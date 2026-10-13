Times Internet est la plus grande entreprise de produits digitaux en Inde, qui compte plus de 120 millions d'utilisateurs par jour et plus de 550 millions d'utilisateurs par mois. Il s'agit de la branche digitale de Bennett Coleman and Company Limited (également connu sous le nom de The Times Group). Times Internet possède et gère actuellement plus de 38 produits digitaux dans les domaines de l'information, du divertissement et d'une série de places de marché axées sur les transactions dans les domaines de l'immobilier, des finances personnelles, de l'éducation, de l'emploi, des réservations de tables, etc. La plupart de ces produits, tels que TOI, ET, Gaana et MXPlayer, sont des marques phares dans leurs catégories respectives.
Comme de nombreuses entreprises, Times Internet constate un besoin croissant d'accès à distance aux applications d'entreprise dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Comme l'explique Sumit Malhotra, directeur des systèmes d'information de Times Internet : « Il ne s'agit pas seulement de donner accès à nos systèmes CMS et à nos plateformes de publication. Pour garantir une activité ininterrompue, nous devons fournir les outils en toute sécurité à nos employés, partenaires et propriétaires tiers partout dans le monde. » C'est exactement ce que l'entreprise a pu faire grâce à Enterprise Application Access d'Akamai.
« En tant qu'alternative évolutive à un VPN, Enterprise Application Access améliore notre sécurité et permet également un meilleur accès sécurisé à nos applications, basé sur les performances. »— Sumit Malhotra, CIO, Times Internet
Times Internet est la plus grande entreprise de produits digitaux en Inde, qui compte plus de 120 millions d'utilisateurs par jour et plus de 550 millions d'utilisateurs par mois. Il s'agit de la branche digitale de Bennett Coleman and Company Limited (également connu sous le nom de The Times Group). Times Internet possède et gère actuellement plus de 38 produits digitaux dans les domaines de l'information, du divertissement et d'une série de places de marché axées sur les transactions dans les domaines de l'immobilier, des finances personnelles, de l'éducation, de l'emploi, des réservations de tables, etc. La plupart de ces produits, tels que TOI, ET, Gaana et MXPlayer, sont des marques phares dans leurs catégories respectives.
Satisfaire les demandes dans le contexte de la COVID
Auparavant, le réseau de Times Internet permettait à ses employés, partenaires et fournisseurs d'accéder à environ 3 000 applications via un VPN dans le cadre de son périmètre réseau bien défini. Toutefois, l'adoption d'un plus grand nombre de logiciels en tant que service et de plateformes cloud avait déjà commencé à brouiller la ligne entre le réseau et les points de terminaison. En plus de sa solution VPN, Times Internet devait utiliser une multitude d'outils pour intégrer de nouvelles applications.
L'adoption de la pratique BYOE (Bring Your Own Everything) a également amené l'entreprise à repenser la manière dont elle donne accès aux applications. « Les VPN ne tiennent pas bien compte des sous-traitants et partenaires tiers de BYOE », explique M. Malhotra.
Ces lacunes du VPN se sont révélées problématiques, car Times Internet devait fournir un accès à distance à un nombre beaucoup plus important d'utilisateurs finaux. « Si nos employés ont pardonné des problèmes mineurs de performance lorsqu'ils accédaient à distance aux applications dans le monde pré-COVID, ils exigent désormais une expérience stable sur tous les terminaux et les différents réseaux, car leur travail en dépend », poursuit le DSI.
M. Malhotra a estimé qu'un modèle Zero Trust était la solution. « Au lieu de lier l'accès des applications à un périmètre réseau ou à la limite physique des terminaux, vous pouvez donner accès aux applications en fonction des attributs des utilisateurs et des terminaux. Nous savions que cette approche éliminerait nos problèmes liés au VPN », affirme-t-il.
Adopter un modèle de sécurité Zero Trust
M. Malhotra a naturellement fait appel à Akamai pour ses besoins en matière de continuité des activités. « Akamai est notre partenaire de confiance depuis plus de dix ans, nous aidant à répondre à divers besoins tels que la performance, la diffusion et la sécurité. En tirant parti d'une multitude de services Akamai, nous sommes en mesure d'offrir une expérience extraordinaire à nos clients », explique-t-il.
Dès qu'il a eu connaissance de la solution Enterprise Application Access d'Akamai, M. Malhotra a su que c'était la solution dont son entreprise avait besoin. Il a apprécié la solution unique d'Enterprise Application Access qui intègre la protection des chemins d'accès aux données, la gestion des identités, la sécurité des applications, la visibilité et le contrôle. Il a également été impressionné par la double tâche d'authentification et d'autorisation qu'elle accomplit. « L'application associe efficacement ces fonctionnalités de manière à obtenir une connexion sécurisée à un pare-feu, ce qui est bien plus sûr qu'un VPN », explique M. Malhotra.
Immédiatement, le DSI et son équipe ont constaté la valeur d'Enterprise Application Access. « Nous avons pu intégrer des applications internes assez complexes en quelques minutes sans apporter de modifications à nos applications. C'est beaucoup plus simple que notre approche précédente, qui nécessitait de nombreux outils et une configuration correcte par différentes équipes », poursuit M. Malhotra.
Au cours des six premiers mois qui ont suivi l'adoption d'Enterprise Application Access, Times Internet a intégré près de 100 applications pour plus de 1 000 utilisateurs.
Assurer facilement la continuité des activités
En plus d'intégrer facilement des applications, Times Internet utilise Enterprise Application Access pour améliorer sa sécurité. « La solution fournit un contrôle granulaire au niveau des applications en fermant tous les ports entrants et en donnant accès uniquement aux applications autorisées au lieu de l'ensemble du réseau, ce qui était le cas lorsque nous utilisions un VPN », explique M. Malhotra.
Comme Enterprise Application Access est sans client et intègre l'optimisation du routage, Times Internet a pu réduire les appels au service d'assistance de près de 90 %. « Non seulement nous sommes en mesure de maintenir une équipe informatique réduite et efficace, mais nous pouvons facilement permettre aux utilisateurs de travailler depuis leur domicile en toute sécurité, sans interruption », poursuit-il.
Bien que Times Internet n'ait jamais prévu une situation dans laquelle l'ensemble de son personnel travaillerait à distance, elle a géré la transition en douceur avec Enterprise Application Access. Comme l'explique M. Malhotra, de nombreuses entreprises ont tenté de fournir rapidement du matériel supplémentaire comme des passerelles VPN, des pare-feu et d'autres solutions pour répondre à cette demande. Times Internet n'a pas eu besoin de planifier sa capacité ni de déployer de nouvelles infrastructures. Au lieu de cela, elle a facilement donné accès aux applications à ses employés, partenaires et fournisseurs à distance, en s'adaptant instantanément sans affecter l'expérience utilisateur.
« Enterprise Application Access nous a donné des ailes en période difficile. Nous comptons poursuivre dans cette voie et faire de cette solution un point d'accès unique pour toutes nos applications d'entreprise », conclut M. Malhotra.
À propos de Times Internet
Times Internet est la plus grande entreprise de produits digitaux en Inde. Times Internet possède, gère et investit dans divers produits, services et technologies Internet. Elle est la branche digitale du Times Group, le plus grand conglomérat de médias en Inde. Times Internet possède et gère actuellement plus de 38 produits digitaux dans les domaines de l'information, du sport, de la musique, de la vidéo, des jeux et d'une série de places de marché axées sur les transactions dans les domaines de l'immobilier, des finances personnelles, de l'éducation, de l'emploi, des réservations de tables. Elle compte plus de 550 millions de visiteurs par mois qui passent collectivement plus de 130 milliards de minutes sur l'ensemble de ses produits et services.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.