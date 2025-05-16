Trata-se de um serviço que fornece monitoramento contínuo e proativo, além de resposta a incidentes para APIs, com o objetivo de garantir que elas permaneçam disponíveis, resilientes e em conformidade.
- As APIs são essenciais para as experiências digitais modernas, e o Managed Service for API Performance, da Akamai, oferece monitoramento contínuo e proativo, além de resposta a incidentes, para garantir que elas permaneçam disponíveis, resilientes e em conformidade.
- O serviço utiliza testes sintéticos avançados e conhecimento humano para testar, monitorar e otimizar APIs continuamente em ambientes multinuvem ou híbridos complexos.
- Oferece resposta a incidentes 24 horas por dia, 7 dias por semana, com analistas que identificam, classificam e resolvem rapidamente os problemas, reduzindo o tempo médio de correção (MTTR).
- O serviço reduz a carga operacional das equipes internas, pois lida com a infraestrutura de monitoramento e descobre oportunidades de otimização, como a redistribuição de tráfego e ajustes nos limites de alerta.
- Ele fornece informações comerciais valiosas, incluindo resumos executivos, linhas de tendência e um roteiro que ajuda as empresas a se prepararem para regulamentações e auditorias por meio de relatórios de conformidade transparentes e baseados em padrões.
Perguntas frequentes
Por meio de testes sintéticos, ele realiza a detecção e a mitigação proativas, validando continuamente tanto pontos finais individuais quanto sequências complexas de chamadas de API, a fim de evitar problemas antes que eles afetem os usuários.
Analistas especializados revisam, validam e priorizam todos os alertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, evitando ruídos e garantindo que as equipes se concentrem em eventos significativos. Isso resulta em um tempo médio de correção (MTTR) mais rápido.
Ele descarrega a infraestrutura de monitoramento e o gerenciamento de incidentes, permitindo que as equipes de TI e DevOps se concentrem na inovação, não na manutenção de ferramentas.
As empresas recebem planos de ação personalizados, incluindo resumos executivos, linhas de tendência e insights de especialistas sobre padrões ocultos, como o aumento dos tempos de resposta ou a lentidão geográfica.
Ele fornece relatórios integrados que demonstram a conformidade com os requisitos regulatórios e os compromissos contratuais de serviço, simplificando as auditorias e a validação da conformidade.
O serviço monitora ambientes multinuvem, configurações DNS e SSL, além da cadeia de entrega da Internet, para identificar gargalos entre usuários finais e aplicativos.
Não, ele também revela oportunidades de otimização, como redistribuição de tráfego e ajustes nos limites de alerta.