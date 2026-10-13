Times Internetは、Enterprise Application Accessを使用することで、アプリケーションのオンボーディングが簡単にできただけでなく、セキュリティポスチャの強化を図ることもできました。「このソリューションは、VPNを使用していたときのように、ネットワーク全体にアクセスを許可するのではなく、すべてのインバウンドポートを閉じて、許可されたアプリケーションのみへのアクセスを提供することで、アプリケーションレベルのきめ細かい制御が可能です」とMalhotra氏は述べています。



Enterprise Application Accessは、クライアントレスで、ルートの最適化が組み込まれているため、Times Internetではヘルプデスクへの問い合わせ件数が約90%削減されました。「ITチームの無駄をなくし、効率化を図ることができるだけでなく、在宅勤務のユーザーも中断することなく安全に作業できます」とMalhotra氏は続けます。



Times Internetでは、それまで従業員全員を対象にしたテレワークを計画したことはありませんでしたが、Enterprise Application Accessの導入でシームレスな移行ができました。Malhotra氏の説明にもあるように、企業の多くは、テレワークの要求に応えるために、VPNゲートウェイやファイアウォールなどのハードウェアに加え、その他のソリューションを早急にプロビジョニングしようとしました。Times Internetでは、Enterprise Application Accessを導入したため、キャパシティ計画や新たなインフラの展開を行う必要がありませんでした。それどころか、テレワーカー、パートナー、ベンダーはアプリケーションに簡単にアクセスできるようになり、ユーザー体験に影響を与えることなく即座にスケールアップすることもできました。



「Enterprise Application Accessのおかげで、このような困難な時期にあっても羽ばたくことができました。Times Internetはこの取り組みを続け、このソリューションをすべての企業アプリケーションの単一のアクセスポイントにしていく予定です」とMalhotra氏は締めくくります。