LockBit 랜섬웨어란 무엇일까요?

LockBit 랜섬웨어는 컴퓨터의 파일을 암호화하는 사이버 공격의 한 종류로, 공격자가 암호 해독 키의 대가로 랜섬 지불을 요구할 수 있습니다. 원래 'ABCD 랜섬웨어'로 알려진 LockBit 랜섬웨어는 2020년 1월부터 활동을 시작했습니다. LockBit를 개발한 사이버 범죄자들은 이를 RaaS(Ransomware as a Service)로 제공했고 제휴사가 멀웨어를 활용해 랜섬웨어 공격을 수행한 후 랜섬웨어 수익의 일정 비율을 지불합니다.

LockBit는 2022년에 세계에서 가장 빈번하게 발생한 랜섬웨어였으며, 2024년까지 누적 피해자는 2천 명을 초과하며 1억 2천만 달러 이상의 랜섬을 거두었습니다. LockBit 운영은 미국, 캐나다, 인도, 브라질 및 기타 여러 국가의 헬스케어, 교육, 금융, 정부, 기술, 자동차, 리테일 기업 등 다양한 업계의 기업과 단체를 표적으로 삼았습니다. (인용 출처)

2024년 2월, 법 집행 기관은 LockBit 랜섬웨어 단체와 관련된 러시아 국적의 2명을 기소하고 LockBit 범죄 단체와 관련된 여러 웹사이트를 압류함으로써 공격자가 멀웨어를 사용해 파일을 암호화하고 피해자를 갈취하는 것을 막았습니다. 그러나 해체된 지 며칠 만에 LockBit 갱단은 서버를 복원하고 소프트웨어를 다시 가동할 수 있었습니다.