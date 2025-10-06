Es handelt sich um einen Service, der kontinuierliche, proaktive Überwachung und Vorfallsreaktion für APIs bietet, damit diese verfügbar, ausfallsicher und konform bleiben.
- APIs sind für moderne digitale Erlebnisse unerlässlich. Akamai Managed Service for API Performance bietet hier kontinuierliche, proaktive Überwachung und Vorfallsreaktion, damit sie verfügbar, ausfallsicher und konform bleiben.
- Der Dienst nutzt fortschrittliche synthetische Tests und menschliches Know-how, um APIs in komplexen Multicloud- oder Hybrid-Umgebungen kontinuierlich zu testen, zu überwachen und zu optimieren.
- Er umfasst fachkundige Vorfallsreaktion rund um die Uhr mit Analysten, die Probleme schnell identifizieren, priorisieren und lösen, wodurch die mittlere Zeit bis zur Behebung (MTTR) reduziert wird.
- Der Dienst reduziert die betriebliche Belastung interner Teams durch die Überwachung der Infrastruktur und die Aufdeckung von Optimierungsmöglichkeiten, z. B. Umverteilung von Traffic und Anpassungen von Alarmschwellen.
- Sie erhalten wertvolle Einblicke in das Unternehmen, z. B. Zusammenfassungen, Trendlinien und eine Roadmap, um Unternehmen durch nachvollziehbare, standardbasierte Konformitätsberichte zu unterstützen, die Einhaltung von Vorschriften und Audits zu gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen
Mit proaktiver Erkennung und Abwehr durch synthetische Tests, die sowohl einzelne Endpunkte als auch komplexe API-Aufrufsequenzen kontinuierlich kontrollieren. So werden Probleme vermieden, bevor sie sich auf Benutzer auswirken.
Experten prüfen, validieren und priorisieren rund um die Uhr jeden Alarm, um Fehlmeldungen zu vermieden, sodass sich Teams auf bedeutende Ereignisse konzentrieren und die mittlere Zeit bis zur Behebung (MTTR) reduzieren können.
Er entlastet die Überwachungsinfrastruktur und das Vorfallsmanagement, damit sich IT- und DevOps-Teams auf Innovationen statt auf die Wartung von Tools konzentrieren können.
Unternehmen erhalten individuelle Maßnahmenpläne, darunter Zusammenfassungen, Trendlinien und fachkundige Einblicke in verborgene Muster, z. B. Reaktionszeiten oder geografische Verlangsamung.
Die Lösung bietet integrierte Berichte, die die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und vertraglicher Verpflichtungen belegen, wodurch Audits und Compliance-Validierungen vereinfacht werden.
Der Dienst überwacht Multicloud-Umgebungen, DNS- und SSL-Konfigurationen und die erweiterte Internet-Bereitstellungskette, um Engpässe zwischen Endnutzern und Ihren Anwendungen zu erkennen.
Nein, es werden auch Optimierungsmöglichkeiten wie die Umverteilung von Traffic und Anpassungen von Warnschwellen aufgezeigt.