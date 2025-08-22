X
Logotipo da Akamai
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Media Services Live: Resumo do produto

Descubra como o Akamai Media Services Live ajuda você a proporcionar uma experiência de visualização de alta qualidade para serviços lineares ao vivo 24/7, de forma confiável e em escala.