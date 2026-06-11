¿Qué es el ransomware LockBit?

El ransomware LockBit es un tipo de ciberataque que cifra los archivos en los ordenadores infectados, lo que permite a los atacantes exigir pagos de rescates a cambio de claves de descifrado. Conocido originalmente como "ransomware ABCD", el ransomware LockBit ha estado activo desde al menos enero de 2020. Los ciberdelincuentes que desarrollaron LockBit lo ofrecen como ransomware como servicio (RaaS), lo que permite a los afiliados utilizar el malware para llevar a cabo ataques de ransomware a cambio de un porcentaje de los ingresos por el rescate.

LockBit fue la forma de ransomware más extendida en todo el mundo en 2022, y en 2024 ya registraba más de 2000 víctimas y había recaudado más de 120 millones de dólares en pagos de rescates. Las operaciones de LockBit han atacado a organizaciones y empresas de varios sectores, como la sanidad, la educación, las finanzas, el gobierno, la tecnología, la automoción y empresas de retail en EE. UU., Canadá, India, Brasil y muchos otros países. (fuente citada)

En febrero de 2024, las fuerzas del orden acusaron a dos ciudadanos rusos conectados con el grupo de ransomware LockBit y confiscaron una serie de sitios web conectados con la organización delictiva LockBit, lo que interrumpió la capacidad de los atacantes de utilizar el malware para cifrar archivos y extorsionar a las víctimas. Sin embargo, a los pocos días de ser desmantelada, la banda LockBit pudo restaurar sus servidores y poner en marcha su software de nuevo.