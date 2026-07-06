O que é phishing?

Phishing é um tipo de crime cibernético no qual os invasores se passam por organizações legítimas para enganar as vítimas e levá-las a revelar informações confidenciais, como nomes de usuário, senhas, números de contas ou informações financeiras. Os ataques de phishing geralmente ocorrem por e-mail, mensagens SMS (smishing) ou chamadas telefônicas de phishing por voz (vishing) e costumam direcionar as vítimas para um site malicioso criado para imitar um site oficial.
Por que os ataques de phishing continuam sendo uma grande ameaça à segurança cibernética
Os ataques de phishing tornaram-se cada vez mais sofisticados nos últimos anos. Os cibercriminosos executam campanhas de phishing em escala industrial, evoluindo continuamente seus métodos e técnicas para se movimentar sob o radar de segurança e evitar a detecção. Embora o phishing já tenha sido realizado principalmente por e-mail, os ataques mais recentes usam mensagens de texto, também conhecidas como smishing, redes sociais, phishing por voz (vishing) realizado por meio de chamadas telefônicas e outros vetores para enganar as vítimas e levá-las a revelar credenciais de login, números de contas, informações financeiras, números de cartões de crédito e outros dados pessoais ou a baixar malware.
Atualmente, as mensagens de phishing por e-mail frequentemente se passam por marcas e instituições confiáveis, como Microsoft, Amazon, Apple, PayPal, Gmail ou até mesmo órgãos governamentais e autoridades policiais, direcionando as vítimas para um site de phishing que imita um site oficial. Essas mensagens fraudulentas geralmente são e-mails suspeitos que contêm anexos maliciosos ou links enganosos e usam técnicas de spoofing para fazer com que um nome de domínio falso pareça legítimo.
Como o phishing busca aproveitar a disposição de um usuário em confiar em mensagens de fontes que parecem legítimas, o treinamento de conscientização sobre segurança é uma grande parte da defesa contra campanhas de phishing. No entanto, essa abordagem não é uma solução milagrosa. Os cibercriminosos e suas campanhas continuam se tornando mais sofisticados, adaptando as técnicas para superar métodos básicos de treinamento de conscientização sobre segurança e contornar filtros de spam e ferramentas tradicionais de segurança de e-mail. A melhor defesa contra ataques de phishing utiliza várias camadas de proteção antiphishing. É por isso que, atualmente, cada vez mais organizações escolhem soluções de segurança de TI da Akamai para proteger usuários, dados e sistemas contra a ameaça de campanhas de phishing e spear phishing.
Como funcionam os ataques de phishing
As campanhas de phishing dependem de dois fatores. O primeiro é a isca, algo que chama a atenção da vítima. Pode ser um aviso ou uma mensagem alarmante que transmita uma sensação de urgência e faça com que a vítima aja rapidamente, muitas vezes sem pensar nas possíveis consequências. O segundo fator é o destino, que pode ser um link ou anexo malicioso, um site falso ou um formulário que solicita dados confidenciais, como credenciais de login ou informações de cartão de crédito.
Esses invasores, geralmente conhecidos como phishers, usam com frequência técnicas de spoofing, redirecionamentos enganosos e nomes de domínio semelhantes aos legítimos para fazer uma mensagem de phishing parecer autêntica. Em muitos casos, o link de um e-mail de phishing leva a uma página falsa que imita de perto um site oficial, dificultando para os usuários distinguir uma página de login legítima de uma tentativa de phishing.
Em uma campanha de phishing padrão, os invasores enviam milhares de mensagens de phishing para vítimas em potencial, representando uma empresa legítima ou confiável e buscando pressionar as vítimas a agir. Em um ataque de spear phishing, os golpistas têm como alvo uma pessoa ou um grupo específico e usam engenharia social e dados pessoais coletados por meio de inteligência de fontes abertas, redes sociais, sites e outras informações de domínio público para convencer o alvo de que o remetente é legítimo.
Outros tipos de ataques de phishing incluem:
- Smishing (phishing por mensagens de texto SMS)
- Vishing ou phishing por voz (solicitações fraudulentas realizadas por chamada telefônica)
- Ataques de comprometimento de e-mail corporativo (BEC) direcionados a equipes financeiras e executivos
- Campanhas de coleta de credenciais destinadas a facilitar o roubo de identidade.
Os resultados de uma campanha de phishing bem-sucedida podem ser devastadores. Ataques de phishing podem implantar malware para sequestrar computadores como parte de um botnet a ser usado para ataques de negação de serviço. Em casos mais avançados, esses ataques podem disseminar ransomware ou roubar credenciais que fornecem acesso a sistemas de alto valor. Algumas campanhas de phishing convencem os usuários a transferir dinheiro para contas bancárias fraudulentas, enquanto outros ataques são projetados para roubar credenciais que fornecem acesso a informações confidenciais de alto valor ou propriedade intelectual.
Como a Akamai ajuda a prevenir ataques de phishing
Para combater o phishing e outros ataques cibernéticos, a Akamai implementa soluções de segurança no edge em uma plataforma global que abrange desde aplicações e infraestrutura até o usuário. Situada entre os possíveis invasores e seu ecossistema de TI, nossa tecnologia de segurança interrompe os ataques na nuvem, na edge da rede, antes que eles possam comprometer seus apps e sua infraestrutura.
Nos últimos anos, nosso portfólio de segurança passou de uma coleção de soluções pontuais inovadoras para uma plataforma abrangente com amplitude e profundidade para proteger nossos clientes das mais perigosas ameças. A tecnologia de cibersegurança da Akamai envolve e protege todo o seu ecossistema, desde nuvens e usuários a apps e APIs, fornecendo proteção inteligente e completa para se defender contra uma ampla variedade de ameaças de vários vetores.
A Akamai interrompe os ataques de phishing com soluções que fornecem:
- Escala incomparável. A escala incomparável e a distribuição global de nossa plataforma Akamai Intelligent Edge nos permitem interromper os maiores ataques diretos e, ao mesmo tempo, isolar o cliente de danos colaterais de ataques a outros clientes.
- Suporte em tempo real. Fornecemos um único ponto de contato para suporte e resposta a incidentes em tempo real.
- Proteção global. Defenda-se contra ataques em suas aplicações, data centers, nuvem pública e ambientes multinuvem em qualquer lugar do mundo.
- Maior visibilidade. Gerencie seus programas de segurança e várias soluções de segurança por meio de nosso portal baseado na Web que oferece maior visibilidade dos ataques e do controle de políticas. De painéis de alto nível, aprofunde-se em diferentes áreas individuais de preocupação, integrando as ferramentas de SIEM (Security Information and Event Management, gerenciamento de eventos e segurança da informação) existentes para proporcionar maior conscientização em todas as soluções.
- Segurança unificada. Gerenciada a partir de um único painel, nossas soluções de segurança foram projetadas para funcionar perfeitamente juntas a fim de melhorar a mitigação e simplificar o gerenciamento.
- Facilidade de uso. Nosso Managed Security Service elimina a necessidade de suas equipes implantarem equipamentos físicos ou soluções de software. Nossas proteções adaptáveis contra ameaças acompanham o ritmo de um cenário de ameaças em rápida evolução. E ao integrar seu ciclo de vida de desenvolvimento de aplicações a nossas APIs de gerenciamento, você pode automatizar as alterações em suas configurações de solução Akamai.
- Soluções à prova de futuro. Com as soluções Security da Akamai, você pode criar uma infraestrutura para responder a ameaças futuras, implantando perfeitamente novos recursos e soluções à medida que elas se tornem disponíveis.
Tecnologias de segurança antiphishing da Akamai
Tecnologia de gateway Web seguro
O Akamai Secure Internet Access conecta usuários e dispositivos à internet com segurança, protegendo-os proativamente contra malware de dia zero e ataques de phishing. Essa solução da Akamai oferece uma defesa em várias camadas que inclui vários mecanismos de detecção estáticos e dinâmicos, juntamente com a inteligência de ameaças desenvolvida na maior plataforma de edge do mundo. O Secure Internet Access pode aplicar políticas de uso aceitável, identificar e bloquear aplicações não autorizadas e aprimorar a prevenção contra perda de dados.
Proteção de aplicações web e APIs
O Akamai App & API Protector oferece segurança completa e sem concessões para sites, aplicações e APIs. Com essa tecnologia da Akamai, você pode adaptar suas defesas dinamicamente adaptando proteções a ataques em evolução, incluindo aqueles que visam os 10 principais do OWASP. Os recursos de autoajuste e as atualizações gerenciadas simplificam a segurança e minimizam o esforço necessário das equipes de segurança. A descoberta avançada de APIs ajuda a mitigar o risco de APIs novas e anteriormente desconhecidas, enquanto monitora cargas de trabalho mal-intencionadas.
Microssegmentação
O Akamai Guardicore Segmentation é a maneira mais rápida de visualizar e segmentar ativos em data centers, na nuvem ou em infraestruturas de nuvem híbrida. Essa tecnologia de segmentação baseada em software impede ataques de movimentação lateral por meio de uma plataforma simples e escalável, com recursos de detecção e resposta a ameaças em tempo real. O Akamai Guardicore Segmentation oferece uma maneira rápida e simples de aplicar os princípios de Zero Trust em infraestruturas de nuvem híbrida.
Autenticação multifator
O Akamai MFA evita tomadas de controle de contas de funcionários e violações de dados por meio de uma autenticação multifator resistente a phishing. Usando a experiência familiar e sem atritos das notificações push em smartphones, em vez de chaves físicas de segurança pouco práticas, o Akamai MFA impede ataques de bypass com o padrão mais seguro de autenticação multifator. A inscrição por autoatendimento simplifica a adoção, enquanto a criptografia completa e um fluxo de desafio/resposta selado tornam essa solução não perecível e confidencial.
Acesso acesso remoto seguro e escalável
O Akamai Enterprise Application Access permite que a força de trabalho se conecte ao ecossistema de TI por meio do Zero Trust Network Access. Usando um proxy com reconhecimento de identidade na nuvem, esse serviço flexível e adaptável fornece acesso granular à tomada de decisões com base em sinais em tempo real, como inteligência de ameaças, informações do usuário e postura do dispositivo.
Perguntas frequentes
A melhor maneira de evitar golpes de phishing é adotar uma estratégia de segurança em várias camadas que inclua segurança avançada de e-mail, proteção na camada de DNS, autenticação multifator, filtragem de spam e treinamento de conscientização dos funcionários. As organizações também devem incentivar os usuários a denunciar rapidamente as tentativas de phishing para que as equipes de segurança possam bloquear domínios maliciosos e evitar novos comprometimentos.
Há vários tipos de ataques de phishing, incluindo phishing por e-mail, smishing (phishing por SMS), vishing (phishing por voz), spear phishing e comprometimento de e-mail corporativo (BEC). Cada tipo usa técnicas de engenharia social para enganar as vítimas e levá-las a revelar informações confidenciais ou transferir dinheiro.
Spear phishing é uma forma direcionada de phishing na qual os invasores personalizam mensagens de e-mail para uma pessoa ou organização específica. Ao contrário das campanhas de phishing abrangentes, o spear phishing usa dados pessoais e táticas de engenharia social para aumentar a credibilidade e as chances de sucesso do ataque.
O comprometimento de e-mail corporativo (BEC) é um ataque de phishing no qual cibercriminosos se passam por executivos, fornecedores ou parceiros confiáveis para enganar funcionários e levá-los a transferir fundos ou compartilhar informações financeiras confidenciais. Os ataques de BEC costumam ter como alvo os departamentos financeiros e podem resultar em perdas financeiras significativas.
Clicar em um link de phishing pode redirecionar você para um site falso que rouba credenciais de login ou instala malware, como ransomware. Em alguns casos, os invasores podem capturar dados pessoais ou informações financeiras inseridos em formulários fraudulentos.
Caso suspeite de uma tentativa de phishing, não clique em nenhum link nem baixe anexos. Denuncie imediatamente a mensagem à equipe de TI ou de segurança da organização. Muitos provedores de e-mail, como Gmail, Microsoft Outlook e outros, também oferecem recursos integrados de "Denunciar phishing" que ajudam a bloquear remetentes e domínios maliciosos. No caso de um ataque de vishing ou smishing, denuncie o número de telefone desconhecido e não forneça nenhuma informação pessoal.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.