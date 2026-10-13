È stato naturale per Malhotra passare ad Akamai per le sue esigenze di continuità operativa. "Akamai è nostro partner di fiducia da oltre dieci anni, ci aiutato ad affrontare varie esigenze, come le performance, la delivery e la sicurezza. Sfruttando una moltitudine di servizi Akamai, siamo in grado di fornire un'experience straordinaria ai nostri clienti", spiega Malhotra.



Una volta conosciuta Enterprise Application Access di Akamai, Malhotra ha capito che era la soluzione di cui aveva bisogno la sua azienda. Malhotra ha apprezzato il fatto che Enterprise Application Access integrasse protezione del percorso dati, gestione delle identità, sicurezza delle applicazioni, visibilità e controllo in una sola soluzione. È rimasto impressionato dalla sua duplice funzionalità di autenticazione e autorizzazione. "Enterprise Application Access riunisce in modo efficace queste funzionalità, per consentire una connessione sicura a un firewall, ottenendo così ancora più sicurezza rispetto a una VPN", afferma Malhotra.



Malhotra e il suo team hanno compreso subito il valore di Enterprise Application Access. "Siamo stati in grado di integrare applicazioni interne piuttosto complesse in pochi minuti, senza dover apportare modifiche alle nostre applicazioni. Questo approccio è di gran lunga più semplice rispetto a quelli precedenti, che richiedevano svariati strumenti e una configurazione corretta da parte di vari team", continua Malhotra.



Nei primi sei mesi dall'adozione di Enterprise Application Access, Times Internet ha consentito a più di 1.000 utenti di accedere a quasi 100 applicazioni.