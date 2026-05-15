Akamai 子公司

|国家/地区名称
|实体法定名称
|公司注册地址
|比利时
|Akamai Technologies Belgium SRL
|Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium
|捷克共和国
|Akamai Technologies s.r.o
|Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha, Czech Republic
|丹麦
|Akamai Technologies Denmark ApS
|Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
|法国
|Akamai Technologies SARL
|69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
|法国
|AIBV - 法国分支机构
|69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
|德国
|Akamai Technologies GmbH
|Parkring 22, 85748 Garching, Germany
|爱尔兰
|Akamai Ireland Unlimited Company
|25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ireland
|爱尔兰
|Akamai Technologies Ireland Limited
|Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Ireland
|以色列
|Akamai Technologies Israel Limited
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|以色列
|Guardicore Ltd. - Under Dissolution
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|以色列
|Noname Gate Ltd - Under Dissolution
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|意大利
|Akamai Technologies S.R.L.
|Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
|意大利
|AIBV - Italian Branch
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
Secondary seat: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
|卢森堡
|Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l.
|26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
|荷兰
|Akamai International B.V.
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
|荷兰
|Akamai Technologies Netherlands B.V.
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
|波兰
|Akamai Technologies Poland Sp. z o.o.
|Ul.Opolska 100, 31-323 Krakow, Poland
|西班牙
|Akamai Technologies Spain S.L.U.
|Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
|瑞典
|Akamai Technologies AB
|Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Sweden
|瑞士
|Akamai Technologies International AG
|Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
|土耳其
|Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi
|Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad.Koç Kaya As Plaza Apt.No: 1/1, Sarıyer/İstanbul, Turkey
|阿拉伯联合酋长国
|Akamai Technologies Limited (Dubai Branch)
|Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, United Arab Emirates
|英国
|Akamai Technologies Limited
|7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom
|英国
|AIBV - UK Branch
|7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom
欧洲、中东和非洲地区实体
亚太和日本地区实体
|国家/地区名称
|实体法定名称
|公司注册地址
|澳大利亚
|Akamai Technologies Netherlands B.V.（澳大利亚分支机构）
|Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
|澳大利亚
|Akamai International B.V.（澳大利亚分支机构）
|Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
|中国大陆
|Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited
|Unit 01, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
|中国大陆
|Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. 上海分公司
|Room 2031, F/20, Tower 2, No.288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
|中国大陆
|Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. 深圳分公司
|中国深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场一座 301 室
|中国香港特别行政区
|Akamai Technologies Hong Kong Limited
|香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 3908-11 室
|中国香港特别行政区
|Akamai International B.V. 中国香港分公司
|香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 3908-11 室
|印度
|Akamai Technologies India Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
|印度
|Akamai Technologies Solutions (India) Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
|印度
|Akamai India Networks Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
|印度
|Linode Hosting India Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
|印度尼西亚
|PT.Akamai Teknologi Indonesia
|Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl.Prof. Dr. Satrio Kav.C4, Kel.Kuningan Timur, Kec.Setiabudi,
Kota Adm.Jakarta Selatan, Prov.DKI Jakarta 12950, Indonesia
|日本
|Akamai Technologies GK
|Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
|日本
|Akamai International B.V.（日本分支机构）
|Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
|马来西亚
|Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd
|Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
|新西兰
|Akamai Technologies New Zealand Limited
|Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand
|韩国
|Akamai Technologies Yuhan Hoesa
|POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seoul
|新加坡
|Akamai Technologies Singapore PTE Limited
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
|新加坡
|Akamai Technologies APJ PTE Limited
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
|中国台湾
|Akamai Technologies Limited
|34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
美洲地区实体
|国家/地区名称
|实体法定名称
|公司注册地址
|阿根廷
|Akamai Technologies Argentina S.R.L.
|Avenida Leandro N. Alem.882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
|巴西
|Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda.
|Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo - SP, Brazil
|加拿大
|Akamai Technologies Canada Inc.
|207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Canada
|哥伦比亚
|Akamai Technologies Colombia S.A.S.
|Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota
|哥斯达黎加
|Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L.
|Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
|墨西哥
|Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V.
|Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, México, D.F, México
|美国
|Akamai Technologies, Inc.
|51 Little Falls Drive, Suite 400, City of Wilmington, 19808, County of New Castle, USA
|美国
|AKAM Insurance LLC
|463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
|美国
|Fermyon Technologies, Inc.
|1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801
|美国
|Linode Limited Liability Company
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
|美国
|Lindia LLC
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106