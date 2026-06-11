O que é o ransomware LockBit?

O ransomware LockBit é um tipo de ataque cibernético que criptografa arquivos em computadores infectados, permitindo que os invasores exijam pagamentos de resgate em troca de chaves de descriptografia. Originalmente conhecido como "ransomware ABCD", o ransomware LockBit está ativo desde, pelo menos, janeiro de 2020. Os cibercriminosos que desenvolveram o LockBit o oferecem como RaaS (ransomware como serviço), permitindo que afiliados usem o malware para realizar ataques de ransomware em troca de uma porcentagem da receita de resgate.

O LockBit foi a forma de ransomware mais predominante do mundo em 2022 e, em 2024, havia acumulado mais de 2.000 vítimas e arrecadado mais de US$ 120 milhões em pagamentos de resgate. As operações do LockBit têm como alvo organizações e empresas em vários setores, incluindo saúde, educação, finanças, governo, tecnologia, automotivo e varejo nos EUA, Canadá, Índia, Brasil e muitos outros países. (fonte citada)

Em fevereiro de 2024, agências de segurança pública indiciaram dois cidadãos russos conectados ao grupo de ransomware LockBit e apreenderam diversos websites ligados à organização criminosa LockBit, impedindo que os agentes de ameaças usassem o malware para criptografar arquivos e extorquir vítimas. No entanto, poucos dias após o desmantelamento, a quadrilha LockBit conseguiu restaurar seus servidores e colocar seu software em funcionamento novamente.