- API は現代のデジタル体験に欠かせない存在です。Akamai Managed Service for API Performance は、継続的でプロアクティブな監視とインシデント対応を提供し、可用性、回復力、コンプライアンスの維持を支援します。
- このサービスでは、高度なシンセティックテストと人の持つ専門知識を活用し、複雑なマルチクラウド環境やハイブリッド環境にある API を継続的にテストし、監視し、最適化します。
- アナリストが 24 時間体制でインシデントに対応し、迅速に問題を特定し、トリアージし、解決するため、平均修復時間（MTTR）が短縮されます。
- このサービスは、インフラの監視を代行して、トラフィックの再配布やアラート閾値の調整などの最適化の機会を見出すことで、社内チームの運用負荷を軽減します。
- エグゼクティブサマリー、トレンド分析、そしてロードマップなどのビジネスに関する重要な知見を提供し、透明性の高い、基準に基づく適合性レポートを通じて、企業の規制対応や監査準備を支援します。
よくあるご質問
シンセティックテストを通じたプロアクティブな検知と緩和により、個々のエンドポイントと複雑な API コールシーケンスの両方を継続的に検証し、ユーザーに影響が及ぶ前に問題を未然に防ぎます。
エキスパートのアナリストが 24 時間体制ですべてのアラートを確認し、検証し、優先順位を付けることでアラートノイズを抑制し、チームが重要なイベントに集中できるようにします。その結果、平均修復時間（MTTR）が短縮します。
インフラ監視とインシデント管理をオフロードして、IT チームと DevOps チームが、ツールの保守ではなくイノベーションに集中できるようにします。
応答時間の増加や地理的な速度低下などの隠れたパターンに関するエグゼクティブサマリーやトレンド分析、専門家による知見を含む、カスタマイズされたアクションプランを提供します。
規制要件を満たし、契約上のサービスコミットメントに準拠していることを示す組み込みのレポート機能を備えているため、監査とコンプライアンスの確認をシンプル化します。
Akamai のサービスは、マルチクラウド環境、DNS と SSL の設定、広範なインターネット配信チェーンを監視して、エンドユーザーとアプリケーションの間のボトルネックを特定します。
いいえ、問題の検知に加えて、トラフィックの再配分やアラート閾値の調整など、最適化の機会も明らかにします。