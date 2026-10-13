Créée en 1927, l'Académie des arts et des sciences du cinéma (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) est la principale organisation mondiale dédiée à l'industrie du cinéma. Avec des membres représentant toutes les facettes de la production cinématographique, l'Académie veille au respect des plus hautes normes du septième art tout en inspirant la communauté créative dans le langage universel de la narration. Son prix le plus prestigieux, les Academy Awards®, récompense des performances exceptionnelles dans le domaine de l'interprétation, de la réalisation et d'autres domaines de la production cinématographique.
Grâce à notre collaboration avec Akamai, Brightcove, NAGRA et BuyDRM, l'Académie peut continuer à diffuser du contenu à ses membres, tout en renforçant les mesures de sécurité pour maintenir la confidentialité et protéger les artistes ainsi que la propriété intellectuelle.Bev Kite, directeur des systèmes d'information, Académie des arts et des sciences du cinéma
Les Oscars
Protection contre le piratage
Les membres internationaux de l'Académie utilisent sa plateforme de streaming, l'Academy Screening Room, pour regarder les films en lice pour la prochaine saison de remise des prix. Avec une plateforme de distribution si étendue, il est crucial que l'Académie assure la sécurité du contenu dont elle détient les droits. En outre, il est important de disposer d'une défense efficace contre le piratage, un problème qui touche l'industrie cinématographique et d'autres fournisseurs de contenu depuis des années.
Tatouage numérique
Akamai s'est associé à Brightcove, NAGRA et BuyDRM pour fournir une solution de tatouage numérique pour l'Academy Screening Room. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, l'Académie peut désormais contrôler le piratage sur sa plateforme en vérifiant les contenus, ainsi qu'en localisant les contenus volés et leur distribution. Il est interdit à toute personne ayant accès au portail de streaming des membres de participer à des activités de piratage, telles que l'enregistrement de contenu à l'écran, l'enregistrement avec d'autres terminaux et la suppression de clips vidéo. « Cela montre comment les technologies vidéo ont évolué pour inclure désormais des fonctionnalités de sécurité essentielles qui protègent contre le piratage », a déclaré Bev Kite, Directeur des systèmes d'information de l'Académie, à propos du tatouage numérique. « L'Académie peut continuer à diffuser du contenu à ses membres, tout en renforçant les mesures de sécurité pour préserver la confidentialité et protéger les artistes ainsi que la propriété intellectuelle. »
Une collaboration puissante
Le partenariat entre Akamai et Brightcove a été essentiel à la création de cette solution sécurisée pour l'Académie. La capacité de tatouage numérique en bordure de l'Internet A/B basée sur la session et le stockage, ainsi que la diffusion du contenu sur écran d'Akamai, ont préservé le modèle de tatouage numérique, formant une identité unique pour chaque utilisateur tout en créant une barrière contre le piratage. Amit Kasturia, Senior Media Product Manager chez Akamai, résume ainsi la situation : « La mise en œuvre du tatouage numérique de l'Académie montre comment Brightcove, NAGRA, Akamai et BuyDRM peuvent former un écosystème qui prend en charge une sécurité renforcée sur l'ensemble du flux de diffusion de contenu tout en maintenant la haute qualité d'expérience que les spectateurs attendent. »
Pas seulement l'Académie, l'industrie dans son intégralité
La technologie vidéo a évolué pour fournir des fonctionnalités de sécurité essentielles qui assurent une véritable défense contre le piratage. Pour l'Académie, ainsi que pour l'industrie cinématographique mondiale, cela représente un réel progrès dans la lutte contre le vol et l'utilisation abusive des contenus qui menacent constamment les bénéfices financiers. Quant aux différents créateurs et contributeurs du secteur, cette technologie protège leur propriété intellectuelle et leur permet de travailler plus sereinement.
Des productions hollywoodiennes aux messages internes des entreprises, l'intégrité et la sécurité du contenu vidéo sont d'une importance capitale pour Brightcove. Avec la prise en charge de la protection de contenu de studio la plus sophistiquée et des fonctionnalités de sécurité avancées, Brightcove demeure une solution fiable et éprouvée, car elle permet aux plus grandes entreprises du monde de diffuser du contenu vidéo sensible en toute sécurité et en toute confiance.
À propos de l'Académie des arts et des sciences du cinéma
L'Académie des arts et des sciences du cinéma (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) est la plus importante organisation cinématographique au monde, composée de plus de 9 000 hommes et femmes talentueux travaillant dans le cinéma. La mission de l'Académie est de reconnaître et de promouvoir l'excellence dans les arts et les sciences cinématographiques, d'inspirer l'imagination et de connecter le monde par le biais du cinéma. L'Académie renforce la coopération entre les chefs de file créatifs pour le progrès de la culture, de la préservation, de l'éducation et de la technologie ; reconnaît les réalisations exceptionnelles par le biais de sa cérémonie des Oscars, l'événement de divertissement le plus prestigieux au monde ; encourage la coopération en matière de recherche technique et d'amélioration des méthodes et des équipements ; fournit un forum commun et un lieu de rencontre pour divers métiers liés au cinéma ; représente le point de vue des véritables créateurs du cinéma ; et favorise les activités éducatives pour la communauté professionnelle et le public.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.