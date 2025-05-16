よくあるご質問

Akamai Managed Service for API Performance とは何ですか？ API の継続的でプロアクティブな監視とインシデント対応を提供し、可用性、回復力、コンプライアンスの維持を支援するサービスです。

Managed Service for API Performance は、API のダウンタイムの問題にどのように役立ちますか？ シンセティックテストを通じたプロアクティブな検知と緩和により、個々のエンドポイントと複雑な API コールシーケンスの両方を継続的に検証し、ユーザーに影響が及ぶ前に問題を未然に防ぎます。

Managed Service for API Performance における人が持つ専門知識は、どのような役割を果たしますか？ エキスパートのアナリストが 24 時間体制ですべてのアラートを確認し、検証し、優先順位を付けることでアラートノイズを抑制し、チームが重要なイベントに集中できるようにします。その結果、平均修復時間（MTTR）が短縮します。

このサービスは、企業の社内チームの運用負担をどのように軽減しますか？ インフラ監視とインシデント管理をオフロードして、IT チームと DevOps チームが、ツールの保守ではなくイノベーションに集中できるようにします。

Managed Service for API Performance からどのような知見を得られますか？ 応答時間の増加や地理的な速度低下などの隠れたパターンに関するエグゼクティブサマリーやトレンド分析、専門家による知見を含む、カスタマイズされたアクションプランを提供します。

Managed Service for API Performance は、規制遵守と監査対応をどのように支援しますか？ 規制要件を満たし、契約上のサービスコミットメントに準拠していることを示す組み込みのレポート機能を備えているため、監査とコンプライアンスの確認をシンプル化します。

Akamai のサービスはマルチクラウド環境にどのように対応しますか？ Akamai のサービスは、マルチクラウド環境、DNS と SSL の設定、広範なインターネット配信チェーンを監視して、エンドユーザーとアプリケーションの間のボトルネックを特定します。