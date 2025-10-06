Häufig gestellte Fragen

Was ist Akamai Managed Service for API Performance? Es handelt sich um einen Service, der kontinuierliche, proaktive Überwachung und Vorfallsreaktion für APIs bietet, damit diese verfügbar, ausfallsicher und konform bleiben.

Wie unterstützt Managed Service for API Performance bei API-Ausfallzeiten? Mit proaktiver Erkennung und Abwehr durch synthetische Tests, die sowohl einzelne Endpunkte als auch komplexe API-Aufrufsequenzen kontinuierlich kontrollieren. So werden Probleme vermieden, bevor sie sich auf Benutzer auswirken.

Welche Rolle spielt menschliches Fachwissen bei Managed Service for API Performance? Experten prüfen, validieren und priorisieren rund um die Uhr jeden Alarm, um Fehlmeldungen zu vermieden, sodass sich Teams auf bedeutende Ereignisse konzentrieren und die mittlere Zeit bis zur Behebung (MTTR) reduzieren können.

Wie verringert der Dienst die betriebliche Belastung für die internen Teams eines Unternehmens? Er entlastet die Überwachungsinfrastruktur und das Vorfallsmanagement, damit sich IT- und DevOps-Teams auf Innovationen statt auf die Wartung von Tools konzentrieren können.

Welche Art von Erkenntnissen kann ein Unternehmen von Managed Service for API Performance erwarten? Unternehmen erhalten individuelle Maßnahmenpläne, darunter Zusammenfassungen, Trendlinien und fachkundige Einblicke in verborgene Muster, z. B. Reaktionszeiten oder geografische Verlangsamung.

Wie unterstützt Managed Service for API Performance die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Vorbereitung auf Audits? Die Lösung bietet integrierte Berichte, die die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und vertraglicher Verpflichtungen belegen, wodurch Audits und Compliance-Validierungen vereinfacht werden.

Wie kommt der Dienst von Akamai mit Multicloud-Umgebungen zurecht? Der Dienst überwacht Multicloud-Umgebungen, DNS- und SSL-Konfigurationen und die erweiterte Internet-Bereitstellungskette, um Engpässe zwischen Endnutzern und Ihren Anwendungen zu erkennen.