Il s'agit d'un service qui fournit une surveillance continue et proactive, ainsi qu'une réponse aux incidents pour les API afin de s'assurer qu'elles restent disponibles, résilientes et conformes.
- Les API sont essentielles pour les expériences digitales actuelles, et Managed Service for API Performance d'Akamai fournit une surveillance continue et proactive, ainsi qu'une réponse aux incidents pour garantir leur disponibilité, leur résilience et leur conformité.
- Le service utilise des tests synthétiques avancés et une expertise humaine pour tester, surveiller et optimiser en permanence les API dans des environnements multicloud ou hybrides complexes.
- Il offre une réponse aux incidents 24 h/24, 7 j/7, avec des analystes qui identifient, trient et résolvent rapidement les problèmes, ce qui réduit le temps moyen de résolution des problèmes.
- Le service réduit la charge opérationnelle des équipes internes en gérant l'infrastructure de surveillance et en identifiant les opportunités d'optimisation, telles que la redistribution du trafic et les ajustements de seuils d'alerte.
- Il fournit des informations métier précieuses, notamment des résumés exécutifs, des tendances et une feuille de route qui aide les entreprises à se préparer à la réglementation et aux audits grâce à des rapports de conformité transparents et basés sur des normes.
Foire aux questions
Il utilise la détection et l'atténuation proactives par le biais de tests synthétiques qui valident en permanence les points de terminaison individuels et des séquences d'appels API complexes afin d'éviter les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.
Les analystes experts examinent, valident et hiérarchisent chaque alerte 24 h/24, 7 j/7, ce qui évite le bruit et garantit que les équipes se concentrent sur les événements significatifs, ce qui accélère le temps moyen de résolution (MTTR).
Il déleste l'infrastructure de surveillance et la gestion des incidents, ce qui permet aux équipes informatiques et DevOps de se concentrer sur l'innovation plutôt que sur la maintenance des outils.
Les entreprises reçoivent des plans d'action sur mesure, notamment des résumés exécutifs, des tendances et des informations d'experts sur des tendances cachées, telles que l'augmentation des temps de réponse ou les ralentissements géographiques.
Il fournit des rapports intégrés qui démontrent la conformité aux exigences réglementaires et aux engagements de service contractuels, ce qui simplifie les audits et la validation de la conformité.
Le service surveille les environnements multicloud, les configurations DNS et SSL, ainsi que la chaîne de diffusion Internet plus large, afin d'identifier les goulots d'étranglement entre les utilisateurs finaux et les applications.
Non, il révèle également les possibilités d'optimisation, telles que la redistribution du trafic et les ajustements de seuils d'alerte.