Che cos'è il ransomware LockBit?

Il ransomware LockBit è un tipo di attacco informatico che crittografa i file sui computer infetti, consentendo ai criminali di richiedere pagamenti di riscatto in cambio di chiavi di decrittografia. Originariamente noto come "ransomware ABCD", il ransomware LockBit è attivo almeno da gennaio 2020. I criminali informatici che hanno sviluppato LockBit lo offrono come RAAS (ransomware-as-a-Service), consentendo alle affiliate di utilizzare il malware per sferrare attacchi ransomware in cambio di una percentuale dei ricavi del riscatto.

LockBit è stata la forma di ransomware più diffusa al mondo nel 2022 e, nel 2024, ha accumulato più di 2.000 vittime e ha raccolto più di 120 milioni di dollari in pagamenti di riscatto. Le operazioni di LockBit hanno preso di mira organizzazioni e aziende in diversi settori, tra cui aziende sanitarie, educative, finanziarie, governative, tecnologiche, automobilistiche e retail negli Stati Uniti, in Canada, India, Brasile e in molti altri paesi. (fonte citata)

Nel febbraio 2024, le forze dell'ordine hanno accusato due cittadini russi connessi al gruppo ransomware LockBit e hanno sequestrato un certo numero di siti web connessi all'organizzazione criminale LockBit, interrompendo la capacità dei criminali di utilizzare il malware per crittografare file ed estorcere le vittime. Tuttavia, nel giro di pochi giorni dallo smantellamento, il gruppo LockBit è stato in grado di ripristinare i suoi server e ripristinare il suo software.