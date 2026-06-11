Lorsqu'une entreprise crée et distribue quelques-uns des jeux interactifs les plus populaires et les plus réussis, notamment Assassin's Creed et Far Cry, il lui est nécessaire de proposer des divertissements et des expériences immersives. C'est la situation de George Hong, Responsable senior du développement Web chez Ubisoft, dont l'équipe gère les sites marketing d'Ubisoft.

Ubisoft s'engage à offrir des expériences de jeu originales et mémorables sur toutes les plateformes populaires. Les sites Web d'Ubisoft constituent souvent le premier point de contact de nombreux utilisateurs. Pour faire croître le nombre de joueurs qui achètent des jeux, il est essentiel pour Ubisoft de proposer des sites captivants et immersifs dotés de magnifiques images et ressources.

Mais lorsqu'un site de jeu affiche 500 images ou plus et dessert jusqu'à 1,7 million de visiteurs uniques en un mois, dont un bon pourcentage sur terminaux mobiles, la pression pour garantir des performances optimales est intense. L'équipe de développement Web fait le travail remarquable de sécuriser les images de plusieurs services et de respecter sans cesse des délais serrés.

Garantir une optimisation d'image simplifiée et efficace

Pour garantir une expérience optimale aux visiteurs du site et aux joueurs, sur divers terminaux et plateformes, Ubisoft doit optimiser ses images pour chaque scénario. Malheureusement, l'équipe de développement Web s'appuyait sur un processus manuel long pour indiquer les exigences d'optimisation des images. Les services fournissant du contenu et des images à l'équipe de développement Web utilisaient d'autres processus pour créer et optimiser ces images. Dans certains cas, ils n'appliquaient même aucune optimisation d'image avant de les transmettre à l'équipe de développement Web.

Sans outil adapté, l'équipe de développement Web n'était pas en mesure de facilement déterminer si les images avaient été correctement optimisées. Lorsqu'ils remarquaient des problèmes, ils devaient soit demander aux services en question de réoptimiser les images, soit redimensionner et réoptimiser ces images eux-mêmes. Il apparaît en fait que l'équipe de George Hong consacrait 30 % de son temps à l'optimisation.

Le développement Web, ralenti par ces tâches, avait souvent du mal à charger du nouveau contenu en respectant des délais critiques. Selon George Hong, « dans notre secteur, beaucoup de contenus n'arrivent qu'à la dernière minute. Nous travaillons toujours avec des délais serrés et nous passons beaucoup de temps à optimiser les images, ce qui rend encore plus difficile le respect de ces délais. »

Les défis ne s'arrêtent pas là. Le fait de ne pas pouvoir gérer efficacement la phase de chargement des images et de devoir constamment les réoptimiser a eu un impact négatif sur les performances du site d'Ubisoft. Ubisoft a étudié les moyennes du secteur en ce qui concerne la durée d'attente d'un site pour le chargement et l'impact du temps de chargement sur l'engagement et la conversion. La société s'est rendu compte que ses pages Web et ses sites de jeu contenant des images riches et volumineuses se chargeaient de manière incohérente. « Ce n'était agréable pour personne, qu'il s'agisse des joueurs ou des employés d'Ubisoft créant et testant les sites », explique George Hong.

Sachant que cette approche n'était pas viable sur le long terme, Ubisoft a commencé à rechercher une solution.

Akamai Image & Video Manager se démarque

L'une des options pour la résolution du problème d'optimisation d'image était d'appliquer davantage de restrictions et de politiques aux chargements de ressources. Cependant, l'équipe de développement Web ne souhaitait pas rendre la publication de contenu plus difficile pour les éditeurs commerciaux ou de contenu. Elle a en outre réalisé que cette approche ne résoudrait pas complètement le problème en raison de la volonté proactive d'Ubisoft à charger plus fréquemment du contenu récent pour encourager l'engagement des utilisateurs. Même si c'est efficace, cela signifie que les équipes internes doivent gérer davantage de ressources et de contenus. « En matière d'optimisation d'image, nous nous sommes rendu compte que nous devions évoluer et mettre en œuvre de meilleurs outils et pratiques », explique George Hong.

Après avoir envisagé des solutions personnalisées basées sur des plug-ins, Ubisoft a décidé d'évaluer Image & Video Manager, la solution éprouvée d'Akamai. Comme la société utilise déjà les solutions d'Akamai pour diffuser ses ressources et protéger ses sites, il lui a été naturel d'envisager Image & Video Manager.

Selon George Hong, la facilité d'utilisation ainsi que la capacité à démarrer sans effort significatif préalable et à optimiser les images à la volée ont fait la différence. L'équipe a également apprécié d'avoir une meilleure visibilité sur l'optimisation d'une image en un seul coup d'œil. « Notre équipe a su voir le potentiel d'Image Manager à offrir un retour sur investissement exceptionnel », poursuit-il.

Automatisation de l'optimisation des images et amélioration de l'expérience utilisateur

Une fois Image & Video Manager installé, l'équipe de développement Web peut facilement voir quelles optimisations d'image ont été appliquées. Elle n'a plus besoin d'optimiser les images, car Image & Video Manager gère ce processus de manière fluide et automatique. De plus, Ubisoft ne connaît plus de pics de charge ou de latence liés aux images.

Image & Video Manager a même éliminé les demandes d'assistance liées à l'optimisation des images et aux problèmes de performances du site auxquelles l'équipe de développement Web devait répondre chaque semaine. « Image Manager a éliminé beaucoup d'obstacles dans notre flux de travail, ce qui nous a permis de gagner environ un jour par semaine. Mon équipe peut désormais se concentrer sur la création des sites pour proposer la meilleure expérience possible aux visiteurs et aux joueurs », indique George Hong.

Les images optimisées ont aussi l'avantage pour les sites Ubisoft de se traduire par des temps de chargement plus réguliers. « Avant, nous ne savions pas si un site allait être plus lent ou plus rapide que prévu. Nous pouvons désormais évaluer correctement la performance des sites à tout moment », explique George Hong.

George Hong pense qu'Image & Video Manager a permis à son équipe de trouver de nouvelles façons passionnantes de travailler. « Image Manager élargit notre façon de penser à la gestion des ressources en offrant la flexibilité nécessaire afin de dissocier la mise en ligne et l'optimisation des images. Cela nous permet d'offrir la meilleure expérience possible, contribuant à son tour à l'accroissement de nos engagements et conversions », conclut George Hong.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft est l'un des principaux créateurs, éditeurs et développeurs de divertissements et services interactifs, à qui l'on doit de nombreuses franchises prestigieuses telles qu'Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs, ainsi que les jeux Tom Clancy : Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Toutes les équipes du réseau mondial de studios et de bureaux d'Ubisoft s'attachent à proposer des expériences vidéoludiques originales et marquantes sur toutes les plateformes populaires, notamment les consoles de jeux, les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Pour l'exercice 2017-2018, Ubisoft a généré un chiffre d'affaires net de 1,732 milliard d'euros. Pour en savoir plus, visitez la page www.ubisoft.com.