X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Avaliação da IDC sobre o Akamai Firewall for AI

Os investimentos empresariais em IA estão aumentando rapidamente, mas trazendo novos riscos. Com a corrida das empresas pela criação de aplicações impulsionadas por IA, muitas delas estão deixando essas aplicações expostas a falhas de segurança críticas. A Akamai criou o Firewall for AI para solucionar essas falhas. Recentemente, a IDC colocou a solução à prova: leia sua análise abrangente para saber como o Akamai Firewall for AI:

  • Protege contra ameaças como injeção de prompt, exploração de modelos, exposição de dados e jailbreaking
  • Oferece opções de implantação flexíveis para que os clientes possam proteger workloads de IA e habilitadas para IA, independentemente do modelo de implantação escolhido
  • Utiliza a infraestrutura de segurança existente da Akamai
  • Oferece uma abordagem independente de modelos e estruturas de IA
  • Traz os recursos fundamentais de que as soluções de segurança de IA precisam, segundo a IDC

Obtenha sua cópia pelo link da IDC agora mesmo (versão em inglês)