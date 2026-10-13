Les Oscars

L'Académie des arts et des sciences du cinéma (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) est la plus importante organisation cinématographique au monde, composée de plus de 9 000 hommes et femmes talentueux travaillant dans le cinéma. La mission de l'Académie est de reconnaître et de promouvoir l'excellence dans les arts et les sciences cinématographiques, d'inspirer l'imagination et de connecter le monde par le biais du cinéma. L'Académie renforce la coopération entre les chefs de file créatifs pour le progrès de la culture, de la préservation, de l'éducation et de la technologie ; reconnaît les réalisations exceptionnelles par le biais de sa cérémonie des Oscars, l'événement de divertissement le plus prestigieux au monde ; encourage la coopération en matière de recherche technique et d'amélioration des méthodes et des équipements ; fournit un forum commun et un lieu de rencontre pour divers métiers liés au cinéma ; représente le point de vue des véritables créateurs du cinéma ; et favorise les activités éducatives pour la communauté professionnelle et le public.