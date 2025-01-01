Os investimentos empresariais em IA estão aumentando rapidamente, mas trazendo novos riscos. Com a corrida das empresas pela criação de aplicações impulsionadas por IA, muitas delas estão deixando essas aplicações expostas a falhas de segurança críticas. A Akamai criou o Firewall for AI para solucionar essas falhas. Recentemente, a IDC colocou a solução à prova: leia sua análise abrangente para saber como o Akamai Firewall for AI:

Protege contra ameaças como injeção de prompt, exploração de modelos, exposição de dados e jailbreaking

Oferece opções de implantação flexíveis para que os clientes possam proteger workloads de IA e habilitadas para IA, independentemente do modelo de implantação escolhido

Utiliza a infraestrutura de segurança existente da Akamai

Oferece uma abordagem independente de modelos e estruturas de IA

Traz os recursos fundamentais de que as soluções de segurança de IA precisam, segundo a IDC