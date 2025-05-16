È un servizio che fornisce un monitoraggio e una risposta agli incidenti continui e proattivi per garantire la disponibilità, la resilienza e la conformità delle API.
- Le API sono fondamentali per le moderne experience digitali e la soluzione Akamai Managed Service for API Performance fornisce il monitoraggio e la risposta agli incidenti continui e proattivi per garantirne la disponibilità, la resilienza e la conformità.
- Il servizio utilizza avanzati test sintetici e le competenze umane per sottoporre a test, monitorare e ottimizzare le API in modo continuo nei complessi ambienti multicloud o ibridi,
- offrendo una risposta agli incidenti 24/7 da parte di esperti analisti che si occupano dell'identificazione, del triage e della risoluzione dei problemi in modo rapido, il che riduce i problemi MTTR (Mean Time To Remediate).
- Il servizio riduce il carico operativo che grava sui team interni gestendo l'infrastruttura di monitoraggio e offrendo opportunità di ottimizzazione, come la ridistribuzione del traffico e le modifiche alle soglie di avviso.
- Questo servizio fornisce preziose informazioni aziendali, tra cui analisi riassuntive, tendenze correlate e una roadmap che aiuta le aziende a prepararsi in vista della conformità alle normative e degli audit tramite la creazione di rapporti di conformità trasparenti e basati sugli standard.
Domande frequenti
La soluzione utilizza il rilevamento e la mitigazione in modo proattivo tramite i test sintetici che verificano in continuazione singoli endpoint e complesse sequenze di chiamate API per prevenire i problemi prima che influiscano sugli utenti.
Esperti analisti riesaminano, verificano e prioritizzano ogni avviso 24/7 per prevenire eventuali problemi e garantire ai team di focalizzarsi sugli eventi più importanti, migliorando così il tempo medio di rilevamento (MTTD).
Esternalizzando la gestione dell'infrastruttura di monitoraggio e degli incidenti per consentire ai team IT e DevOps di focalizzarsi sull'innovazione anziché sulla manutenzione degli strumenti.
Le aziende ricevono piani d'azione personalizzati, tra cui analisi riassuntive, tendenze correlate e informazioni fornite dagli esperti sui modelli nascosti delle performance, come maggiori tempi di risposta o rallentamenti per area geografica.
La soluzione fornisce una funzionalità incorporata che serve per dimostrare la conformità ai requisiti normativi e agli obblighi contrattuali, semplificando i processi degli audit e la verifica della conformità.
Il servizio monitora gli ambienti multicloud, le configurazioni dei sistemi DNS e SSL, oltre alla più ampia catena della delivery su Internet per identificare i colli di bottiglia tra gli utenti finali e le applicazioni.
No, offre anche opportunità di ottimizzazione, come la ridistribuzione del traffico e le modifiche alle soglie di avviso.