En plus d'intégrer facilement des applications, Times Internet utilise Enterprise Application Access pour améliorer sa sécurité. « La solution fournit un contrôle granulaire au niveau des applications en fermant tous les ports entrants et en donnant accès uniquement aux applications autorisées au lieu de l'ensemble du réseau, ce qui était le cas lorsque nous utilisions un VPN », explique M. Malhotra.



Comme Enterprise Application Access est sans client et intègre l'optimisation du routage, Times Internet a pu réduire les appels au service d'assistance de près de 90 %. « Non seulement nous sommes en mesure de maintenir une équipe informatique réduite et efficace, mais nous pouvons facilement permettre aux utilisateurs de travailler depuis leur domicile en toute sécurité, sans interruption », poursuit-il.



Bien que Times Internet n'ait jamais prévu une situation dans laquelle l'ensemble de son personnel travaillerait à distance, elle a géré la transition en douceur avec Enterprise Application Access. Comme l'explique M. Malhotra, de nombreuses entreprises ont tenté de fournir rapidement du matériel supplémentaire comme des passerelles VPN, des pare-feu et d'autres solutions pour répondre à cette demande. Times Internet n'a pas eu besoin de planifier sa capacité ni de déployer de nouvelles infrastructures. Au lieu de cela, elle a facilement donné accès aux applications à ses employés, partenaires et fournisseurs à distance, en s'adaptant instantanément sans affecter l'expérience utilisateur.



« Enterprise Application Access nous a donné des ailes en période difficile. Nous comptons poursuivre dans cette voie et faire de cette solution un point d'accès unique pour toutes nos applications d'entreprise », conclut M. Malhotra.