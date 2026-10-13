Times Internet es la mayor empresa de productos digitales más de la India, con más de 120 millones de usuarios diarios y más de 550 millones de usuarios mensuales. Es la división digital de Bennett Coleman y Company Limited (también conocido como The Times Group). Actualmente, Times Internet posee y opera más de 38 productos digitales a través de noticias, entretenimiento y un conjunto de marketplace orientados a transacciones relativos a bienes inmuebles, finanzas personales, educación, empleos, reservas y mucho más. La mayoría de estos productos, como TOI, ET, Gaana y MXPlayer, son marcas líderes en sus respectivas categorías.
Al igual que muchas organizaciones, Times Internet experimenta una creciente necesidad de acceso remoto a aplicaciones empresariales debido a la pandemia del COVID-19. Como explica Sumit Malhotra, director de TI de Times Internet: "No se trata solo de permitir el acceso a nuestro CMS a nuestras plataformas de publicación. Para garantizar la continuidad empresarial, debemos ofrecer estas y otras herramientas de forma segura a nuestros empleados, partners y propietarios terceros en todo el mundo". Gracias a Enterprise Application Access de Akamai, esta empresa lo ha conseguido.
"Como alternativa escalable a una VPN, Enterprise Application Access mejora nuestro plan de seguridad y permite un mejor acceso seguro basado en el rendimiento a nuestras aplicaciones".— Sumit Malhotra, director de TI, Times Internet
Times Internet es la mayor empresa de productos digitales más de la India, con más de 120 millones de usuarios diarios y más de 550 millones de usuarios mensuales. Es la división digital de Bennett Coleman y Company Limited (también conocido como The Times Group). Actualmente, Times Internet posee y opera más de 38 productos digitales a través de noticias, entretenimiento y un conjunto de marketplace orientados a transacciones relativos a bienes inmuebles, finanzas personales, educación, empleos, reservas y mucho más. La mayoría de estos productos, como TOI, ET, Gaana y MXPlayer, son marcas líderes en sus respectivas categorías.
Satisfacción de las demandas de aplicación en medio del COVID
Hasta hace unos años, la red Times Internet permitía a sus empleados, partners y proveedores acceder a unas 3000 aplicaciones a través de una VPN como parte de su perímetro de red bien definido. Sin embargo, la adopción de más software como servicio y plataformas en la nube ya había comenzado a distorsionar la diferencia entre la red y los terminales. Además de su solución basada en VPN, Times Internet necesitaba emplear una gran cantidad de herramientas para incorporar nuevas aplicaciones.
La adopción del enfoque "Bring Your Own Everything" (BYOE) hizo que la empresa se replanteara su acceso a las aplicaciones. "Las VPN ofrecen una mala solución de contabilidad a los contratistas externos y partners de BYOE", explica Malhotra.
Estas deficiencias de VPN daban problemas, ya que Times Internet necesitaba proporcionar acceso remoto a muchos más usuarios finales. "Si bien nuestros empleados admitían pequeños problemas de rendimiento al acceder de forma remota a las aplicaciones en el mundo anterior al COVID, ahora exigen una experiencia uniforme a través de diversos dispositivos y redes porque su trabajo depende de ello", añade Malhotra.
Malhotra consideraba que el modelo Zero Trust era la solución. "En lugar de enlazar el acceso a aplicaciones a un perímetro de red o al límite físico de los dispositivos, puede proporcionar acceso a las aplicaciones en función de los atributos del usuario y del dispositivo. Sabíamos que este enfoque eliminaría los problemas relacionados con la VPN", indica.
Migración a un modelo Zero Trust
Como es lógico, Malhotra recurrió a Akamai con sus necesidades de continuidad empresarial. "Akamai es nuestro partner de confianza desde hace más de una década y nos ha ayudado a abordar diversas necesidades, como el rendimiento, la entrega y la seguridad. Al aprovechar una gran cantidad de servicios Akamai, podemos ofrecer una experiencia increíble a nuestros clientes", explica Malhotra.
Cuando descubrió la solución Enterprise Application Access de Akamai, supo que era la solución que necesitaba su empresa. A Malhotra le gustó que Enterprise Application Access integrara la protección de ruta de datos, administración de identidad, seguridad de aplicaciones, visibilidad y control en una única solución. Además, le impresionó su doble tarea de autenticación y autorización. "Enterprise Application Access combina estas capacidades de manera eficaz para obtener una conexión segura a un firewall, por lo que es mucho más segura que una VPN", afirma Malhotra.
Malhotra y su equipo vieron de inmediato el valor de Enterprise Application Access. "Pudimos integrar aplicaciones internas bastante complejas en apenas minutos sin necesidad de cambios en nuestras aplicaciones. Es mucho más sencillo que nuestro enfoque anterior, que requería de numerosas herramientas y la configuración correcta de varios equipos", detalla Malhotra.
En los primeros seis meses desde la adopción de Enterprise Application Access, Times Internet incorporó casi 100 aplicaciones para su uso por más de 1000 usuarios.
Garantía fácil de la continuidad empresarial
Además de incorporar aplicaciones fácilmente, Times Internet utiliza Enterprise Application Access para mejorar su posición de seguridad. "La solución proporciona un control granular a nivel de aplicación al cerrar todos los puertos de entrada y proporcionar acceso únicamente a las aplicaciones permitidas en lugar de a toda la red, lo que sucedía cuando utilizábamos una VPN", explica Malhotra.
El hecho de que Enterprise Application Access no emplee clientes e incorpore tiempos de optimización de ruta ha permitido a Times Internet a reducir las llamadas al servicio de asistencia en casi un 90 %. "Podemos mantener la eficiencia de nuestro equipo de TI y permitir que los usuarios trabajen desde casa de forma segura, sencilla y sin interrupciones", añade.
Aunque Times Internet nunca había planificado una situación en la que toda su fuerza de trabajo pudiera trabajar en remoto, ha gestionado la transición sin problemas gracias a Enterprise Application Access. Como explica Malhotra, muchas empresas han intentado proporcionar hardware adicional de forma rápida, como puertas de enlace a VPN, firewalls y otras soluciones para satisfacer esta demanda. Times Internet no ha necesitado planificaciones de capacidad ni la implementación de una nueva infraestructura. En cambio, ha disfrutado de un acceso sencillo a las aplicaciones para sus empleados, partners y proveedores remotos, que se puede ampliar al instante sin que afecte a la experiencia del usuario.
"Enterprise Application Access nos ha dado alas para volar en tiempos difíciles. Nuestra idea es avanzar en esta dirección y hacer de la solución un punto de acceso único a todas nuestras aplicaciones corporativas", concluye Malhotra.
Sobre Times Internet
Times Internet es la mayor empresa de productos digitales de la India. Times Internet posee, opera e invierte en varios productos, servicios y tecnologías de Internet, y es la división digital de The Times Group, el conglomerado de medios más grande de la India. Actualmente, Times Internet posee y opera más de 38 productos digitales a través de noticias, entretenimiento y un conjunto de marketplace orientados a transacciones relativos a bienes inmuebles, finanzas personales, educación, empleos, reservas y mucho más. Times Internet tiene más de 550 millones de visitantes mensuales que, en conjunto, pasan más de 130 000 millones de minutos en todos sus productos y servicios.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.