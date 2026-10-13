Times Internet ist Indiens größtes Unternehmen für digitale Produkte, das täglich mehr als 120 Millionen und monatlich mehr als 550 Millionen Nutzer erreicht. Es ist der digitale Arm von Bennett Coleman and Company Limited (auch bekannt als The Times Group). Times Internet besitzt und betreibt derzeit mehr als 38 digitale Produkte in den Bereichen Nachrichten und Unterhaltung sowie eine Reihe transaktionsbasierter Marketplaces, darunter Immobilien, Privatfinanzierung, Bildung, Arbeitsmarkt, Tischreservierungen und vieles mehr. Die meisten dieser Produkte, wie TOI, ET, Gaana und MXPlayer, sind die führenden Marken in ihren jeweiligen Kategorien.
Wie viele andere Unternehmen sieht auch Times Internet angesichts der COVID-19-Pandemie einen wachsenden Bedarf an Remotezugriff auf Unternehmensanwendungen. Sumit Malhotra, CIO von Times Internet, erklärt: „Es geht nicht nur darum, unseren Publikationsplattformen den Zugang zu unserem CMS zu ermöglichen. Um einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu gewährleisten, müssen wir unseren Mitarbeitern, Partnern und Dritteigentümern diese und andere Tools überall sicher zur Verfügung stellen.“ Das Unternehmen konnte genau das erreichen, indem es Enterprise Application Access von Akamai nutzte.
„Als skalierbare Alternative zu einem VPN verbessert Enterprise Application Access unsere Sicherheitsstrategie und ermöglicht außerdem einen besseren, Performance-basierten und sicheren Zugriff auf unsere Anwendungen.“– Sumit Malhotra, CIO, Times Internet
Times Internet ist Indiens größtes Unternehmen für digitale Produkte, das täglich mehr als 120 Millionen und monatlich mehr als 550 Millionen Nutzer erreicht. Es ist der digitale Arm von Bennett Coleman and Company Limited (auch bekannt als The Times Group). Times Internet besitzt und betreibt derzeit mehr als 38 digitale Produkte in den Bereichen Nachrichten und Unterhaltung sowie eine Reihe transaktionsbasierter Marketplaces, darunter Immobilien, Privatfinanzierung, Bildung, Arbeitsmarkt, Tischreservierungen und vieles mehr. Die meisten dieser Produkte, wie TOI, ET, Gaana und MXPlayer, sind die führenden Marken in ihren jeweiligen Kategorien.
Anwendungsanforderungen in einer von COVID-19 geprägten Welt erfüllen
Bis vor einigen Jahren konnten Mitarbeiter, Partner und Anbieter über ein VPN, das Teil der klar definierten Netzwerkumgebung des Unternehmens war, auf etwa 3.000 Anwendungen zugreifen. Durch die Nutzung von immer mehr Software as a Service und von Cloud-Plattformen begann die Grenze zwischen Netzwerk und Endpunkten jedoch bereits zu verwischen. Zusätzlich zu seiner VPN-basierten Lösung musste Times Internet eine Vielzahl von Tools für die Integration neuer Anwendungen einsetzen.
Die Einführung von BYOE (Bring Your Own Everything) hat das Unternehmen auch dazu veranlasst, die Art und Weise zu überdenken, wie es den Zugang zu Anwendungen ermöglicht. „VPNs leisten einen schlechten Dienst bei der Abrechnung von BYOE-Drittanbietern und -Partnern“, erklärt Malhotra.
Diese VPN-Defizite erwiesen sich als problematisch, da Times Internet weitaus mehr Endnutzern den Remotezugriff ermöglichen musste. „Vor der Coronapandemie haben unsere Mitarbeiter kleinere Performanceprobleme beim Remotezugriff auf Anwendungen einfach hingenommen. Doch heute fordern sie ein beständies Erlebnis auf allen Geräten und in verschiedenen Netzwerken, da ihre Arbeit davon abhängt“, fährt Malhotra fort.
Für Malhotra war ein Zero Trust-Modell die Antwort. „Anstatt den Anwendungszugriff an einen Netzwerkrand oder die physische Grenze von Geräten zu binden, kann der Zugriff auf Anwendungen basierend auf Nutzer- und Geräteattributen erfolgen. Wir wussten, dass wir unsere VPN-bezogenen Herausforderungen mit diesem Ansatz beseitigen konnten“, sagt er.
Wechsel zu einem Zero Trust-Modell
Malhotra entschied sich für Akamai, um die Anforderungen an die Geschäftskontinuität zu erfüllen. „Akamai ist seit über einem Jahrzehnt unser vertrauenswürdiger Partner und hilft uns dabei, verschiedene Anforderungen wie Performance, Bereitstellung und Sicherheit zu erfüllen. Durch die Nutzung einer Vielzahl von Akamai-Services können wir unseren Kunden ein fantastisches Erlebnis bieten“, erklärt Malhotra.
Als er von der Akamai-Lösung Enterprise Application Access hörte, wusste Malhotra, dass es die Lösung war, die sein Unternehmen brauchte. Malhotra gefiel es, dass Enterprise Application Access Datenpfadschutz, Identitätsmanagement, Anwendungssicherheit, Transparenz und Kontrolle in einer einzigen Lösung vereint. Er war auch beeindruckt, dass die Lösung Authentifizierung und Autorisierung bietet. „Enterprise Application Access vereint diese Funktionen effektiv, sodass eine sichere Verbindung zu einer Firewall hergestellt werden kann. Das ist weitaus sicherer als ein VPN“, so Malhotra.
Malhotra und sein Team erkannten sofort den Wert von Enterprise Application Access. „Wir konnten relativ komplexe interne Anwendungen innerhalb von Minuten integrieren, ohne Änderungen an unseren Anwendungen vorzunehmen. Das ist viel einfacher als unser vorheriger Ansatz, bei dem zahlreiche Tools und die richtige Konfiguration durch verschiedene Teams erforderlich waren“, fährt Malhotra fort.
In den ersten sechs Monaten nach der Einführung von Enterprise Application Access hat Times Internet fast 100 Anwendungen integriert, auf die mehr als 1.000 Nutzer zugreifen können.
Problemlose Geschäftskontinuität
Neben der einfachen Integration von Anwendungen nutzt Times Internet Enterprise Application Access zur Verbesserung der Sicherheit. „Die Lösung bietet eine granulare Kontrolle auf Anwendungsebene, indem alle eingehenden Ports geschlossen werden und nur Zugriff auf zugelassene Anwendungen statt auf das gesamte Netzwerk gewährt wird. Das war der Fall bei dem VPN“, erklärt Malhotra.
Aufgrund der Tatsache, dass Enterprise Application Access keinen Client benötigt und Routenoptimierung ermöglicht, konnte Times Internet Helpdesk-Anrufe um fast 90 % reduzieren. „Wir sind nicht nur in der Lage, unser IT-Team klein und effizient zu halten, sondern können auch ohne Unterbrechung sicher von zu Hause aus arbeiten“, fährt er fort.
Obwohl Times Internet nie damit gerechnet hatte, dass es eine Situation geben würde, in der die gesamte Belegschaft plötzlich remote arbeitet, hat das Unternehmen den Übergang mit Enterprise Application Access nahtlos bewältigt. Wie Malhotra erklärt, versuchten viele Unternehmen die neuen Anforderungen zu erfüllen, indem sie zusätzliche Hardware wie VPN-Gateways, Firewalls und andere Lösungen bereitstellten. Times Internet musste keine Kapazitäten planen oder neue Infrastruktur bereitstellen. Stattdessen ermöglichte es den einfachen Anwendungszugriff für Remotemitarbeiter, -partner und -anbieter und kann ohne Beeinträchtigung des Nutzererlebnisses sofort skalieren.
„Enterprise Application Access verlieh uns in diesen schwierigen Zeiten Flügel. Wir haben vor, diese Entwicklung fortzusetzen und die Lösung zu einem zentralen Zugriffspunkt für alle unsere Anwendungen zu machen“, so Malhotra.
Über Times Internet
Times Internet ist Indiens größtes Unternehmen für digitale Produkte. Times Internet besitzt, betreibt und investiert in verschiedene internetbasierte Produkte, Dienstleistungen und Technologien. Es ist der digitale Arm der Times Group, dem größten Medienkonglomerat in Indien. Times Internet besitzt und betreibt derzeit mehr als 38 digitale Produkte in den Bereichen Nachrichten, Sport, Musik, Video und Gaming sowie eine Reihe transaktionsbasierter Marketplaces, darunter Immobilien, Privatfinanzierung, Bildung, Arbeitsmarkt, Tischreservierungen und vieles mehr. Times Internet erreicht über 550 Millionen Besucher pro Monat, die zusammen über 130 Milliarden Minuten mit allen Produkte und Services verbringen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.