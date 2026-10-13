Neben der einfachen Integration von Anwendungen nutzt Times Internet Enterprise Application Access zur Verbesserung der Sicherheit. „Die Lösung bietet eine granulare Kontrolle auf Anwendungsebene, indem alle eingehenden Ports geschlossen werden und nur Zugriff auf zugelassene Anwendungen statt auf das gesamte Netzwerk gewährt wird. Das war der Fall bei dem VPN“, erklärt Malhotra.



Aufgrund der Tatsache, dass Enterprise Application Access keinen Client benötigt und Routenoptimierung ermöglicht, konnte Times Internet Helpdesk-Anrufe um fast 90 % reduzieren. „Wir sind nicht nur in der Lage, unser IT-Team klein und effizient zu halten, sondern können auch ohne Unterbrechung sicher von zu Hause aus arbeiten“, fährt er fort.



Obwohl Times Internet nie damit gerechnet hatte, dass es eine Situation geben würde, in der die gesamte Belegschaft plötzlich remote arbeitet, hat das Unternehmen den Übergang mit Enterprise Application Access nahtlos bewältigt. Wie Malhotra erklärt, versuchten viele Unternehmen die neuen Anforderungen zu erfüllen, indem sie zusätzliche Hardware wie VPN-Gateways, Firewalls und andere Lösungen bereitstellten. Times Internet musste keine Kapazitäten planen oder neue Infrastruktur bereitstellen. Stattdessen ermöglichte es den einfachen Anwendungszugriff für Remotemitarbeiter, -partner und -anbieter und kann ohne Beeinträchtigung des Nutzererlebnisses sofort skalieren.



„Enterprise Application Access verlieh uns in diesen schwierigen Zeiten Flügel. Wir haben vor, diese Entwicklung fortzusetzen und die Lösung zu einem zentralen Zugriffspunkt für alle unsere Anwendungen zu machen“, so Malhotra.