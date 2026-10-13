L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences è l'organizzazione cinematografica più prestigiosa del mondo. Ne fanno parte più di 9.000 personalità del mondo del cinema. La missione dell'Academy è quella di riconoscere e portare avanti l'eccellenza nelle arti e nelle scienze della cinematografia, ispirando creatività e creando un collegamento con tutto il mondo attraverso il cinema. L'Academy agevola la collaborazione tra grandi creativi per promuovere la cultura, la conservazione, la formazione e la tecnologia; premia le figure che hanno conseguito risultati eccezionali nel corso della cerimonia degli Oscar, l'evento di intrattenimento più prestigioso del mondo; incoraggia la collaborazione su vari temi come la ricerca tecnica e il miglioramento di metodi e apparecchiature; fornisce uno spazio comune e un punto di incontro alle varie discipline legate al mondo della cinematografia; rappresenta il punto di vista di chi realizza i film e promuove attività di formazione per la comunità dei professionisti e per il pubblico.