Qu'est-ce que le ransomware LockBit ?

Le ransomware LockBit est un type de cyberattaque qui chiffre les fichiers sur les ordinateurs infectés, ce qui permet aux cybercriminels d'exiger une rançon en échange des clés de déchiffrement. Appelé à l'origine « ransomware ABCD », le ransomware LockBit est actif depuis au moins janvier 2020. Les cybercriminels qui ont développé LockBit le proposent sous forme de ransomware en tant que service (RaaS), ce qui permet aux affiliés d'utiliser ce logiciel malveillant pour lancer des attaques par ransomware en échange d'un pourcentage du paiement des rançons.

LockBit était la forme de ransomware la plus répandue au monde en 2022. En 2024, il avait touché plus de 2 000 victimes et recueilli plus de 120 millions de dollars de rançon. LockBit cible des organisations et des entreprises dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, la finance, l'administration, la technologie, l'automobile et le commerce de détail aux États-Unis, au Canada, en Inde, au Brésil et dans de nombreux autres pays. (source citée)

En février 2024, les organismes chargés de l'application de la loi ont identifié deux ressortissants russes liés au groupe de ransomware LockBit et saisi un certain nombre de sites Web liés à l'organisation criminelle LockBit, ce qui a perturbé la capacité des cybercriminels à utiliser le logiciel malveillant pour chiffrer les fichiers et extorquer les victimes. Cependant, quelques jours après avoir été démantelé, le groupe LockBit a pu restaurer ses serveurs et remettre ses logiciels en service.