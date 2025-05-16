它是一项针对 API 提供持续主动监控和事件响应的服务，旨在确保 API 保持可用、弹性和合规。
- 该服务利用高级综合测试和专家的专业知识，在复杂的多云或混合环境中持续测试、监控和优化 API。
- 它全天候提供专家驱动的事件响应，分析师将快速识别、分类和解决问题，从而缩短问题的平均补救时间 (MTTR)。
- 该服务通过调整监控基础架构和发现优化机会（如流量再分配和告警阈值调整），减少内部团队的运营负担。
- 它能提供宝贵的业务见解，包括执行摘要、趋势线和路线图，帮助企业通过透明、基于标准的合规性报告，实现监管和审计就绪性。
常见问题
它通过综合测试来实现主动检测和风险缓解，持续验证单个端点和复杂的 API 调用序列，以防止问题影响用户。
专家分析师会进行全天候审核，验证每个告警并确定其优先级，此举可有效排除干扰信号，确保团队专注于处理真实威胁，从而缩短平均修复时间 (MTTR)。
它能减轻内部团队的基础架构监控和事件管理负担，使 IT 和 DevOps 团队能够专注于创新，而不是工具维护。
企业可获得量身定制的行动计划，包括执行摘要、趋势线和有关隐藏问题模式（如响应时间延长或地理位置性能下降）的专家见解。
它提供内置报告功能，以证明符合法规要求和合同服务承诺，从而简化审计和合规性验证。
该服务可监控多云环境、DNS 和 SSL 配置以及更广泛的互联网交付链，以识别最终用户和应用程序之间存在的瓶颈。
不，它还能发现优化机会，例如流量再分配和告警阈值调整。