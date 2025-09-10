X
Proteja suas aplicações e APIs

Desenvolva confiança e impulsione o crescimento com proteção completa

Assista ao vídeo (:23)

Segurança de aplicações e APIs

Proteja suas aplicações e APIs para fortalecer a confiança e impulsionar o crescimento

Assista ao vídeo (:23)

A proteção de aplicações e APIs precisa de uma nova abordagem

Com o aumento de 49% nos ataques a aplicações web e APIs, proteger seus apps e APIs nunca foi tão importante. 

Uma defesa forte e multicamada ajuda as empresas a se manter à frente das ameaças em evolução. Ao integrar a o API Security da Akamai ao App & API Protector, as organizações podem fortalecer sua postura de segurança e proteger seus ativos digitais com confiança.

Proteção completa para suas aplicações e APIs em escala 

Descubra APIs em todos os lugares

Crie um inventário abrangente de APIs em seus ambientes para entender melhor sua superfície de ataque.

Identifique e proteja APIs vulneráveis

Obtenha informações detalhadas sobre a utilização e as ameaças a aplicações e APIs para corrigir configurações incorretas e bloquear ataques de forma contínua. 

Testes de segurança de APIs automatizados

Integre a segurança em cada etapa para evitar vulnerabilidades e fornecer aplicações e APIs seguras mais rapidamente.

Segurança de APIs e WAAP líderes do setor

Forrester nomeia a Akamai como líder em WAF

A Akamai recebeu uma avaliação acima da média por clientes e obteve a maior pontuação possível nos critérios visão, roteiro estratégico e flexibilidade e transparência de preços.

Baixar o relatório

Akamai nomeada líder em WAAP

Veja por que a IDC nomeou a Akamai líder e conheça os pontos fortes e fracos dos fornecedores no mercado.

Baixar o relatório

A Akamai supera outras WAAPs: Veja os dados

A SecureIQLab testou as principais soluções de WAAP na nuvem contra mais de 1.360 ameaças. A Akamai foi vencedora quando comparada à AWS, Cloudflare e Microsoft.

Baixar o relatório

O cenário da segurança de apps e APIs em 2025: como a IA está mudando o panorama digital

Com a IA e o crescimento das ameaças, as empresas estão enfrentando novas vulnerabilidades e os invasores estão conquistando novas ferramentas, indica uma nova pesquisa da Akamai.

Baixar o relatório

Qual é o impacto de um incidente à segurança de APIs?

Mais de 1.200 profissionais de segurança revelam como os incidentes com APIs impactam seus resultados, reputação e os níveis de estresse de suas equipes.

Baixar o relatório

Combinação para proteger contra vulnerabilidades comuns

O App & API Protector e o API Security da Akamai agora enfrentam os crescentes ataques contra APIs, abrangendo os riscos de segurança listados no OWASP Top 10 API Security Risks.

Leia o white paper

API Security

Descubra, monitore e audite atividades de API usando análises em tempo real para responder a ameaças e violações.

Saiba mais

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

Saiba mais

Produtos adicionais que protegem suas aplicações

Prolexic

Proteja sua infraestrutura contra ataques de negação de serviço distribuída (DDoS).

Veja os detalhes do produto

Edge DNS

O DNS da Akamai protege o DNS no local, na nuvem e em infraestruturas híbridas ao mesmo tempo em que garante alta disponibilidade e desempenho.

Veja os detalhes do produto

Client-Side Protection & Compliance

Obtenha assistência para conformidade com o PCI (Payment Card Industry) e proteja seu website contra ataques de JavaScript.

Veja os detalhes do produto

Firewall for AI

Proteja aplicações orientadas por IA com segurança adaptável e pronta para várias nuvens, voltada para LLMs.

Veja os detalhes do produto

Recursos

Lista de verificação da avaliação final do WAF

Avalie provedores de WAF e WAAP, garantindo que a solução atenda às suas necessidades de segurança, desempenho, financeiras e operacionais.

Ler a lista de verificação

OWASP Top 10: como a Akamai ajuda a proteger contra vulnerabilidades comuns

Veja como a Akamai pode ajudar a detectar e proteger contra ataques que tentam explorar essas vulnerabilidades graves.

Leia o white paper