Segurança de aplicações e APIs
Proteja suas aplicações e APIs para fortalecer a confiança e impulsionar o crescimento
A proteção de aplicações e APIs precisa de uma nova abordagem
Com o aumento de 49% nos ataques a aplicações web e APIs, proteger seus apps e APIs nunca foi tão importante.
Uma defesa forte e multicamada ajuda as empresas a se manter à frente das ameaças em evolução. Ao integrar a o API Security da Akamai ao App & API Protector, as organizações podem fortalecer sua postura de segurança e proteger seus ativos digitais com confiança.
Proteção completa para suas aplicações e APIs em escala
Segurança de APIs e WAAP líderes do setor
Combinação para proteger contra vulnerabilidades comuns
O App & API Protector e o API Security da Akamai agora enfrentam os crescentes ataques contra APIs, abrangendo os riscos de segurança listados no OWASP Top 10 API Security Risks.