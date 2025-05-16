Se trata de un servicio que proporciona una supervisión continua y proactiva y respuesta ante incidentes para las API, con el fin de garantizar que siguen estando disponibles, son flexibles y cumplen con la normativa.
- Las API son esenciales para las experiencias digitales modernas, y Akamai Managed Service for API Performance proporciona una supervisión continua y proactiva y una respuesta ante incidentes para garantizar que siguen estando disponibles, son flexibles y cumplen las normativas.
- El servicio utiliza pruebas sintéticas avanzadas y experiencia humana para probar, supervisar y optimizar continuamente las API en entornos complejos multinube o híbridos.
- Ofrece una respuesta ante incidentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con analistas expertos que identifican, clasifican y resuelven los problemas rápidamente, lo que reduce el tiempo medio de resolución de problemas (MTTR).
- El servicio reduce la carga operativa de los equipos internos al gestionar la infraestructura de supervisión y descubrir oportunidades de optimización, como la redistribución del tráfico y los ajustes de los umbrales de alerta.
- Proporciona información empresarial valiosa, incluidos resúmenes ejecutivos, líneas de tendencia y una hoja de ruta que ayuda a las empresas a cumplir con las normativas y la auditoría a través de informes de conformidad transparentes y basados en estándares.
Preguntas frecuentes
Utiliza la detección y mitigación proactivas mediante pruebas sintéticas que validan continuamente tanto los terminales individuales como las complejas secuencias de llamadas de API para evitar problemas antes de que afecten a los usuarios.
Analistas expertos revisan, validan y priorizan cada alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que evita el ruido y garantiza que los equipos se centren en eventos significativos, lo que reduce el tiempo medio de resolución de problemas (MTTR).
Descarga la infraestructura de supervisión y la gestión de incidentes, lo que permite a los equipos de TI y DevOps centrarse en la innovación en lugar de en el mantenimiento de herramientas.
Las empresas reciben planes de acción personalizados, que incluyen resúmenes ejecutivos, líneas de tendencia e información de expertos sobre patrones ocultos, como los tiempos de respuesta crecientes o las ralentizaciones geográficas.
Proporciona informes integrados que demuestran la conformidad con los requisitos normativos y los compromisos de servicio contractuales, lo que simplifica las auditorías y la validación del cumplimiento.
El servicio supervisa los entornos multinube, las configuraciones DNS y SSL y la cadena de suministro más amplia de Internet para identificar puntos de congestión entre los usuarios finales y las aplicaciones.
No, también descubre oportunidades de optimización, como la redistribución del tráfico y los ajustes de los umbrales de alerta.