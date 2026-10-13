直到几年前，Times Internet 的网络还允许其员工、合作伙伴和供应商通过 VPN（它明确定义的网络防御层的一部分）访问约 3,000 个应用程序。但是，通过采用更多的软件即服务和云平台，网络与端点之间的界限已经开始模糊。除了基于 VPN 的解决方案外，Times Internet 还需要使用大量工具来上线新的应用程序。



“自带所有设备”(BYOE) 策略的采用还使该公司重新考虑了如何提供应用程序的访问权限。“VPN 对 BYOE 第三方承包商和合作伙伴而言效果不够好。”Malhotra 解释道。



随着 Times Internet 需要向更多最终用户提供远程访问权限，事实证明，这些 VPN 的缺陷会引发问题。“在新冠疫情爆发之前，我们的员工可以忽略远程访问应用程序时遭遇的轻微性能问题，但他们现在需要跨设备和不同的网络拥有一致的体验，因为他们的工作有赖于此。”Malhotra 继续说道。



Malhotra 认为 Zero Trust 模式正是解决这一难题的关键。“您可以根据用户和设备属性来提供应用程序的访问权限，而不必将应用程序访问权限与网络防御层或设备的物理边界捆绑在一起。我们都知道，这种策略将消除 VPN 带来的难题。”他说道。