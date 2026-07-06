O que é phishing?

As campanhas de phishing dependem de dois fatores. O primeiro é a isca, algo que chama a atenção da vítima. Pode ser um aviso ou uma mensagem alarmante que transmita uma sensação de urgência e faça com que a vítima aja rapidamente, muitas vezes sem pensar nas possíveis consequências. O segundo fator é o destino, que pode ser um link ou anexo malicioso, um site falso ou um formulário que solicita dados confidenciais, como credenciais de login ou informações de cartão de crédito.

Esses invasores, geralmente conhecidos como phishers, usam com frequência técnicas de spoofing, redirecionamentos enganosos e nomes de domínio semelhantes aos legítimos para fazer uma mensagem de phishing parecer autêntica. Em muitos casos, o link de um e-mail de phishing leva a uma página falsa que imita de perto um site oficial, dificultando para os usuários distinguir uma página de login legítima de uma tentativa de phishing.

Em uma campanha de phishing padrão, os invasores enviam milhares de mensagens de phishing para vítimas em potencial, representando uma empresa legítima ou confiável e buscando pressionar as vítimas a agir. Em um ataque de spear phishing, os golpistas têm como alvo uma pessoa ou um grupo específico e usam engenharia social e dados pessoais coletados por meio de inteligência de fontes abertas, redes sociais, sites e outras informações de domínio público para convencer o alvo de que o remetente é legítimo.

Outros tipos de ataques de phishing incluem:

Smishing (phishing por mensagens de texto SMS)

Vishing ou phishing por voz (solicitações fraudulentas realizadas por chamada telefônica)

Ataques de comprometimento de e-mail corporativo (BEC) direcionados a equipes financeiras e executivos

Campanhas de coleta de credenciais destinadas a facilitar o roubo de identidade.

Os resultados de uma campanha de phishing bem-sucedida podem ser devastadores. Ataques de phishing podem implantar malware para sequestrar computadores como parte de um botnet a ser usado para ataques de negação de serviço. Em casos mais avançados, esses ataques podem disseminar ransomware ou roubar credenciais que fornecem acesso a sistemas de alto valor. Algumas campanhas de phishing convencem os usuários a transferir dinheiro para contas bancárias fraudulentas, enquanto outros ataques são projetados para roubar credenciais que fornecem acesso a informações confidenciais de alto valor ou propriedade intelectual.