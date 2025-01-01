X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Proteção contra bots e violações

Interrompa a violação de contas, ataques evasivos de scraping na Web e a apropriação indevida de marcas com a detecção e mitigação mais inteligente

Proteção contra bots e violações

Interrompa a violação de contas, ataques evasivos de scraping na Web e a apropriação indevida de marcas com a detecção e mitigação mais inteligente

Proteja seu conteúdo contra bots de scraping por IA.

Veja como

Esteja pronto para os ataques de bots e violações mais sofisticados

Proteja sua organização contra os ataques de bots e violações atuais mais avançados. Nossas soluções de proteção contra bots e violações protegem a confiança dos clientes, os ativos digitais e a reputação da sua marca.

Identifique comportamentos humanos e de bots suspeitos em tempo real

Mantenha a confiança no centro das experiências dos clientes

Proteja contas e transações enquanto garante uma experiência contínua aos clientes.

Proteja sua marca e receita contra violações online

Maximize o crescimento ao mesmo tempo em que se defende contra violações de contas, scraping evasivo de conteúdo e apropriação indevida de marcas.

Reduza o risco em suas interações comerciais digitais

Monitore interações online e evite violações em toda a jornada das contas de usuários com opções de mitigação em tempo real na edge.

Fraud Reduction Intelligence Platforms 2023

Quais são as melhores soluções contra fraude para manter sua marca segura?

A Akamai tem o orgulho de ser nomeada líder geral e líder de mercado entre as soluções globais de combate a fraude classificadas pela KuppingerCole Analysts AG.

Baixar o relatório

"A Akamai não é apenas uma fornecedora de soluções de segurança: ela permite que as empresas prosperem. Com suas soluções de mitigação de bots, temos o poder de proteger nossa plataforma e, ao mesmo tempo, garantir uma experiência impecável e de alto desempenho para clientes reais."

Diretor sênior de engenharia de plataforma, adidas

Leia a história do cliente

Produtos de proteção contra bots e violações

Brand Protector

Detecte e mitigue ataques de apropriação indevida de identidades de marcas, incluindo phishing e websites falsos.

Veja os detalhes do produto

Content Protector

Descubra como impedir que scrapers roubem seu conteúdo e diminuam suas taxas de conversão.

Veja os detalhes do produto

Bot Manager

Gerenciamento avançado de bots projetado para detectar e mitigar bots maliciosos sofisticados, mas permitindo a atuação de bots legítimos.

Veja os detalhes do produto

Recursos

Resumo do produto Account Protector

Saiba como manter as contas de usuários livres de bots e de violações humanas em todo o ciclo de vida.

Leia o resumo do produto

Resumo do produto Brand Protector

Saiba como detectar e mitigar ataques direcionados à sua marca, incluindo golpes de phishing, apropriações indevidas e muito mais.

Leia o resumo do produto

Resumo do produto Content Protector

Saiba como impedir que web scrapers roubem seu conteúdo e diminuam suas taxas de conversão.

Leia o resumo do produto

*Aplicam-se termos e condições.