La creación y distribución de algunos de los juegos interactivos más populares y de mayor éxito, como Assassin’s Creed o Far Cry, conlleva una gran responsabilidad a la hora de ofrecer entretenimiento y experiencias envolventes. Este es el reto al que se enfrenta George Hong, director sénior de Desarrollo web en Ubisoft, cuyo equipo está a cargo de los sitios de marketing de Ubisoft.

Ubisoft tiene el firme compromiso de ofrecer experiencias de juego originales e inolvidables en las principales plataformas y en los sitios web de Ubisoft, que suelen ser el primer punto de contacto para muchos usuarios. Para aumentar el número de jugadores que compran juegos, es indispensable que Ubisoft ofrezca sitios atractivos y envolventes con imágenes y activos de gran calidad.

Sin embargo, si un sitio de juegos cuenta con más de 500 imágenes y ofrece servicio a más de 1,7 millones de visitantes únicos en un mes (de los cuales un porcentaje significativo utiliza dispositivos móviles), resulta apremiante garantizar un rendimiento óptimo. A esta hazaña se le suma el hecho de que el equipo de desarrollo web debe proteger las imágenes de diversos departamentos y cumplir continuamente con unos plazos de entrega ajustados.

Necesidad de una optimización de imágenes eficaz y sin fricciones

Ubisoft necesitaba optimizar las imágenes de cada escenario, a fin de garantizar una experiencia óptima para los visitantes del sitio y los usuarios de juegos en una gran variedad de dispositivos y plataformas. Sin embargo, el equipo de desarrollo web se apoyaba en un laborioso proceso manual para establecer los requisitos de optimización de imágenes. Además, los departamentos que proporcionaban el contenido y las imágenes al equipo de desarrollo web utilizaban diferentes procesos para crear y optimizar las imágenes y, en algunos casos, no aplicaban ningún tipo de optimización antes de entregarlas.

Dado que no contaba con una herramienta de ajuste, el equipo de desarrollo web no estaba preparado para determinar con facilidad si las imágenes se habían optimizado correctamente. Si detectaban algún problema, debían solicitar a los departamentos que volvieran a optimizar las imágenes o encargarse ellos mismos de volver a escalarlas y optimizarlas. De hecho, el equipo de George invertía un 30 % de su tiempo en este proceso,

lo que provocaba que estuviera desbordado y a menudo tuviera dificultades para cargar contenido nuevo y cumplir los plazos de entrega críticos. Según George, “en nuestro sector, una gran parte del contenido se recibe en el último minuto. Trabajamos siempre con plazos de tiempo ajustados e invertir un tiempo valioso en la optimización de imágenes dificultaba aún más el cumplimiento de los plazos de entrega”.

Los desafíos eran aún mayores. La mala gestión de la fase de carga de imágenes y la necesidad constante de volver a optimizar las mismas pasó factura al rendimiento del sitio de Ubisoft. Ubisoft realizó una investigación en el sector sobre el tiempo medio que los usuarios esperan a que un sitio cargue, y cómo este tiempo de carga afecta a la interacción y la conversión. Quedó demostrado que las páginas web y los sitios de juego de Ubisoft que ofrecían imágenes de alta calidad y de gran tamaño se cargaban de manera desigual. Esta experiencia no era positiva para nadie, ya fuese para los jugadores o para los empleados de Ubisoft que crean o prueban los sitios”, explica George.

Dado que el enfoque de ese momento no resultaba viable a largo plazo, Ubisoft comenzó a buscar una solución.

Akamai Image & Video Manager destaca entre el resto de soluciones

Una opción que se barajó para solucionar el problema de optimización de imágenes fue aplicar más restricciones y políticas en cada carga de activos. Sin embargo, el equipo de desarrollo web no deseaba que la empresa y los generadores de contenido tuvieran aún más dificultades a la hora de lanzar contenido. Además, el equipo se percató de que este enfoque no solucionaría el problema en su totalidad, debido al enfoque proactivo de Ubisoft de cargar frecuentemente contenido nuevo con el fin de fomentar la interacción del usuario. Aunque es eficaz, este enfoque implica que los equipos deben gestionar una mayor cantidad de activos y contenido. "En lo relacionado a la optimización de imágenes, nos dimos cuenta de que debíamos replantear nuestro enfoque e implementar mejores prácticas y herramientas", explica George.

Después de considerar diferentes soluciones basadas en plugins, Ubisoft decidió evaluar la solución probada Akamai Image & Video Manager. Además, la empresa ya utilizaba otras soluciones de Akamai para distribuir activos y proteger sus sitios, por lo que elegir Image & Video Manager parecía la opción más natural.

Según George, las capacidades que destacaron fueron la facilidad de uso junto a la posibilidad de comenzar a utilizarla sin un esfuerzo inicial significativo y de optimizar las imágenes sobre la marcha. El equipo también resaltó la posibilidad de obtener visibilidad sobre la optimización de una imagen con tan solo echar un vistazo. “Vimos que Image Manager tenía potencial para ofrecer un retorno de la inversión (ROI) excepcional”, añade George.

Automatización de la optimización de imágenes y mejora de la experiencia del usuario

Con Image & Video Manager ya implantado, el equipo de desarrollo web puede ver con facilidad las optimizaciones de imagen que se han aplicado y ya no tiene que aplicar optimizaciones, ya que Image & Video Manager se encarga de hacerlo automáticamente y a la perfección. Asimismo, Ubisoft ha dejado de experimentar latencia o picos de carga de las páginas en relación con las imágenes.

De hecho, Image & Video Manager ha conseguido eliminar las solicitudes de asistencia relacionadas con problemas de optimización de imágenes y rendimiento de sitios que el equipo de desarrollo web se encargaba de resolver cada semana. "Image Manager ha eliminado muchos puntos de fricción de nuestro flujo de trabajo, lo que nos ha ahorrado aproximadamente un día de trabajo a la semana que dedicábamos a este tipo de tareas. El equipo ahora puede centrarse en crear sitios que ofrezcan la mejor experiencia para los visitantes y los usuarios de juegos", afirma George.

Además, la optimización de las imágenes se traduce en unos tiempos de carga más homogéneos en los sitios de Ubisoft. "Antes, no podíamos saber con exactitud si un sitio tardaría en cargarse más o menos tiempo de lo que habíamos estimado. Ahora podemos establecer un punto de referencia exacto para determinar el estado de los sitios en un momento dado", explica George.

Según George, Image & Video Manager ha allanado el camino para que su equipo comience a trabajar de otra forma nueva y emocionante. "Image Manager amplía nuestra forma de pensar sobre la gestión de archivos, ya que nos proporciona flexibilidad para disociar la forma en la que se cargan y optimizan las imágenes. Esto nos sitúa en una buena posición para ofrecer experiencias de gran calidad, que ayuden a fomentar la interacción y las conversiones", concluye George.

Acerca de Ubisoft

Ubisoft es una empresa líder en la creación, publicación y distribución de soluciones y servicios de ocio interactivo. Entre sus muchas marcas de renombre mundial, se incluyen Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs o la serie de videojuegos de Tom Clancy, Ghost Recon, Rainbow Six y The Division. Los equipos de la red global de estudios y oficinas comerciales de Ubisoft apuestan por ofrecer experiencias de juego originales y memorables a través de las plataformas más populares, como videoconsolas, teléfonos móviles, tablets y PC. Durante el ejercicio 2017-18 Ubisoft registró unas reservas netas de 1732 millones de euros. Para obtener más información, visite www.ubisoft.com.