eles trabalhem com menos receios e preocupações.
De produções de Hollywood a mensagens corporativas internas, a integridade e a segurança do conteúdo de vídeo são de extrema importância para a Brightcove. Com suporte para a mais sofisticada proteção de conteúdo de nível de estúdio, além de recursos avançados de segurança, a Brightcove continua sendo uma solução confiável, pois capacita as maiores organizações do mundo a entregar conteúdo de vídeo confidencial com segurança e confiança.
Sobre a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é a organização mais proeminente do mundo no que se refere a filmes, composta por mais de nove mil homens e mulheres de sucesso que trabalham na indústria do cinema. A missão da Academia é reconhecer e manter a excelência das artes e ciências cinematográficas, inspirar a imaginação e conectar o mundo através do cinema. A Academia desenvolve a cooperação entre os líderes criativos para o progresso cultural, preventivo, educativo e tecnológico; reconhece realizações notáveis através do Oscar, o evento de entretenimento mais prestigiado do mundo; incentiva a cooperação em pesquisas técnicas e na melhoria dos métodos e equipamentos; proporciona um fórum comum e um ponto de encontro para vários trabalhos relacionados ao cinema; representa o ponto de vista dos criadores reais do cinema e promove atividades educacionais para a comunidade profissional e para o público.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.