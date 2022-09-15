欧洲创纪录的 DDoS 攻击

他们回来了！



或者更准确地说， 7 月在欧洲地区实施创纪录的 DDoS 攻击 的网络犯罪分子可能从未离开过。在我们报道上一次攻击事件后的几周，受害组织（位于东欧的客户）一直被“狂轰滥炸”的复杂的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击所困扰，这次攻击最终创下了欧洲新的每秒数据包数 (pps) DDoS 攻击纪录。



2022 年 9 月 12 日星期一，Akamai 在 Prolexic 平台上成功检测到针对一家欧洲客户发起的大型 DDoS 攻击，并成功实施了抵御措施，这次攻击量级空前，犯罪分子企图严重破坏该企业的业务运营，其攻击流量一度飙升到 704.8 Mpps。



攻击明细



攻击者在不断发展攻击技术、战术和过程，企图规避检测并尽可能加大攻击的破坏力，这次持续攻击活动充分印证了这一点。下面，我们来详细分解并对比这两项先后创下新纪录的攻击事件。