Inferência de IA

Obtenha uma IA eficiente e responsiva

Inferência de IA de alto desempenho e ótimo custo

O mercado está migrando do treinamento de IA para a inferência, e as empresas precisam de insights em tempo real de forma rápida e acessível. A Akamai Cloud atende a essas demandas ao levar o poder da IA para mais perto dos seus usuários. Com décadas de inovação na edge e uma rede global robusta e distribuída otimizada para baixa latência, a Akamai Cloud é a plataforma ideal para inferência de IA.

Simplifique seus modelos de IA empresariais para que sejam responsivos e econômicos

ai inference performance icon

Desempenho incomparável

Execute workloads de inferência de IA mais perto dos usuários, reduzindo a latência em até 80% em comparação com soluções de nuvem centralizadas.

Economia

Utilize opções econômicas de computação de GPU e CPU para hospedar modelos de IA e realizar inferência rápida na rede da Akamai.

ai inference scale icon

Escala    

Implemente uma ampla variedade de modelos de IA na nossa rede de nuvem descentralizada e globalmente distribuída.

Recursos

  • Máquinas virtuais (VMs) — CPUs, GPUs, VPUs para computação
  • GPU especializada — GPUs Nvidia RTX 4000 ADA, otimizadas para inferência
  • EdgeWorkers — execute código leve para inferência na edge
  • Contêineres — orquestração eficiente de aplicações conteinerizadas no K8s com o Linode Kubernetes Engine (LKE) para escalabilidade de alto desempenho
  • Akamai App Platform — inicialize aplicações de IA rapidamente em um framework do Kubernetes
  • Armazenamento — acesso a dados por meio de armazenamento em bloco, armazenamento em objeto, EdgeKV de baixa latência e bancos de dados gerenciados
  • Rede — gerenciamento de tráfego, balanceamento de carga e controle seguros
The State of Enterprise AI: Gaining Experience and Managing Risks

Como sua empresa está medindo o sucesso da IA?

Um novo estudo da Forrester Consulting, encomendado pela Akamai, concluiu que 76% das empresas estão priorizando a IA para melhorar a experiência dos clientes.

Optimizing AI inference Build a foundation for scalability

Otimização da inferência de IA: crie uma base para escalabilidade e eficiência

Descubra estratégias de economia de custos para a inferência de IA, incluindo implantação de edge, otimização de modelos e práticas recomendadas de FinOps para dimensionar com eficiência.

Cut AI Inference Costs by Up to 86%

Eficiência de inferência de IA: gaste menos e faça mais

Como demonstrado com o modelo Stable Diffusion na Akamai Cloud, os custos de inferência de IA podem ser reduzidos em até 86%. Descubra estratégias para otimizar o desempenho e reduzir despesas.

Casos de uso do AI Inferencing

Sistemas de verificação inteligente

Transformação da experiência de check-out no varejo

Permita a tomada de decisões em tempo real na loja, utilizando feeds de vídeo das câmeras de check-out. Utilize modelos avançados de detecção e reconhecimento de objetos, treinados com conjuntos de dados diversificados de produtos de varejo, implantados na edge para identificação instantânea de produtos e preços com inferência de IA. Isso acelera significativamente o processo de check-out e reduz erros de leitura manual.

Publicidade dinâmica

Hiperpersonalização para anúncios dinâmicos em óculos de realidade aumentada

Entregue anúncios personalizados com sistemas de recomendação sofisticados que consideram métricas, como comportamento do usuário em tempo real, dados demográficos e histórico do usuário, para aumentar o engajamento e melhorar significativamente a relevância dos anúncios e as taxas de conversão. 

Aproveite modelos treinados com grandes volumes de dados de comportamento do usuário, implantados em locais na edge próximos a ambientes de varejo, para processar interações do usuário em tempo real e oferecer recomendações de produtos instantâneas e contextualmente relevantes. Isso pode melhorar drasticamente a experiência de compra. 

Controle de qualidade automatizado

Feed de vídeo monitorado por IA para detectar defeitos de fabricação

Possibilite o controle de qualidade automatizado em tempo real nos processos de fabricação, que utiliza IA em inspeções de qualidade do produto, diretamente na linha de montagem por meio de feeds de câmeras. Utilizando modelos de visão computacional inovadores, pré-treinados com conjuntos de dados extensivos de imagens de produtos com e sem defeitos, esses modelos estão preparados para identificar problemas rapidamente. Essa solução utiliza inferência de IA de alto desempenho para emitir alertas em tempo hábil aos operadores e reduzir significativamente o tempo entre a ocorrência de defeitos e a ação corretiva.

Vigilância sempre ativa

Segurança aprimorada com feeds de vigilância por vídeo monitorados por IA

Aprimore a segurança do público e da equipe analisando feeds de vídeo em tempo real para detectar atividades suspeitas e alertar instantaneamente as autoridades ou equipes de segurança, combatendo as ameaças com rapidez.  

Utilize modelos avançados de visão computacional com modelos treinados de detecção de objetos e reidentificação de pessoas implantados na edge, aumentando sua segurança com a detecção e rastreamento imediatos de atividades suspeitas ou pessoas de interesse, reduzindo significativamente os tempos de resposta da equipe de segurança.

