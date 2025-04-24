提供具有吸引力的体验

当您的公司打造并分销一些最成功和最受欢迎的互动游戏时 - 包括《刺客信条》和《孤岛惊魂》- 您有责任提供身临其境的娱乐体验。这就是 Ubisoft Web 开发高级经理 George Hong 所面对的挑战，他的团队负责管理 Ubisoft 的营销网站。

Ubisoft 致力于在所有流行平台上提供原创和难忘的游戏体验，而 Ubisoft 网站通常是许多用户的第一接触点。为了增加购买游戏的玩家数量，Ubisoft 必须提供具有出色图像和资源、引人入胜的沉浸式网站。

然而，当一个游戏网站拥有 500 个或更多图像，并且在一个月内为多达 170 万个独立访客提供服务时 - 移动设备占很大比例 - 该网站需要面对保障最佳性能的压力。WebDev 团队必须保护来自多个部门的图像并不断满足紧迫的截止日期要求，这绝非易事。

需要流畅且有效的图像优化

为了确保网站访客和游戏用户在各种设备和平台上获得最佳体验，Ubisoft 需要针对每个场景优化其图像。遗憾的是，WebDev 团队依靠耗时的手动过程来指明图像优化要求。向 Web 开发部门提供内容和图像的部门正在使用不同的流程来创建和优化图像。在某些情况下，在向 WebDev 团队提供图像之前，他们没有应用任何图像优化。

如果没有合适的工具，WebDev 团队将无法轻松确定图像是否经过适当优化。当他们确实注意到问题时，他们要么被迫请求相关部门重新优化图像，要么自行重新缩放并重新优化图像。事实上，George 的团队将 30％ 的时间用于优化。

由于疲于应对这些任务，Web 开发部门往往难以上传新内容以满足关键时间计划。据 George 表示，“在我们的行业中，很多内容都在最后一分钟提交。我们总是在紧迫的时间范围内工作，同时，我们要花费大量时间来优化图像，这使得我们更难满足最后期限要求。”

难题并不止这些。由于无法有效管理图像上传阶段以及不得不持续重新优化图像，这对 Ubisoft 的网站性能造成了影响。关于用户愿意等待网站加载的时长以及加载时间如何影响参与度和转化率，Ubisoft 研究了行业平均值。公司得出一个结论，即具有大量丰富图像的网页和游戏网站的加载存在不一致的情况。“无论是对于玩家还是创建和测试网站的 Ubisoft 员工，这都不是一种良好的体验。”George 解释道。

Ubisoft 知道，从长远来看，当前方法是不可行的，因此开始寻找解决方案。

Akamai Image & Video Manager 脱颖而出

解决图像优化问题的一个方案是对每个资产上传应用更多限制和策略。但是，WebDev 团队不希望这使得业务和内容制作者更难以发布内容。此外，该团队意识到，这种方法无法完全解决问题，因为 Ubisoft 采取了一种主动策略，即更频繁地上传新内容以鼓励用户参与。虽然此方法是有效的，但这意味着，内部团队需要管理更多资产和内容。“关于图像优化，我们意识到，我们需要采用并实施更好的做法和工具。”George 解释道。

在考虑基于插件的自定义解决方案后，Ubisoft 决定评估久经考验的 Akamai Image & Video Manager 解决方案。由于该公司已在使用 Akamai 解决方案来交付他们的资产并保护他们的网站，因此考虑使用 Image & Video Manager 是一件自然而然的事情。

据 George 表示，该解决方案简单易用，并且无需大量前期工作就能开始使用，同时还能动态优化图像，这些优势使其脱颖而出。概览图像优化状况的能力也让该团队十分赞赏。“我们的团队可以看到 Image Manager 的潜力，它可以带来惊人的投资回报率。”他继续说道。

自动执行图像优化和改善用户体验

使用 Image & Video Manager，WebDev 团队可以轻松查看已应用的图像优化。该团队不再需要优化图像，因为 Image & Video Manager 会无缝地自动处理此任务。此外，Ubisoft 不再遇到与图像相关的页面加载高峰或延迟。

事实上，Image & Video Manager 已经消除了 WebDev 团队每周为解决图像优化和相关网站性能问题而需处理的支持工单。“Image Manager 从我们的工作流中消除了很多阻碍，每周可以节省大约一天的时间。现在，我的团队可以专注于创建为访客和游戏用户提供最佳体验的网站。”George 说道。

此外，优化的图像可为 Ubisoft 网站带来更加一致的加载时间。“之前，我们不确定网站是否会比预期更慢或更快。现在，我们可以在任何给定时间对网站预期状态进行适当的基准测试。”George 解释道。

正如 George 所见，Image & Video Manager 可帮助他的团队以令人兴奋的新方式开展工作。“Image Manager 可以灵活分离图像的上传和优化方式，从而拓展了我们对资产管理的思考方式。这使我们能够提供最佳体验，从而提高参与度和转化率。”George 总结道。

关于 Ubisoft

Ubisoft 是互动娱乐和服务的领先创造者、发行商和分销商，拥有丰富的世界知名游戏品牌组合，包括《刺客信条》、《孤岛惊魂》、《荣耀战魂》、《舞力全开》、《看门狗》或《汤姆克兰西》视频游戏系列《幽灵行动》、《彩虹六号》和《全境封锁》。Ubisoft 的工作室和业务办公室遍及全球，各个团队致力于跨所有热门平台（包括游戏主机、手机、平板电脑和 PC）交付原创、令人难忘的游戏体验。在 2017-18 财年，Ubisoft 的净帐面值为 17.32 亿欧元。要了解更多信息，请访问 www.ubisoft.com。