Até poucos anos atrás, a rede de Internet permitiu que os funcionários, parceiros e fornecedores acessassem 3.000 aplicações via VPN como parte de um perímetro de rede bem definido. No entanto, a adoção de mais softwares como serviço e plataformas em nuvem já começou a confundir os limites entre a rede e os pontos de extremidade. Além de sua solução baseada em VPN, a Times Internet precisava empregar uma infinidade de ferramentas para integrar novas aplicações.



A adoção da abordagem BYOE (Bring Your Own Everything) também fez com que a empresa repensasse como concede os acessos às aplicações. "As VPNs fazem um trabalho ruim em acompanhar os prestadores de serviços e parceiros terceirizados BYOE", explica Malhotra.



Essas deficiências de VPN estavam se mostrando problemáticas, pois a Times Internet precisava fornecer acesso remoto a muito mais usuários finais. "Embora nossos funcionários tenham relevado pequenos problemas de desempenho ao acessar remotamente aplicações no mundo pré-COVID, eles agora exigem uma experiência consistente entre dispositivos e redes diferentes, porque o trabalho deles depende disso", continua Malhotra.



Malhotra sentiu que um modelo Zero Trust era a resposta. "Em vez de vincular o acesso da aplicação a um perímetro de rede ou ao limite físico dos dispositivos, você pode fornecer acesso a aplicações com base nos atributos do usuário e do dispositivo. Sabíamos que essa abordagem eliminaria nossos desafios relacionados à VPN", diz ele.