X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayer Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Attaque DDoS record en Europe

Akamai Wave Blue

écrit par

Craig Sparling et Max Gebhardt

September 15, 2022

Craig Sparling

écrit par

Craig Sparling

Craig Sparling est responsable produit au sein de l'unité commerciale Cloud Security. Craig a rejoint Akamai lors de l'acquisition de Prolexic et est spécialisé dans la détection des attaques, la surveillance des réseaux, la visualisation des données et les interfaces utilisateur. Sa passion consiste à travailler pour les clients afin de comprendre leurs besoins et de créer des solutions puissantes et intuitives qui résolvent leurs problèmes concrets.

Max Gebhardt headshot

écrit par

Max Gebhardt

Max is a product marketing manager at Akamai, where he leads go-to-market strategies and messaging for the infrastructure security division. He blogs about threat research, market trends, customer challenges, and various cybersecurity solutions.

Lundi 12 septembre 2022, Akamai a réussi à détecter et à contrer une nouvelle attaque DDoS d'une ampleur inédite en Europe.

Ils sont de retour ! 

Enfin, les cybercriminels responsables de l'attaque DDoS record qui a frappé l'Europe en juillet n'étaient peut-être jamais vraiment partis. Dans les semaines qui ont suivi notre couverture de l'incident précédent, la victime (un client basé en Europe de l'Est) a été assaillie sans relâche par des attaques par déni de service distribué (DDoS) sophistiquées, ce qui a occasionné un nouveau record européen de paquets par seconde (pps) pour une attaque DDoS.

Lundi 12 septembre 2022, Akamai a réussi à détecter et à contrer la plus grande attaque DDoS jamais lancée contre un client européen sur la plateforme Prolexic, avec un trafic d'attaque qui a brusquement atteint 704,8 Mpps lors d'une tentative agressive de blocage des opérations commerciales de l'entreprise.

Analyse des attaques

Les hackers font constamment évoluer leurs techniques, tactiques et procédures pour échapper à la détection et maximiser les perturbations, comme l'a démontré cette campagne d'attaque en cours. Examinons et comparons ces deux événements record. 

 

 

Attaque de juillet

Attaque de septembre

Pic de pps

659,6 Mpps

704,8 Mpps

Attaques cumulées

75

201

Adresses IP ciblées

512

1813

Vecteur

UDP

UDP

Distribution

1 site

6 sites

Date de l'attaque

21 juillet 2022

12 septembre 2022

Meilleurs sites de nettoyage

HKG, LON, TYO

HKG, TYO, LON

Avant juin 2022, ce client n'avait observé que des attaques contre son centre de données principal. Il avait toutefois déjà reconnu l'importance de disposer d'une stratégie défensive complète et avait intégré ses 12 autres centres de données mondiaux à la plateforme Prolexic pour avoir l'esprit tranquille. Un pur hasard qui a porté ses fruits, puisque la campagne d'attaque s'est étendue de manière inattendue, touchant six sites à travers le monde, de l'Europe à l'Amérique du Nord. Ces événements reflètent la tendance croissante des hackers à frapper de plus en plus de cibles de reconnaissance approfondie

Atténuation des attaques

Pour contrer une attaque de cette ampleur et de cette complexité, Akamai a tiré parti d'une combinaison équilibrée de mesures d'atténuation automatiques et humaines : 99,8 % de l'attaque a été atténuée en amont grâce à la posture défensive proactive du client, une mesure de sécurité préventive mise en œuvre par le Centre de commande de la sécurité des opérations (SOCC) d'Akamai. Le trafic d'attaque restant et les attaques exploitant différents vecteurs qui s'en sont suivies ont été rapidement atténués par nos intervenants de première ligne. Dans le sillage des campagnes mondiales d'attaques DDoS de plus en plus sophistiquées, de nombreuses entreprises ont des difficultés à trouver des ressources de sécurité internes et se tournent vers le SOCC d'Akamai pour renforcer leurs équipes de réponse aux incidents.

Le système de commande et de contrôle des hackers a activé immédiatement l'attaque multidestination, qui est passée en 60 secondes de 100 à 1 813 adresses IP actives par minute. Ces adresses IP étaient réparties sur huit sous-réseaux distincts sur six sites différents. Une attaque distribuée à si grande échelle pourrait submerger une équipe de sécurité mal préparée, ce qui rendrait difficile l'évaluation de la gravité et de la portée de l'intrusion, sans même parler de la lutte contre l'attaque elle-même. Sean Lyons, Senior Vice President et General Manager de la division Infrastructure Security explique que "la culture de spécialisation DDoS d'Akamai Prolexic et l'accent mis sur la conception et l'histoire de l'infrastructure client sont ancrés dans la défense des attaques multidimensionnelles les plus complexes. Notre plateforme est équipée d'outils spécialement conçus pour atténuer rapidement les menaces, même dans le « brouillard de guerre ». "

La culture de spécialisation DDoS d'Akamai Prolexic et l'accent mis sur la conception et l'histoire de l'infrastructure client sont ancrés dans la défense des attaques multidimensionnelles les plus complexes. Notre plateforme est équipée d'outils spécialement conçus pour atténuer rapidement les menaces, même dans le « brouillard de guerre ».

Sean Lyons, Senior Vice President et General Manager de la division Infrastructure Security
Nombre d'adresses IP distinctes par minute.

Conclusion

Il est essentiel de disposer d'une stratégie et d'une plateforme de protection contre les attaques DDoS éprouvées pour protéger votre entreprise contre les interruptions et les perturbations. Découvrez-en davantage sur les solutions DDoS de pointe d'Akamai et sur la manière dont nos capacités avancées de lutte contre les attaques permettent aux entreprises de se protéger des menaces de plus en plus sophistiquées. 

Vous êtes victime d'une attaque ? 

Cliquez ici pour bénéficier d'une protection DDoS d'urgence 24 h/24, 7 j/7.

Conseils sur la réduction des risques DDoS

  • Passez en revue les recommandations de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)* et mettez-les en œuvre immédiatement. 

  • Examinez les sous-réseaux et les espaces IP critiques et assurez-vous qu'ils disposent de contrôles d'atténuation.

  • Déployez des contrôles de sécurité DDoS dans une stratégie de protection permanente comme première couche de défense, afin d'éviter un scénario d'intégration d'urgence et de réduire la charge de travail des intervenants en cas d'incident. Si vous ne disposez pas d'un fournisseur de cloud fiable et éprouvé, engagez-en un. 

  • Réunissez de manière proactive une équipe d'intervention en cas de crise et assurez-vous que les guides et les plans d'intervention en cas d'incident sont à jour. Par exemple, avez-vous un manuel stratégique de gestion des événements catastrophiques ? Les contacts de ce manuel sont-ils à jour ? Un manuel stratégique faisant référence à des ressources technologiques obsolètes ou à des personnes qui ont depuis longtemps quitté l'entreprise ne servira à rien.

Pour plus d'informations sur les mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre organisation, consultez les ressources suivantes de la CISA :

Akamai Wave Blue

écrit par

Craig Sparling et Max Gebhardt

September 15, 2022

Craig Sparling

écrit par

Craig Sparling

Craig Sparling est responsable produit au sein de l'unité commerciale Cloud Security. Craig a rejoint Akamai lors de l'acquisition de Prolexic et est spécialisé dans la détection des attaques, la surveillance des réseaux, la visualisation des données et les interfaces utilisateur. Sa passion consiste à travailler pour les clients afin de comprendre leurs besoins et de créer des solutions puissantes et intuitives qui résolvent leurs problèmes concrets.

Max Gebhardt headshot

écrit par

Max Gebhardt

Max is a product marketing manager at Akamai, where he leads go-to-market strategies and messaging for the infrastructure security division. He blogs about threat research, market trends, customer challenges, and various cybersecurity solutions.

Articles de blog associés

Tout système qui subit régulièrement des pannes, se déconnecte ou peut facilement être submergé par une attaque sophistiquée est totalement inutile.
Tout système qui subit régulièrement des pannes, se déconnecte ou peut facilement être submergé par une attaque sophistiquée est totalement inutile.
Sécurité

Fini le DDoS : voici venue l'ère du déni de défense distribué (DDoD)

September 16, 2025
Les attaques DDoS sophistiquées, soutenues par l'IA, peuvent faire tomber vos défenses même avec un volume modéré. Nous sommes désormais entrés dans l'ère du déni de défense.
par Sven Dummer, Sandeep Rath, et Dennis Birchard
En savoir plus
Il est primordial d'appliquer une approche multicouche pour neutraliser les attaques potentielles et contenir rapidement celles qui surviennent.
Il est primordial d'appliquer une approche multicouche pour neutraliser les attaques potentielles et contenir rapidement celles qui surviennent.
Blogs

Une violation met en évidence les vulnérabilités de l'IA et des API dans les chaînes d'approvisionnement de logiciels

September 04, 2025
Les chaînes d'approvisionnement de logiciels sont confrontées à des vulnérabilités qui ne sont pas forcément détectées lors de la sélection du fournisseur principal. Multiplier les couches de sécurité peut vous aider à limiter les violations.
par Christine Ross
En savoir plus
Les incidents liés aux API ne sont plus considérés comme des problèmes techniques isolés. Ils sont désormais perçus comme des infractions réglementaires.
Les incidents liés aux API ne sont plus considérés comme des problèmes techniques isolés. Ils sont désormais perçus comme des infractions réglementaires.
Sécurité

La sécurité des API sous la surveillance du gouvernement fédéral : un signal d'alarme pour les DSI

June 13, 2025
Découvrez comment adopter une approche réfléchie et structurée de la sécurité des API afin de répondre aux nouvelles exigences de conformité et de réduire l'exposition aux risques.
par Stas Neyman
En savoir plus