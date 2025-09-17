X
Demonstração: Akamai API Security

Compartilhar

Assista a uma demonstração detalhada da solução de segurança de API da Akamai e veja como:

  • Descobrir e fazer o inventário de todas as APIs
  • Determinar quais APIs expõem dados confidenciais
  • Detectar e interromper ataques a APIs