Times Internet 是印度最大的数字化产品公司，该公司每天接触的用户数超过 1.2 亿，每月用户量超过 5.5 亿。它是 Bennett Coleman and Company Limited（也称为 The Times Group）的数字化业务子公司。Times Internet 目前在新闻、娱乐以及一系列以交易为导向的市场中拥有和运营超过 38 款数字化产品，涉及房地产、个人金融、教育、工作、餐桌预订等。其中大多数产品（比如 TOI、ET、Gaana 和 MXPlayer）都是各自类别中的领先品牌。
与许多企业一样，在新冠疫情期间，Times Internet 越来越需要为企业应用程序提供远程访问。正如 Times Internet 的 CIO Sumit Malhotra 所说：“这不只是为了让发布平台能够访问我们的 CMS。为了确保业务不中断，我们需要安全地向遍布全球的员工、合作伙伴和第三方所有者提供这些工具和其他工具。”利用 Akamai Enterprise Application Access，该公司得以实现此目标。
“作为 VPN 的可扩展替代方案，Enterprise Application Access 不仅改善了我们的安全态势，还保证了我们以更出色的性能安全地访问应用程序。”——Times Internet 首席信息官 Sumit Malhotra
Times Internet 是印度最大的数字化产品公司，该公司每天接触的用户数超过 1.2 亿，每月用户量超过 5.5 亿。它是 Bennett Coleman and Company Limited（也称为 The Times Group）的数字化业务子公司。Times Internet 目前在新闻、娱乐以及一系列以交易为导向的市场中拥有和运营超过 38 款数字化产品，涉及房地产、个人金融、教育、工作、餐桌预订等。其中大多数产品（比如 TOI、ET、Gaana 和 MXPlayer）都是各自类别中的领先品牌。
在疫情肆虐的世界中满足应用程序需求
直到几年前，Times Internet 的网络还允许其员工、合作伙伴和供应商通过 VPN（它明确定义的网络防御层的一部分）访问约 3,000 个应用程序。但是，通过采用更多的软件即服务和云平台，网络与端点之间的界限已经开始模糊。除了基于 VPN 的解决方案外，Times Internet 还需要使用大量工具来上线新的应用程序。
“自带所有设备”(BYOE) 策略的采用还使该公司重新考虑了如何提供应用程序的访问权限。“VPN 对 BYOE 第三方承包商和合作伙伴而言效果不够好。”Malhotra 解释道。
随着 Times Internet 需要向更多最终用户提供远程访问权限，事实证明，这些 VPN 的缺陷会引发问题。“在新冠疫情爆发之前，我们的员工可以忽略远程访问应用程序时遭遇的轻微性能问题，但他们现在需要跨设备和不同的网络拥有一致的体验，因为他们的工作有赖于此。”Malhotra 继续说道。
Malhotra 认为 Zero Trust 模式正是解决这一难题的关键。“您可以根据用户和设备属性来提供应用程序的访问权限，而不必将应用程序访问权限与网络防御层或设备的物理边界捆绑在一起。我们都知道，这种策略将消除 VPN 带来的难题。”他说道。
迁移到 Zero Trust 模式
对于 Malhotra 来说，通过 Akamai 解决方案来满足业务连续性需求是一种自然而然的选择。“十多年来，Akamai 一直是我们值得信赖的合作伙伴，帮助我们满足了性能、交付和安全性等各种需求。通过充分利用 Akamai 的众多服务，我们能够为客户提供非凡的体验。”Malhotra 解释道。
得知 Akamai Enterprise Application Access 解决方案后，Malhotra 便知道，这是他的公司需要的解决方案。Malhotra 喜欢一点：Enterprise Application Access 可将数据路径保护、身份管理、应用程序安全性、监测和控制集成在一个解决方案中。另外让他印象深刻的是，该解决方案能够同时承担身份验证和授权的任务。“Enterprise Application Access 有效地将这些功能结合在一起，使您可以安全地连接到防火墙，因此比 VPN 更加安全。”Malhotra 说道。
Malhotra 和他的团队立刻看到了 Enterprise Application Access 的价值。“我们能够在几分钟内上线相当复杂的内部应用程序，而无需对应用程序进行任何更改。这比我们以前的方法要简单得多，以前的方法需要众多工具并需要各个团队进行正确配置。”Malhotra 继续说道。
自采用 Enterprise Application Access 以来，在不到六个月的时间里，Times Internet 就上线了近 100 个应用程序，用户数量超过 1000 名。
轻松实现业务连续性
除了轻松上线应用程序外，Times Internet 还使用 Enterprise Application Access 来改善安全态势。“该解决方案可封锁所有入站端口，仅为用户提供访问允许的应用程序的权限，而非提供对整个网络的访问权限，从而提供了精细的应用程序级控制，克服了 VPN 的弊端。”Malhotra 解释道。
Enterprise Application Access 没有客户端，并且结合了路由优化，这使 Times Internet 将帮助台呼叫减少了近 90%。“我们不仅能够使 IT 团队保持精简和高效，还可以轻松地使用户在家中安全开展工作，而不会遭遇中断。”他继续说道。
尽管 Times Internet 事先从未筹划过安排所有员工远程办公，但如今，该公司已通过 Enterprise Application Access 无缝完成了过渡。正如 Malhotra 所说，许多公司都在竭力快速调配额外的硬件（例如 VPN 网关、防火墙和其他解决方案）来满足这种需求。Times Internet 不需要进行任何容量规划，也不需要部署新的基础架构。该公司可以轻松地为远程员工、合作伙伴和供应商实现应用程序访问，并在不影响用户体验的情况下即时进行扩容。
“Enterprise Application Access 给了我们在困难时期顺利开展业务的必要支持。我们打算进一步延伸这项合作，让该解决方案成为我们所有企业应用程序的单一访问点。”Malhotra 总结道。
Times Internet 简介
Times Internet 是印度最大的数字化产品公司。Times Internet 拥有、运营和投资各种以互联网为导向的产品、服务及技术，它是 The Times Group（印度最大的媒体集团）的数字化业务子公司。Times Internet 目前在新闻、体育、音乐、视频、游戏以及房地产、个人金融、教育、工作、餐桌预订等一系列以交易为导向的市场中拥有和运营超过 38 款数字化产品。Times Internet 每月有 5.5 亿访问者，这些访问者在所有产品和服务上花费的总时间超过 1,300 亿分钟。
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