网络恐怖分子 DDoS 攻击受害者数量在第二季度创下新高

完全托管式服务的重要性

从攻击频率来看，Prolexic 平台上的客户通常分为两类：超高风险客户和无规则攻击目标客户（介于两者之间的数量很少）：

超高风险客户 不断受到攻击和攻击威胁。对于大多数这类客户来说，他们罕有不遇到任何攻击行动的日子。背景信息：去年受攻击量级登顶的 Prolexic 客户平均每天遭受 3.1 次攻击。

相比之下， 无规则攻击目标客户 通常每季度或每半年遭受一次大规模的 DDoS 攻击。事实上，对于 2022 年第二季度受到攻击的无规则攻击目标客户地点，自上次遭受重大 DDoS 攻击以来的平均天数为 106 天。在 2022 年第二季度受到攻击的无规则攻击目标客户地点中，只有 10% 在前一年没有发现任何 DDoS 攻击活动。

攻击无规则性是企业应当考虑完全托管式解决方案的众多原因之一。DDoS 攻击是一种低频率、高影响的攻击活动，会对准备不足的企业造成极端严重的后果，包括无法挽回的声誉损害。



当内部团队不经常应对攻击并完善其事件响应流程时，依靠内部团队来抵御和了解新型威胁几乎不可能。



Prolexic 提供完全托管式服务来解决这一问题，该服务由遍布全球六个地点超过 225 名训练有素的一线安全专家全天候提供，可对攻击进行抵御前、抵御期间和抵御后的审查和分析，以优化 DDoS 抵御措施并保护客户基础架构。



新兴攻击趋势



随着攻击目标在我们的客户群中不断扩大，我们开始研究这种趋势是否可以衡量。在这次研究中，我们将受攻击量级排名前 10% 的客户地点定义为超高风险，其余为无规则攻击目标。

我们的发现耐人寻味：在 2017 年，无规则攻击目标客户地点仅占所有攻击的 10%， 但到 2022 年，这一数字翻了一番多，达到 26.1% （图 3）。这表明攻击者正在撒下一张更大的网，寻找没有受到充分保护的薄弱环节和易受攻击的受害者，其目标不只有极为明显的对外资产，通常还有其依赖的基础架构，但可能必须通过更深入的侦察才能发现。

