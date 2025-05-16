Perguntas frequentes

O que é o Managed Service for API Performance da Akamai? Trata-se de um serviço que fornece monitoramento contínuo e proativo, além de resposta a incidentes para APIs, com o objetivo de garantir que elas permaneçam disponíveis, resilientes e em conformidade.

Como o Managed Service for API Performance ajuda a reduzir o tempo de inatividade das APIs? Por meio de testes sintéticos, ele realiza a detecção e a mitigação proativas, validando continuamente tanto pontos finais individuais quanto sequências complexas de chamadas de API, a fim de evitar problemas antes que eles afetem os usuários.

Qual é o papel da experiência humana no Managed Service para o desempenho de APIs? Analistas especializados revisam, validam e priorizam todos os alertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, evitando ruídos e garantindo que as equipes se concentrem em eventos significativos. Isso resulta em um tempo médio de correção (MTTR) mais rápido.

Como o serviço reduz a carga operacional das equipes internas de uma empresa? Ele descarrega a infraestrutura de monitoramento e o gerenciamento de incidentes, permitindo que as equipes de TI e DevOps se concentrem na inovação, não na manutenção de ferramentas.

Que tipo de insights uma empresa pode esperar do Managed Service for API Performance? As empresas recebem planos de ação personalizados, incluindo resumos executivos, linhas de tendência e insights de especialistas sobre padrões ocultos, como o aumento dos tempos de resposta ou a lentidão geográfica.

Como o Managed Service for API Performance auxilia na preparação para regulamentações e auditorias? Ele fornece relatórios integrados que demonstram a conformidade com os requisitos regulatórios e os compromissos contratuais de serviço, simplificando as auditorias e a validação da conformidade.

Como o serviço da Akamai lida com ambientes multinuvem? O serviço monitora ambientes multinuvem, configurações DNS e SSL, além da cadeia de entrega da Internet, para identificar gargalos entre usuários finais e aplicativos.