Además de incorporar aplicaciones fácilmente, Times Internet utiliza Enterprise Application Access para mejorar su posición de seguridad. "La solución proporciona un control granular a nivel de aplicación al cerrar todos los puertos de entrada y proporcionar acceso únicamente a las aplicaciones permitidas en lugar de a toda la red, lo que sucedía cuando utilizábamos una VPN", explica Malhotra.



El hecho de que Enterprise Application Access no emplee clientes e incorpore tiempos de optimización de ruta ha permitido a Times Internet a reducir las llamadas al servicio de asistencia en casi un 90 %. "Podemos mantener la eficiencia de nuestro equipo de TI y permitir que los usuarios trabajen desde casa de forma segura, sencilla y sin interrupciones", añade.



Aunque Times Internet nunca había planificado una situación en la que toda su fuerza de trabajo pudiera trabajar en remoto, ha gestionado la transición sin problemas gracias a Enterprise Application Access. Como explica Malhotra, muchas empresas han intentado proporcionar hardware adicional de forma rápida, como puertas de enlace a VPN, firewalls y otras soluciones para satisfacer esta demanda. Times Internet no ha necesitado planificaciones de capacidad ni la implementación de una nueva infraestructura. En cambio, ha disfrutado de un acceso sencillo a las aplicaciones para sus empleados, partners y proveedores remotos, que se puede ampliar al instante sin que afecte a la experiencia del usuario.



"Enterprise Application Access nos ha dado alas para volar en tiempos difíciles. Nuestra idea es avanzar en esta dirección y hacer de la solución un punto de acceso único a todas nuestras aplicaciones corporativas", concluye Malhotra.