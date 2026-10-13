A Times Internet é a maior empresa indiana de produtos digitais, alcançando mais de 120 milhões de usuários diariamente e mais de 550 milhões de usuários por mês. É o braço digital da Bennett Coleman e da Company Limited (também conhecido como The Times Group). A Times Internet atualmente possui e opera mais de 38 produtos digitais nos setores de notícias, entretenimento e um conjunto de marketplaces liderados por transações envolvendo imóveis, finanças pessoais, educação, empregos, reservas de mesas e muito mais. A maioria desses produtos, como TOI, ET, Gaana e MXPlayer, são as marcas líderes em suas respectivas categorias.
Como muitas organizações, a Times Internet está enxergando uma necessidade crescente de acesso remoto a aplicações corporativas em meio à pandemia de COVID-19. Como explica Sumit Malhotra, CIO da Times Internet, "Não se trata apenas de permitir o acesso ao nosso CMS e às nossas plataformas de publicação. Para garantir negócios sem interrupções, precisamos fornecer com segurança essas e outras ferramentas aos nossos funcionários, parceiros e proprietários terceiros em todos os lugares". A empresa conseguiu fazer exatamente isso aproveitando o Akamai Enterprise Application Access.
"Como uma alternativa escalonável a uma VPN, o Enterprise Application Access aprimora nossa postura de segurança e também permite um melhor acesso seguro baseado em desempenho a nossas aplicações."— Sumit Malhotra, CIO, Times Internet
A Times Internet é a maior empresa indiana de produtos digitais, alcançando mais de 120 milhões de usuários diariamente e mais de 550 milhões de usuários por mês. É o braço digital da Bennett Coleman e da Company Limited (também conhecido como The Times Group). A Times Internet atualmente possui e opera mais de 38 produtos digitais nos setores de notícias, entretenimento e um conjunto de marketplaces liderados por transações envolvendo imóveis, finanças pessoais, educação, empregos, reservas de mesas e muito mais. A maioria desses produtos, como TOI, ET, Gaana e MXPlayer, são as marcas líderes em suas respectivas categorias.
Atendimento às demandas das aplicações em um mundo COVID
Até poucos anos atrás, a rede de Internet permitiu que os funcionários, parceiros e fornecedores acessassem 3.000 aplicações via VPN como parte de um perímetro de rede bem definido. No entanto, a adoção de mais softwares como serviço e plataformas em nuvem já começou a confundir os limites entre a rede e os pontos de extremidade. Além de sua solução baseada em VPN, a Times Internet precisava empregar uma infinidade de ferramentas para integrar novas aplicações.
A adoção da abordagem BYOE (Bring Your Own Everything) também fez com que a empresa repensasse como concede os acessos às aplicações. "As VPNs fazem um trabalho ruim em acompanhar os prestadores de serviços e parceiros terceirizados BYOE", explica Malhotra.
Essas deficiências de VPN estavam se mostrando problemáticas, pois a Times Internet precisava fornecer acesso remoto a muito mais usuários finais. "Embora nossos funcionários tenham relevado pequenos problemas de desempenho ao acessar remotamente aplicações no mundo pré-COVID, eles agora exigem uma experiência consistente entre dispositivos e redes diferentes, porque o trabalho deles depende disso", continua Malhotra.
Malhotra sentiu que um modelo Zero Trust era a resposta. "Em vez de vincular o acesso da aplicação a um perímetro de rede ou ao limite físico dos dispositivos, você pode fornecer acesso a aplicações com base nos atributos do usuário e do dispositivo. Sabíamos que essa abordagem eliminaria nossos desafios relacionados à VPN", diz ele.
Mudança para um modelo Zero Trust
Foi natural para Malhotra recorrer à Akamai para suas necessidades de continuidade de negócios. "A Akamai é nosso parceiro confiável há mais de uma década, ajudando-nos a atender a várias necessidades, como desempenho, entrega e segurança. Ao aproveitar uma infinidade de serviços da Akamai, podemos oferecer uma experiência incrível aos nossos clientes", explica Malhotra.
Depois de descobrir a solução Akamai Enterprise Application Access, Malhotra sabia que era a solução de que sua empresa precisava. Malhotra gostou do fato de que o Enterprise Application Access integra proteção de caminho de dados, gerenciamento de identidades, segurança de aplicações, visibilidade e controle em uma única solução. Ele também ficou impressionado com a execução da tarefa de dupla autenticação e autorização. "O Enterprise Application Access une esses recursos de forma eficiente para que você obtenha uma conexão segura com um firewall, tornando-o muito mais seguro do que uma VPN", diz Malhotra.
Imediatamente, Malhotra e sua equipe viram o valor do Enterprise Application Access. "Conseguimos integrar aplicações internas bastante complexas em minutos sem fazer nenhuma alteração em nossas aplicações. Isso é muito mais simples do que nossa abordagem anterior, que exigia inúmeras ferramentas e configuração correta por várias equipes", continua Malhotra.
Nos primeiros seis meses desde a adoção do Enterprise Application Access, o Times Internet integrou quase 100 aplicações para uso por mais de 1.000 usuários.
Facilitador da continuidade dos negócios
Além de integrar aplicações facilmente, a Times Internet usa o Enterprise Application Access para melhorar sua postura de segurança. "A solução fornece controle granular no nível da aplicação fechando todas as portas de entrada e fornecendo acesso somente a aplicações permitidas, e não a toda a rede, que era o caso quando usamos uma VPN", explica Malhotra.
O fato de o Enterprise Application Access operar sem cliente e incorporar a otimização de rotas permitiu à Times Internet reduzir as chamadas ao suporte técnico em quase 90%. "Além de mantermos nossa equipe de TI enxuta e eficiente, podemos facilmente permitir que os usuários trabalhem de casa com segurança, sem interrupções", continua.
Embora a Times Internet nunca tenha planejado uma situação em que toda a sua força de trabalho estaria trabalhando remotamente, ela administrou a transição perfeitamente com o Enterprise Application Access. Como explica Malhotra, muitas empresas tentaram rapidamente provisionar hardware adicional, como gateways de VPN, firewalls e outras soluções para atender a essa demanda. A Times Internet não precisou fazer nenhum planejamento de capacidade ou implantar uma nova infraestrutura. Em vez disso, ela facilmente habilitou o acesso a aplicações para seus funcionários, parceiros e fornecedores remotos, escalonando instantaneamente sem afetar a experiência do usuário.
"O Enterprise Application Access nos deu asas para voar em momentos difíceis. Planejamos continuar essa jornada e tornar a solução um único ponto de acesso para todas as nossas aplicações corporativos", conclui Malhotra.
Sobre a Times Internet
A Times Internet é a maior empresas de produtos digitais na Índia. A Times Internet possui, opera e investe em vários produtos, serviços e tecnologias baseados na Internet. É o braço digital do Times Group, o maior conglomerado de mídia da Índia. A Times Internet atualmente possui e opera mais de 38 produtos digitais em notícias, esportes, música, vídeo, jogos e um conjunto de marketplaces de transações imobiliárias, finanças pessoais, educação, empregos, reserva de mesa, etc. A Times Internet alcança mais de 550 milhões de visitantes mensais que, em conjunto, gastam mais de 130 bilhões de minutos em todos os seus produtos e serviços.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.