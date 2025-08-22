Entrega de experiências envolventes

Quando sua empresa cria e distribui alguns dos jogos interativos mais bem-sucedidos e populares, incluindo Assassin's Creed e Far Cry, você é encarregado de oferecer entretenimento e experiências envolventes. Essa é a situação de George Hong, gerente sênior de desenvolvimento Web da Ubisoft, cuja equipe gerencia os websites de marketing da empresa.

A Ubisoft tem o compromisso de oferecer experiências de jogo originais e memoráveis em todas as plataformas populares e os websites da Ubisoft são, muitas vezes, o primeiro ponto de contato para muitos usuários. Para aumentar o número de jogadores que compram jogos, é essencial que a Ubisoft ofereça websites envolventes e imersivos com belas imagens e recursos.

No entanto, quando um website de jogos apresenta 500 ou mais imagens e atende a 1,7 milhão de visitantes únicos em um mês (uma boa porcentagem em dispositivos móveis), aumenta a pressão para garantir o desempenho ideal. Isso não é pouca coisa quando a equipe do WebDev precisa proteger imagens de vários departamentos e cumprir continuamente prazos urgentes.

Necessidade de otimização de imagem eficaz e sem atritos

Para garantir a experiência ideal para visitantes do website e jogadores em uma variedade de dispositivos e plataformas, a Ubisoft precisa otimizar suas imagens para cada cenário. Infelizmente, a equipe do WebDev contava com um processo manual demorado para indicar os requisitos de otimização de imagem. Os departamentos que forneciam conteúdo e imagens para o desenvolvimento Web estavam usando diferentes processos para criar e otimizar imagens. Em alguns casos, eles não estavam aplicando nenhuma otimização de imagem antes de entregá-las à equipe de WebDev.

Sem uma ferramenta adequada, a equipe de WebDev não estava equipada para determinar facilmente se as imagens tinham sido otimizadas corretamente. Quando notaram problemas, foram forçados a solicitar que os departamentos reotimizassem ou redimensionassem e reotimizassem as imagens por conta própria. De fato, a equipe de George estava gastando 30% de seu tempo em otimização.

Atolados com essas tarefas, o desenvolvimento Web muitas vezes lutava para fazer uploads de conteúdos novos para atender a prazos críticos. De acordo com George, “em nosso setor, muito conteúdo chega na última hora. Estamos sempre trabalhando com prazos apertados, e perder um tempo considerável otimizando imagens torna ainda mais difícil cumpri-los.”

Os desafios não acabavam aí. Não conseguir gerenciar com eficiência o estágio de upload de imagens e ter constantemente que reotimizá-las interferiu no desempenho do website da Ubisoft. A Ubisoft pesquisou no setor sobre médias em relação ao tempo de espera para o carregamento de um website e como este tempo afeta o engajamento e a conversão. Ela determinou que suas páginas da Web e websites de jogos com imagens ricas e pesadas estavam carregando de forma inconsistente. "Essa não era uma boa experiência para ninguém, seja para jogadores ou funcionários da Ubisoft que criavam e testavam websites", afirma George.

Sabendo que a abordagem atual não era viável a longo prazo, a Ubisoft começou a procurar uma solução.

O Akamai Image & Video Manager se destaca

Uma opção para resolver o problema de otimização de imagens era aplicar mais restrições e políticas em cada upload. No entanto, a equipe de WebDev não queria dificultar a divulgação para a empresa e os produtores de conteúdo. Além disso, a equipe percebeu que essa abordagem não resolveria completamente o problema devido à abordagem proativa da Ubisoft de enviar conteúdo novo com mais frequência para incentivar o envolvimento do usuário. Embora isso fosse eficaz, significava que as equipes internas precisavam gerenciar mais recursos e conteúdo. "Quando se trata de otimização de imagens, percebemos que precisávamos dinamizar e implementar melhores práticas e ferramentas", explica George.

Depois de considerar soluções personalizadas baseadas em plug-ins, a Ubisoft decidiu avaliar a comprovada solução Akamai Image & Video Manager. Como a empresa já usa as soluções da Akamai para oferecer seus recursos e proteger seus websites, era natural considerar o Image & Video Manager.

De acordo com George, destacaram-se a facilidade de uso, juntamente com a capacidade de inicialização sem esforço inicial significativo e de otimização de imagens em tempo real. A equipe também gostou de ter visibilidade da otimização de uma imagem num relance. "Nossa equipe pôde ver o potencial do Image Manager em oferecer um ROI incrível", continua.

Automatização da otimização de imagens e melhoria da experiência do usuário

Com o Image & Video Manager instalado, a equipe de WebDev pode facilmente ver quais otimizações de imagem foram aplicadas. A equipe não precisa mais otimizar imagens, pois o Image & Video Manager lida com isso de forma automática e contínua. Além disso, a Ubisoft não está mais enfrentando picos de carregamento de páginas relacionados à imagem ou latência.

Na verdade, o Image & Video Manager eliminou os tíquetes de suporte que a equipe de WebDev estava resolvendo a cada semana para otimização de imagens e problemas de desempenho relacionados ao website. "O Image Manager removeu muito atrito do nosso fluxo de trabalho, economizando aproximadamente um dia por semana. Agora minha equipe pode se concentrar na criação de websites que ofereçam a melhor experiência para os visitantes e jogadores", diz George.

Além disso, imagens otimizadas se traduzem em tempos de carregamento mais consistentes nos websites da Ubisoft. "Antes, não tínhamos certeza se um website seria mais lento ou mais rápido do que o esperado. Agora podemos avaliar adequadamente onde os websites devem estar em um determinado momento", explica George.

Na opinião de George, o Image & Video Manager abriu caminho para sua equipe trabalhar de maneiras novas e empolgantes. "O Image Manager expande a forma como pensamos em gerenciar recursos, fornecendo a flexibilidade para desacoplar a maneira como as imagens são carregadas e otimizadas. Isso nos posiciona para oferecer a melhor experiência, o que, por sua vez, ajuda a gerar mais envolvimento e conversões", conclui George.

Sobre a Ubisoft

A Ubisoft é líder na criação, edição e distribuição de serviços interativos e entretenimento, com um rico portfólio de marcas de renome mundial, incluindo Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs ou a série de jogos de vídeo game Tom Clancy Ghost Recon, Rainbow Six e The Division. As equipes de toda a rede mundial de estúdios e escritórios comerciais da Ubisoft estão comprometidas em oferecer experiências de jogos originais e memoráveis em todas as plataformas populares, incluindo consoles, telefones celulares, tablets e PCs. Para o ano fiscal de 2017-18, a Ubisoft gerou reservas líquidas de € 1.732 milhões. Para saber mais, acesse www.ubisoft.com.