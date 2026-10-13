Times Internet은 애플리케이션을 쉽게 온보딩할 수 있을 뿐만 아니라 Enterprise Application Access를 사용해 보안 체계를 개선합니다. 말호트라는 "이 솔루션은 모든 인바운드 포트를 닫고, VPN을 사용할 때처럼 전체 네트워크가 아닌 허용된 애플리케이션에만 접속을 제공해 세분화된 애플리케이션 수준 제어를 제공합니다."라고 설명합니다.



Enterprise Application Access는 클라이언트가 별도의 소프트웨어를 설치할 필요가 없으며, Times Internet은 경로 최적화를 통해 헬프데스크 통화를 거의 90%까지 줄일 수 있습니다. 말호트라는 “IT 팀을 효율적으로 운영할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 가정에서 중단 없이 안전하게 작업할 수 있습니다.”라고 설명을 이어갑니다.



Times Internet은 전체 인력이 원격으로 작업하는 상황을 계획하지 않았는데도 Enterprise Application Access를 통해 원활하게 전환할 수 있었습니다. 말호트라가 설명한대로 많은 기업이 이러한 수요를 충족하기 위해 VPN 게이트웨이, 방화벽 등 추가 하드웨어와 솔루션을 서둘러 프로비저닝하려고 했습니다. Times Internet은 추가 용량을 꼐획하거나 새로운 인프라를 구축할 필요가 없었습니다. 대신 원격으로 근무하는 직원, 파트너, 벤더가 애플리케이션에 쉽게 접속하도록 지원했으며, 사용자 경험에 영향을 주지 않고 즉시 확장할 수 있었습니다.



"Enterprise Application Access 덕분에 어려운 시기에 도약할 수 있었습니다. 우리는 이 여정을 이어 가며 모든 기업 애플리케이션을 위한 단일 접속 지점으로 이 솔루션을 활용할 계획입니다."라고 말호트라는 끝을 맺습니다.