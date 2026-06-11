Was ist LockBit-Ransomware?

LockBit-Ransomware ist eine Art von Cyberangriff, der Dateien auf infizierten Computern verschlüsselt und es Angreifern ermöglicht, Lösegeld für Entschlüsselungscodes zu verlangen. LockBit-Ransomware, ursprünglich bekannt als „ABCD-Ransomware“, kommt seit mindestens Januar 2020 zum Einsatz. Die Cyberkriminellen, die LockBit entwickelt haben, bieten es als Ransomware as a Service (RaaS) an, sodass „Affiliates“ die Malware für Ransomware-Angriffe nutzen können und im Austausch einen Anteil des Lösegelds erhalten.

LockBit war 2022 die weltweit am weitesten verbreitete Form von Ransomware. Bis 2024 gab es mehr als 2.000 Opfer und mehr als 120 Millionen Dollar an Lösegeldzahlungen. LockBit hat Organisationen und Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen, Bildung, Finanzen, Behörden sowie Technologie-, Automobil- und Einzelhandelsunternehmen in den USA, Kanada, Indien, Brasilien und vielen anderen Ländern angegriffen. (zitierte Quelle)

Im Februar 2024 klagten Strafverfolgungsbehörden zwei russische Staatsangehörige an, die mit der LockBit-Ransomware-Gruppe in Verbindung standen, und beschlagnahmten eine Reihe von Websites, die mit der kriminellen LockBit-Organisation in Verbindung standen. Damit wurde verhindert, dass diese Cyberkriminellen weiterhin Malware nutzen, um Dateien zu verschlüsseln und Opfer zu erpressen. Innerhalb weniger Tage nach der Aufdeckung konnte die LockBit-Bande jedoch ihre Server wiederherstellen und ihre Software wieder in Betrieb nehmen.