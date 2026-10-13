The Oscars

Academy of Motion Picture Arts and Sciencesは（映画芸術科学アカデミー）は、世界有数の映画関連組織であり、映画界での功績が認められた9,000人以上の会員で構成されています。同アカデミーの使命は、映画芸術と科学の卓越性を認め、これを支えるとともに、想像力を鼓舞し、映画を媒体として世界を結びつけることです。具体的な活動としては、文化、保存、教育、テクノロジーの進歩を目的としてクリエイティブリーダー間の協力関係を構築するとともに、世界で最も栄えあるエンターテイメントイベントであるアカデミー賞（オスカー）授賞式を通じて傑出した功績を表彰しています。さらに、技術調査や手法／機器の改善において協力を推進する、映画関連のさまざまな組合に対して共通のフォーラムおよび集会場を提供する、実際の映画制作者の考えを代表して表明する、職業団体や一般の人々を対象とした教育活動を育成する、などの活動も行っています。