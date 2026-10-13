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Gli Oscar

Protezione della piattaforma di screening Oscars® con una tecnologia di sicurezza avanzata

Logo cliente Oscar

Sede

Beverly Hills, CA

Settore

Media

Vantaggi principali

  • La soluzione di watermarking basata sull'edge di Akamai fornisce una funzione di commutazione A/B sull'edge robusta, sicura, scalabile e compatibile con le principali soluzioni di watermarking

Prodotti

Adaptive Media Delivery Secure Internet Access Enterprise
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Gli Oscar

Fondata nel 1927, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences è l'organizzazione leader mondiale dedicata all'industria cinematografica. L'Academy, i cui membri rappresentano tutti gli aspetti della produzione cinematografica, sostiene i migliori talenti del settore ed è un punto di riferimento per la comunità universale di creativi che gira attorno alla narrazione di storie. La sua premiazione di punta, l'Academy Awards®, è rivolta a figure che si sono distinte in modo eccezionale nella recitazione, nella regia e nelle maestranze legate alla produzione cinematografica.

Una protezione contro la pirateria

Per la visione dei film in lizza per la premiazione, l'organizzazione internazionale dell'Academy si avvale di una propria piattaforma di streaming, l'Academy Screening Room. Con una piattaforma di distribuzione così ampia, è fondamentale per l'Academy mantenere la sicurezza dei contenuti proprietari. Del resto, una solida difesa contro la pirateria è diventata una priorità, dato che sia l'industria cinematografica che i fornitori di altri tipi di contenuti ne sono vittime ormai da anni.

Forensic watermarking

Akamai ha collaborato con Brightcove, NAGRA e BuyDRM per fornire una soluzione di forensic watermarking all'Academy Screening Room. Con questa nuova preziosa funzionalità, l'Academy ora è in grado di controllare la pirateria sulla sua piattaforma, sottoporre a verifica i contenuti, nonché rintracciarli in caso di furto e di eventuale distribuzione. A chiunque abbia accesso al portale di streaming è fatto divieto di partecipare ad attività di pirateria, quali la registrazione dei contenuti visualizzati, la registrazione con altri dispositivi e la rimozione di videoclip. "Le tecnologie video si sono evolute fino a comprendere funzionalità di sicurezza fondamentali contro la pirateria", ha affermato Bev Kite, Chief Information Officer dell'Academy, a proposito del forensic watermarking. "L'Academy è in grado di continuare a fornire contenuti ai suoi membri, rafforzando, al contempo, le proprie misure di sicurezza, al fine di mantenere la riservatezza e proteggere gli artisti e la proprietà intellettuale".

Una collaborazione potente

La partnership tra Akamai e Brightcove è stata fondamentale per creare questa soluzione sicura per l'Academy. La capacità di watermarking A/B sull'edge basata su storage e su sessioni di Akamai e la delivery dei contenuti trasmessi hanno conservato lo stesso modello di forensic watermarking, fornendo un'identità univoca a ogni utente e creando, al contempo, una barriera contro la pirateria. Amit Kasturia, Senior Media Product Manager di Akamai, ha riassunto la questione così: "L'implementazione del forensic watermarking dell'Academy dimostra come Brightcove, NAGRA, Akamai e BuyDRM possano formare un ecosistema in grado di supportare una sicurezza più avanzata nell'intero workflow per la delivery dei contenuti, conservando, al contempo, l'elevata qualità delle experience che gli spettatori si aspettano".

Non solo l'Academy, ma l'intero settore

Le tecnologie video si sono evolute per offrire funzionalità di sicurezza essenziali, in grado di fornire una vera difesa contro la pirateria. Per l'Academy, così come per l'industria cinematografica mondiale, questo risultato rappresenta un vero passo in avanti nella lotta contro i furti e gli usi inappropriati di contenuti, che minacciano costantemente la redditività. Al contempo, i singoli autori e collaboratori possono lavorare con meno preoccupazioni, poiché questa tecnologia protegge la loro proprietà intellettuale.

Dalle produzioni di Hollywood alla messaggistica aziendale interna, l'integrità e la sicurezza dei contenuti video è di fondamentale importanza per Brightcove. Grazie alle più sofisticate funzioni di protezione dei contenuti professionali e ad avanzate funzionalità di sicurezza, Brightcove resta una soluzione fidata e affidabile, poiché consente alle più grandi organizzazioni mondiali di offrire contenuti video sensibili con il massimo livello di sicurezza e affidabilità.

Informazioni sull'Academy of Motion Picture Arts and Sciences

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences è l'organizzazione cinematografica più prestigiosa del mondo. Ne fanno parte più di 9.000 personalità del mondo del cinema. La missione dell'Academy è quella di riconoscere e portare avanti l'eccellenza nelle arti e nelle scienze della cinematografia, ispirando creatività e creando un collegamento con tutto il mondo attraverso il cinema. L'Academy agevola la collaborazione tra grandi creativi per promuovere la cultura, la conservazione, la formazione e la tecnologia; premia le figure che hanno conseguito risultati eccezionali nel corso della cerimonia degli Oscar, l'evento di intrattenimento più prestigioso del mondo; incoraggia la collaborazione su vari temi come la ricerca tecnica e il miglioramento di metodi e apparecchiature; fornisce uno spazio comune e un punto di incontro alle varie discipline legate al mondo della cinematografia; rappresenta il punto di vista di chi realizza i film e promuove attività di formazione per la comunità dei professionisti e per il pubblico.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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