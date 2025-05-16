API의 가용성, 안정성, 컴플라이언스를 유지하기 위해 지속적인 사전 예방적 모니터링 및 인시던트 대응을 제공하는 서비스입니다.
- API는 현대적인 디지털 경험에 필수적이며, Akamai Managed Service for API Performance는 API의 가용성, 안정성, 컴플라이언스를 유지하기 위해 지속적인 사전 예방적 모니터링 및 인시던트 대응을 제공합니다.
- 이 서비스는 최신 종합 테스트와 인간의 전문 지식을 활용해 복잡한 멀티클라우드 또는 하이브리드 환경에서 API를 지속적으로 테스트, 모니터링 및 최적화합니다.
- 분석가가 문제를 신속하게 식별, 분류, 해결해 평균 문제 해결 시간(MTTR)을 단축하는 전문가 중심의 인시던트 대응 서비스를 연중무휴 24시간 제공합니다.
- 이 서비스는 모니터링 인프라를 처리하고 트래픽 재분배 및 알림 임계값 조정과 같은 최적화 기회를 발굴해 내부 팀의 운영 부담을 줄입니다.
- 기업이 규제 및 감사에 대비할 수 있도록 투명한 표준 기반 적합성 보고서를 통해 요약, 추세선, 로드맵을 포함한 귀중한 비즈니스 인사이트를 제공합니다.
FAQ
개별 엔드포인트와 복잡한 API 호출 시퀀스를 지속적으로 검증하는 종합 테스트를 통해 사전 탐지 및 방어 기능을 활용해 문제가 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 방지합니다.
전문 분석가는 연중무휴 24시간 모든 알림을 검토, 검증하고 우선순위를 지정해 불필요한 정보를 차단하고 팀이 의미 있는 이벤트에 집중할 수 있도록 해 평균 문제 해결 시간(MTTR)을 단축합니다.
모니터링 인프라와 인시던트 관리의 부담을 줄여주어 IT팀 및 DevOps팀이 도구 유지 관리 대신 혁신에 집중할 수 있도록 합니다.
기업은 핵심 요약과 추세선, 그리고 응답 시간 증가나 지역별 속도 저하와 같은 숨겨진 패턴에 대한 전문가 기반 인사이트를 포함한 맞춤형 실행 계획을 제공받습니다.
규제 요건 및 계약 서비스 약정에 대한 준수를 입증하는 보고 기능을 기본 제공해 감사 및 규정 준수 검증을 간소화합니다.
멀티클라우드 환경, DNS 및 SSL 구성, 광범위한 인터넷 전송 체인을 모니터링해 최종 사용자와 애플리케이션 간의 병목 현상을 파악합니다.
아니요, 트래픽 재분배 및 알림 임계값 조정과 같은 최적화 기회도 제공합니다.