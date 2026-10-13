Times Internet은 인도 최대의 디지털 제품 기업 중 한 곳으로, 매일 1억 2천만 명 이상, 매월 5억 5천만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. Times Internet은 Bennett Coleman과 Company Limited(Times Group)의 디지털 사업부입니다. Times Internet은 현재 뉴스와 엔터테인먼트, 그리고 부동산, 개인 금융, 직업, 채용, 테이블 예약 등을 포함한 트랜젝션 중심 마켓플레이스 분야에서 38개 이상의 디지털 제품을 소유하고 운영하고 있습니다. TOI, ET, Gaana, MXPlayer 등 이러한 제품 대부분은 각 부문을 대표하는 브랜드입니다.
많은 기업과 마찬가지로, Times Internet은 COVID-19 팬데믹 상황에서 기업용 애플리케이션에 대한 원격 접속 수요가 점점 더 증가하고 있다는 사실을 확인했습니다. Times Internet의 CIO인 수미트 말호트라(Sumit Malhotra)는 "단순히 퍼블리싱 플랫폼에서 CMS 접속을 지원하는 것만의 문제가 아닙니다. 중단 없는 비즈니스를 보장하려면 어디서나 직원, 파트너, 써드파티 업체에 이러한 툴과 기타 툴을 안전하게 제공해야 합니다."라고 설명합니다. Times Internet은 Akamai의 Enterprise Application Access를 활용해 이를 실현했습니다.
"VPN의 대안으로서 확장 가능한 Enterprise Application Access는 기업의 보안 체계를 개선하고 성능을 기반으로 한 애플리케이션 보안 접속도 개선합니다."— 수미트 말호트라(Sumit Malhotra), Times Internet CIO
Times Internet은 인도 최대의 디지털 제품 기업 중 한 곳으로, 매일 1억 2천만 명 이상, 매월 5억 5천만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. Times Internet은 Bennett Coleman과 Company Limited(Times Group)의 디지털 사업부입니다. Times Internet은 현재 뉴스와 엔터테인먼트, 그리고 부동산, 개인 금융, 직업, 채용, 테이블 예약 등을 포함한 트랜젝션 중심 마켓플레이스 분야에서 38개 이상의 디지털 제품을 소유하고 운영하고 있습니다. TOI, ET, Gaana, MXPlayer 등 이러한 제품 대부분은 각 부문을 대표하는 브랜드입니다.
코로나 세상에서 애플리케이션 수요 충족
몇 년 전까지만 해도 Times Internet 네트워크는 체계적인 네트워크 경계의 일환으로 직원, 파트너, 벤더가 VPN을 통해 3천 개 이상의 애플리케이션에 접속할 수 있도록 지원했습니다. 그러나 서비스로와 클라우드 플랫폼 소프트웨어를 더 많이 도입하면서 네트워크와 엔드포인트 사이의 경계가 이미 허물어지기 시작했습니다. Times Internet은 VPN 기반 솔루션 외에도 새로운 애플리케이션을 온보딩하기 위해 다양한 툴을 사용해야 했습니다.
BYOE(Bring Your Own Everything) 도입으로 애플리케이션 접속을 제공하는 방식도 재고하게 되었습니다. 말호트라는 "VPN은 BYOE 환경의 써드파티 협력업체와 파트너를 제대로 지원하지 못합니다."라고 설명합니다.
Times Internet이 훨씬 더 많은 사용자에게 원격 접속을 제공해야 했기 때문에 이러한 VPN의 단점이 문제가 됐습니다. 말호트라는 이어서 "코로나19 이전에는 직원들이 원격으로 애플리케이션에 접속할 때 사소한 성능 문제는 감수했습니다. 하지만 이제는 업무가 여기에 달려 있기 때문에, 디바이스와 네트워크가 달라져도 일관된 사용 경험을 요구합니다."라고 설명합니다.
말호트라는 제로 트러스트 모델이 해결 방법이라고 생각했습니다. 말호트라는 "애플리케이션 접속을 네트워크 경계 또는 디바이스의 물리적 경계에 묶어 두는 대신, 사용자와 디바이스 속성을 기준으로 애플리케이션에 대한 접속을 제공할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 VPN과 관련된 문제를 해결할 수 있다고 확신했습니다."라고 말합니다.
제로 트러스트 모델로 이동
말호트라가 비즈니스 연속성 요구사항에 따라 Akamai를 사용하는 것은 당연한 것이었습니다. "Akamai는 10년 넘게 성능, 전송, 보안 등 다양한 요구사항 해결을 지원해 온 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 수많은 Akamai 서비스를 활용해 고객에게 뛰어난 경험을 제공할 수 있습니다."라고 말호트라는 설명합니다.
Akamai의 Enterprise Application Access 솔루션에 대해 알게 된 후 말호트라는 이것이 회사에서 필요한 솔루션임을 깨달았습니다. 말호트라는 Enterprise Application Access가 데이터 경로 보호, ID 관리, 애플리케이션 보안, 가시성, 제어를 하나의 솔루션으로 통합한다는 사실에 만족했습니다. 또한 말호트라는 인증과 권한 확인의 두 가지 작업을 수행한다는 점에 감명을 받았습니다. 말호트라는 "Enterprise Application Access는 이러한 기능을 효과적으로 결합해 방화벽까지 안전하게 연결함으로써 VPN보다 훨씬 안전하게 보호합니다."라고 말합니다.
말호트라와 그의 팀은 Enterprise Application Access의 가치를 곧바로 알게 되었습니다. "애플리케이션을 변경하지 않고도 몇 분 만에 복잡한 사내 애플리케이션을 온보딩할 수 있었습니다. 이는 여러 툴과 여러 팀의 적절한 설정이 필요했던 이전의 접근 방식보다 훨씬 간단합니다."라고 말호트라는 말합니다.
Enterprise Application Access 도입 후 첫 6개월 동안 Times Internet은 1000명 이상의 사용자가 사용할 애플리케이션을 100개 가까이 온보딩했습니다.
비즈니스 연속성 간편 지원
Times Internet은 애플리케이션을 쉽게 온보딩할 수 있을 뿐만 아니라 Enterprise Application Access를 사용해 보안 체계를 개선합니다. 말호트라는 "이 솔루션은 모든 인바운드 포트를 닫고, VPN을 사용할 때처럼 전체 네트워크가 아닌 허용된 애플리케이션에만 접속을 제공해 세분화된 애플리케이션 수준 제어를 제공합니다."라고 설명합니다.
Enterprise Application Access는 클라이언트가 별도의 소프트웨어를 설치할 필요가 없으며, Times Internet은 경로 최적화를 통해 헬프데스크 통화를 거의 90%까지 줄일 수 있습니다. 말호트라는 “IT 팀을 효율적으로 운영할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 가정에서 중단 없이 안전하게 작업할 수 있습니다.”라고 설명을 이어갑니다.
Times Internet은 전체 인력이 원격으로 작업하는 상황을 계획하지 않았는데도 Enterprise Application Access를 통해 원활하게 전환할 수 있었습니다. 말호트라가 설명한대로 많은 기업이 이러한 수요를 충족하기 위해 VPN 게이트웨이, 방화벽 등 추가 하드웨어와 솔루션을 서둘러 프로비저닝하려고 했습니다. Times Internet은 추가 용량을 꼐획하거나 새로운 인프라를 구축할 필요가 없었습니다. 대신 원격으로 근무하는 직원, 파트너, 벤더가 애플리케이션에 쉽게 접속하도록 지원했으며, 사용자 경험에 영향을 주지 않고 즉시 확장할 수 있었습니다.
"Enterprise Application Access 덕분에 어려운 시기에 도약할 수 있었습니다. 우리는 이 여정을 이어 가며 모든 기업 애플리케이션을 위한 단일 접속 지점으로 이 솔루션을 활용할 계획입니다."라고 말호트라는 끝을 맺습니다.
Times Internet 정보
Times Internet은 인도의 최대 디지털 제품 기업입니다. Times Internet은 다양한 인터넷 기반 제품, 서비스, 기술을 소유, 운영, 투자하며, 인도에서 최대 미디어 복합 기업인 Times Group의 디지털 사업부입니다. Times Internet은 현재 뉴스, 스포츠, 음악, 비디오, 게임, 일련의 트랜젝션 기반 마켓플레이스(부동산, 개인 금융, 교육, 직업, 테이블 예약 등)에 걸쳐 38개 이상의 디지털 제품을 보유하고 운영하고 있습니다. Times Internet은 매달 5억5천만 명의 방문자를 보유하고 있으며, 이들은 모든 제품과 서비스를 이용하는 데 총 1천3백억 분 이상을 소요하고 있습니다.
Akamai 소개
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