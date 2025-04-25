몰입도 높은 경험 제공

Assassin's Creed와 Far Cry 등 가장 성공적이고 인기 있는 인터랙티브 게임을 제작하여 배포하는 기업이라면 몰입도 높은 엔터테인먼트와 경험을 제공할 책임이 있습니다. Ubisoft의 마케팅 사이트를 관리하는 Ubisoft의 웹 개발 담당 수석 매니저인 조지 홍이 바로 이 경우에 해당합니다.

Ubisoft는 모든 인기 플랫폼에서 독창적이고 기억에 남는 게임 경험을 제공하기 위해 노력하고 있으며 Ubisoft 웹사이트는 많은 사용자의 첫 터치포인트입니다. 게임을 구매하는 플레이어의 수를 늘리려면 Ubisoft는 멋진 이미지와 자산이 있는 매력적인 몰입형 사이트를 제공해야 합니다.

그러나 게임 사이트에 500개 이상의 이미지가 있고 한 달에 170만 명(상당수는 모바일 장치 사용자)에 이르는 순 방문자에게 서비스를 제공하고 있다면 최적의 성능을 보장하는 것이 어려운 일일 수 있습니다. WebDev팀이 여러 부서의 이미지를 보호하고 지속적으로 마감 시한을 지키는 것도 쉬운 일이 아닙니다.

원활하고 효과적인 이미지 최적화의 필요성

다양한 디바이스와 플랫폼을 사용하는 사이트 방문자와 게이머에게 최적의 환경을 제공하기 위해 Ubisoft는 각 시나리오에 대한 이미지를 최적화해야 합니다. 불행하게도 WebDev팀은 이미지 최적화 요구사항을 충족하기 위해 많은 시간이 소요되는 수동 프로세스를 사용했습니다. 웹 개발 부서에 콘텐츠와 이미지를 제공하는 부서들은 이미지의 제작 및 최적화에 서로 다른 프로세스를 사용하고 있었습니다. 이미지를 WebDev팀에 전달하기 전에 이미지 최적화를 적용하지 않은 경우도 더러 있었습니다.

적절한 도구가 없던 WebDev팀은 이미지가 제대로 최적화되었는지 여부를 쉽게 판단할 수 없었습니다. 이러한 문제를 발견하면 해당 부서에 이미지를 다시 최적화할 것을 요청하거나 WebDev팀이 직접 이미지 크기를 조정하고 다시 최적화해야 했습니다. 실제로 조지의 팀은 최적화에만 근무 시간의 30%를 소모했습니다.

이러한 작업에 발목을 잡힌 웹 개발 부서는 중요한 일정을 맞추기 위해 새로운 콘텐츠를 업로드하는 데 종종 어려움을 겪었습니다. 조지는 다음과 같이 설명합니다. "이 업계에서는 수많은 콘텐츠가 마감 직전에 나옵니다. 우리는 항상 일정에 쫒기면서 작업하며 이미지를 최적화하는 데 많은 시간을 할애하기 때문에 마감 시한을 맞추는 것이 더욱 어렵습니다."

문제는 여기서 그치지 않았습니다. 이미지 업로드 단계를 효과적으로 관리하지 못하고 이미지를 지속적으로 다시 최적화하게 됨으로써 Ubisoft의 사이트 성능이 큰 타격을 입었습니다. Ubisoft는 사용자가 사이트의 로드를 얼마나 기다릴 수 있는지와 로드 시간이 몰입도와 전환율에 미치는 영향에 관한 업계 평균을 조사했습니다. 그 결과 이미지가 많고 무거운 웹 페이지 및 게임 사이트가 일관성 없이 로드되고 있다고 판단했습니다. "사이트를 만들고 테스트하는 Ubisoft 직원이나 플레이어 모두에게 좋지 않은 경험이었습니다."라고 조지는 설명합니다.

현재의 방식이 장기적으로 성공할 수 없다는 것을 알게 된 Ubisoft는 해결책을 모색하기 시작했습니다.

Akamai Image & Video Manager의 탁월한 기능

이미지 최적화 문제를 해결하기 위한 한 가지 옵션은 각 자산을 업로드할 때 더 많은 제한과 정책을 적용하는 것이었습니다. 그러나 WebDev팀은 비즈니스 및 콘텐츠 제작자가 콘텐츠를 올리는 데 어려움을 겪게 하고 싶지 않았습니다. 또한 Ubisoft는 사용자 몰입도를 개선하기 위해 새로운 콘텐츠를 자주 업로드하는 적극적인 접근 방식은 팀이 문제를 완전히 해결하는 데 도움이 되지 않는다는 사실을 깨달았습니다. 이 방식은 효과가 있긴 했지만 내부 팀에서 더 많은 자산과 콘텐츠를 관리하는 부담이 있었습니다. "이미지 최적화와 관련하여 우리는 더 나은 관행과 도구를 준비하고 구현할 필요가 있다는 것을 깨달았습니다."라고 조지는 설명합니다.

Ubisoft는 플러그인 기반의 맞춤형 솔루션을 고려했고 성능이 입증된 Akamai Image & Video Manager 솔루션을 평가하기로 결정했습니다. 회사는 이미 Akamai 솔루션을 사용하여 자산을 전달하고 사이트를 보호하고 있었으므로 Akamai Image & Video Manager를 고려하는 것은 당연한 일이었습니다.

조지에 따르면 큰 사전 투자 없이 시작하여 즉시 이미지를 최적화할 수 있는 기능은 물론 사용 편의성이 돋보였습니다. 또한 팀은 이미지가 최적화되었는지 여부를 한 눈에 파악할 수 있었습니다. 조지는 "우리 팀은 Image Manager의 잠재력을 통해 놀라운 ROI를 실현할 수 있었습니다."라고 덧붙였습니다.

이미지 최적화 자동화 및 사용자 환경 개선

Akamai Image & Video Manager를 사용하면 WebDev팀에서 어떤 이미지 최적화가 적용되었는지 쉽게 확인할 수 있습니다. Akamai Image & Video Manager가 자동으로 이미지를 완벽하게 처리하므로 팀에서 더 이상 이미지를 최적화할 필요가 없습니다. 또한, Ubisoft는 더 이상 이미지 관련 페이지 부하가 급증한다거나 대기 시간이 증가하는 일을 겪고 있지 않습니다.

실제로 Akamai Image & Video Manager 사용 이후 WebDev팀이 매주 이미지 최적화 및 관련 사이트 성능 문제를 해결하던 지원 티켓이 사라졌습니다. "Image Manager는 워크플로우의 다양한 문제를 없애 주당 약 24시간의 시간을 절약했습니다. 이제 우리 팀은 방문자와 게이머에게 최고의 경험을 제공하는 사이트를 만드는 데 집중할 수 있습니다."라고 조지는 말합니다.

또한, 이미지 최적화를 통해 Ubisoft 사이트에서 더욱 일관성 있는 로드 시간을 제공할 수 있게 되었습니다. "이전에는 사이트가 예상보다 느려지거나 빨라졌는지 확신할 수 없었습니다. 이제는 특정 시점에 사이트가 어떤 성능을 보이는지 적절한 기준점을 확보할 수 있습니다."라고 조지는 설명합니다.

Akamai Image & Video Manager가 팀에게 흥미롭고 새로운 방식으로 작업할 수 있는 길을 열어 주었다는 것이 조지의 판단입니다. "Image Manager는 이미지 업로드와 최적화 방법을 분리할 수있는 유연성을 제공함으로써 자산 관리에 대한 사고를 확장시켜 줍니다. 이로써 우리는 최상의 경험을 제공할 수 있게 되었고, 이는 더 높은 몰입감과 전환율을 유도하는 데 도움이 됩니다."라고 조지는 결론지었습니다.

Ubisoft 정보

Ubisoft Entertainment S.A.는 Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy 비디오 게임 시리즈 Ghost Recon, Rainbow Six, The Division과 같은 인기 게임을 비롯한 인터랙티브 엔터테인먼트 및 서비스를 제작, 발행 및 유통하는 게임 회사입니다. 세계 각지의 스튜디오와 지사에서 일하는 Ubisoft의 여러 팀들은 콘솔, 휴대폰, 태블릿, PC와 같은 다양한 플랫폼에서 독창적이고 기억에 남는 게임 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다. Ubisoft는 회계연도 2017~2018년에 매출액 17억 3,200만 유로를 달성했습니다. 자세한 내용은 www.ubisoft.com에서 확인하세요.