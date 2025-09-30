X
Interrompa ataques na Web, proteja APIs e bloqueie bots automaticamente

Conheça as renomadas ofertas de segurança da Akamai, agora com até nove meses de serviço e migração especializada, gratuitamente

Para equipes que precisam ir além dos WAFs legados

Veja como as empresas modernas estão mudando para a segurança sem comprometimentos:

  • Acabe com o estresse das ameaças de dia zero: acabe com as preocupações através de defesas comprovadas com a proteção automatizada de regras rápidas
  • Simplifique as operações: vá além do ajuste de conjuntos de regras com soluções de segurança que protegem em todo o cenário de ameaças
  • Elimine as restrições: implemente o WAF em qualquer lugar — no local, multinuvem ou fora da CDN

  • Expanda facilmente: obtenha proteções avançadas e personalizadas contra as principais preocupações relacionadas à segurança sem aumentar a complexidade

Oferta por tempo limitado

Obtenha mais segurança por menos custo. Mude para a Akamai e receba:

*A oferta está disponível apenas para novos clientes. Aplicam-se termos e condições. 

Não está pronto para nove meses? Comece com uma avaliação gratuita de 30 dias

Confira o que nossos clientes estão dizendo

Gartner Peer Insights

★ ★ ★ ★ ★

"O melhor do setor. A interface é fácil de navegar e oferece opções de personalização conforme necessário.”

Associado de segurança de TI e gerente de riscos, In Insurance

Adidas Logo

Diretor sênior de engenharia de plataforma, adidas

"A Akamai não é apenas uma fornecedora de soluções de segurança: ela permite que as empresas prosperem. Com suas soluções de mitigação de bots, temos o poder de proteger nossa plataforma e, ao mesmo tempo, garantir uma experiência impecável e de alto desempenho para clientes reais."

Zalando Logo

Gerente de engenharia, Zalando

“A inclusão da inteligência da Akamai foi fundamental para a evolução da nossa estratégia de cibersegurança e para garantir uma excelente experiência de compras.”

