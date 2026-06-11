LockBit ランサムウェアは、感染したコンピューター上のファイルを暗号化し、攻撃者が復号キーと引き換えに身代金の支払いを要求できるようにするサイバー攻撃 の一種です。LockBit ランサムウェアは、当初「ABCD ランサムウェア」と呼ばれており、遅くとも 2020 年 1 月には活動を開始しています。LockBit を開発したサイバー犯罪者は、Ransomware as a Service（サービスとしてのランサムウェア、RaaS）として LockBit を提供しており、アフィリエイトにこのマルウェアを使用してランサムウェア攻撃を実行させ、身代金収益の一部を獲得します。

LockBit は、2022 年に世界で最も蔓延したランサムウェアの形態であり、2024 年までに被害者は 2,000 を超え、集めた身代金の金額は 1 億 2,000 万ドル以上に達しています。LockBit のオペレーションは、米国、カナダ、インド、ブラジル、その他多くの国のヘルスケア、教育、金融、政府、テクノロジー、自動車、小売など、複数の業界にわたる組織や企業を標的としています。（出典）

2024 年 2 月、法執行機関は LockBit ランサムウェアグループに関係しているロシア人 2 人を起訴し、LockBit 犯罪組織に関連がある多数の Web サイトを押収しました。これにより、脅威アクターがこのマルウェア を使用してファイルを暗号化し、被害者を脅迫することはできなくなりました。しかし、解体から数日以内に、LockBit グループはサーバーを復元し、ソフトウェアを再稼働させることに成功しています。