大规模欧洲 DDoS 攻击

分布式拒绝服务 攻击 (DDoS) 的风险从未如此之大。在过去几年里，企业遭遇了大量 DDoS 勒索、新型威胁、国家支持的黑客行动以及威胁领域新涌现的各种攻击。

攻击者没有表现出任何松懈的迹象。

2022 年 7 月 21 日星期四，Akamai 在 Prolexic 平台上检测到针对欧洲客户发起的大规模 DDoS 攻击，并成功抵御该攻击。这次全球分布式攻击流量在 14 小时内达到了 853.7 Gbps 和 659.6 Mpps 的峰值。这次攻击针对的是一系列客户 IP 地址，也是我们在 Prolexic 平台上抵御过的一次规模巨大的全球横向攻击。