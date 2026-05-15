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Akamai 子公司

上次更新时间 -2026 年 1 月 13 日

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欧洲、中东和非洲地区实体

 

国家/地区名称 实体法定名称 公司注册地址
比利时 Akamai Technologies Belgium SRL Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium
捷克共和国 Akamai Technologies s.r.o Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha, Czech Republic
丹麦 Akamai Technologies Denmark ApS Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
法国 Akamai Technologies SARL 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
法国 AIBV - 法国分支机构 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
德国 Akamai Technologies GmbH Parkring 22, 85748 Garching, Germany
爱尔兰 Akamai Ireland Unlimited Company 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ireland
爱尔兰 Akamai Technologies Ireland Limited Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Ireland
以色列 Akamai Technologies Israel Limited 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
以色列 Guardicore Ltd. - Under Dissolution 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
以色列 Noname Gate Ltd - Under Dissolution 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
意大利 Akamai Technologies S.R.L. Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
意大利 AIBV - Italian Branch Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands

Secondary seat: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
卢森堡 Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l. 26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
荷兰 Akamai International B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
荷兰 Akamai Technologies Netherlands B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
波兰 Akamai Technologies Poland Sp. z o.o. Ul.Opolska 100, 31-323 Krakow, Poland
西班牙 Akamai Technologies Spain S.L.U. Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
瑞典 Akamai Technologies AB Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Sweden
瑞士 Akamai Technologies International AG Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
土耳其 Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad.Koç Kaya As Plaza Apt.No: 1/1, Sarıyer/İstanbul, Turkey
阿拉伯联合酋长国 Akamai Technologies Limited (Dubai Branch) Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, United Arab Emirates
英国 Akamai Technologies Limited 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom
英国 AIBV - UK Branch 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom

 

 

亚太和日本地区实体

 

国家/地区名称 实体法定名称  公司注册地址
澳大利亚 Akamai Technologies Netherlands B.V.（澳大利亚分支机构） Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
澳大利亚 Akamai International B.V.（澳大利亚分支机构） Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
中国大陆 Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited Unit 01, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
中国大陆 Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. 上海分公司 Room 2031, F/20, Tower 2, No.288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
中国大陆 Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. 深圳分公司 中国深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场一座 301 室
中国香港特别行政区 Akamai Technologies Hong Kong Limited 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 3908-11 室
中国香港特别行政区 Akamai International B.V. 中国香港分公司 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 3908-11 室
印度 Akamai Technologies India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
印度 Akamai Technologies Solutions (India) Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
印度 Akamai India Networks Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
印度 Linode Hosting India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
印度尼西亚 PT.Akamai Teknologi Indonesia Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl.Prof. Dr. Satrio Kav.C4, Kel.Kuningan Timur, Kec.Setiabudi,
Kota Adm.Jakarta Selatan, Prov.DKI Jakarta 12950, Indonesia
日本 Akamai Technologies GK Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
日本 Akamai International B.V.（日本分支机构） Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
马来西亚 Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
新西兰 Akamai Technologies New Zealand Limited Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand
韩国 Akamai Technologies Yuhan Hoesa POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seoul
新加坡 Akamai Technologies Singapore PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
新加坡 Akamai Technologies APJ PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
中国台湾 Akamai Technologies Limited 34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

 

 

美洲地区实体

 

国家/地区名称 实体法定名称  公司注册地址
阿根廷 Akamai Technologies Argentina S.R.L. Avenida Leandro N. Alem.882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
巴西 Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda. Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo - SP, Brazil
加拿大 Akamai Technologies Canada Inc. 207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Canada
哥伦比亚 Akamai Technologies Colombia S.A.S. Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota 
哥斯达黎加 Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L. Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
墨西哥 Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V. Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, México, D.F, México
美国  Akamai Technologies, Inc. 51 Little Falls Drive, Suite 400, City of Wilmington, 19808, County of New Castle, USA
美国  AKAM Insurance LLC 463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
美国  Fermyon Technologies, Inc.  1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801
美国  Linode Limited Liability Company 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
美国  Lindia LLC 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106