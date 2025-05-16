Foire aux questions

Qu'est-ce que Managed Service for API Performance d'Akamai ? Il s'agit d'un service qui fournit une surveillance continue et proactive, ainsi qu'une réponse aux incidents pour les API afin de s'assurer qu'elles restent disponibles, résilientes et conformes.

Comment Managed Service for API Performance réduit-il les temps d'arrêt des API ? Il utilise la détection et l'atténuation proactives par le biais de tests synthétiques qui valident en permanence les points de terminaison individuels et des séquences d'appels API complexes afin d'éviter les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.

Quel est le rôle de l'expertise humaine dans Managed Service for API Performance ? Les analystes experts examinent, valident et hiérarchisent chaque alerte 24 h/24, 7 j/7, ce qui évite le bruit et garantit que les équipes se concentrent sur les événements significatifs, ce qui accélère le temps moyen de résolution (MTTR).

Comment le service réduit-il la charge opérationnelle des équipes internes d'une entreprise ? Il déleste l'infrastructure de surveillance et la gestion des incidents, ce qui permet aux équipes informatiques et DevOps de se concentrer sur l'innovation plutôt que sur la maintenance des outils.

Quel type d'informations une entreprise peut-elle attendre de Managed Service for API Performance ? Les entreprises reçoivent des plans d'action sur mesure, notamment des résumés exécutifs, des tendances et des informations d'experts sur des tendances cachées, telles que l'augmentation des temps de réponse ou les ralentissements géographiques.

Comment Managed Service for API Performance contribue-t-il à la préparation aux réglementations et aux audits ? Il fournit des rapports intégrés qui démontrent la conformité aux exigences réglementaires et aux engagements de service contractuels, ce qui simplifie les audits et la validation de la conformité.

Comment le service d'Akamai gère-t-il les environnements multicloud ? Le service surveille les environnements multicloud, les configurations DNS et SSL, ainsi que la chaîne de diffusion Internet plus large, afin d'identifier les goulots d'étranglement entre les utilisateurs finaux et les applications.